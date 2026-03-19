सिन्धुली हिरासतमा मृत्यु प्रकरण : डीआईजी आचार्यको संयोजकत्वमा छानबिन समिति

आईजीपी दानबहादुर कार्कीले डीआईजी दिनेशकुमार आचार्यको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेका हुन् ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख ११ गते १६:५४

११ वैशाख, काठमाडौं । नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयले सिन्धुलीमा प्रहरी हिरासतमा एक जना दलित युवाको मृत्यु भएको घटनाको छानबिन गर्न समिति गठन गरेको छ ।

नेपाल प्रहरी महानिरीक्षक(आईजीपी) दानबहादुर कार्कीले प्रहरी नायब महानिरीक्षक(डीआईजी) दिनेशकुमार आचार्यको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेका हुन् ।

समितिको सदस्यमा प्रहरी प्रधान कार्यालय युएन शाखाका प्रहरी उपरीक्षक(एसपी)रविन्द्रनाथ पौडेल, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो(सीआईबी)का इन्सपेक्टर ईन्द्रजित सुनार, काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका इन्स्पेक्टर प्रेम रेग्मी र प्रहरी नायब निरीक्षक(सई) राजेश्वर सापकोटा तोकिएका छन् ।

आईजीपी कार्कीले समितिलाई ७ दिनभित्र छानबिन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न निर्देशन समेत दिएका छन् ।

प्रहरीका अनुसार सिन्धुलीको सुनकोशी गाउँपालिका–३ जुम्लीडाँडाका दलबहादुर बिकका २३ वर्षीय छोरा श्रीकृष्ण बिक जवरजस्ती करणी मुद्दाको अनुसन्धानको सिलसिलामा इलाका प्रहरी कार्यालय खुर्कोटको न्यायिक हिरासतमा थिए । सोही क्रममा वैशाख ७ गते हिरासत कक्षको शौचालयमा  आफ्नै सर्टले पासो लगाएर झुन्डिएको अवस्थामा फेला परेको प्रहरीको दाबी छ । त्यसपछि उपचारका क्रममा उनको मृत्यु भएको प्रहरीले भनेको छ ।

तर, आफन्त र अधिकारकर्मीहरूले उनको मृत्युबारे शंका व्यक्त गरिरहेका छन् । केही जनप्रतिनिधिदेखि सांसदसमेतले प्रहरीको भूमिकामा सन्देश व्यक्त गरेर प्रदर्शन र दबाबका कार्यक्रम गरिरहेका छन् ।

यसरी दबाब बढ्दै गएपछि प्रहरीले छानबिन समिति बनाएको हो ।

डीआईजी दिनेशकुमार आचार्य नेपाल प्रहरी सिन्धुली हिरासतमा मृत्यु
कुमार बेनका दाजुले चलाउँदै छन् खेलकुद मन्त्रालय

दलतन्त्रको जरा काट, लोकतन्त्रको होइन

तेलको मूल्य बढ्ने सूचना पम्पलाई चुहाएर आयल निगमलाई करोडौं नोक्सानी

मेयर हुँदा नसकेको सुकुमवासी बस्ती प्रधानमन्त्री बनेर खाली गराउँदै बालेन

बालेनको निर्देशनपछि त्रसित छ सुकुमवासी बस्ती

खोसिएको त्यो फुली, फर्काउने यो बोली

त्रिविका प्राध्यापक–कर्मचारीले बेतलबी बिदा जोडेर अझै खाइरहेका छन् पेन्सन

