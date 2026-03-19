नेपाल प्रहरीले भन्यो- टाठाबाठाले सुकुमवासीको पहिचान दुरुपयोग गरे

त्यस्ता नक्कली सुकुमवासी/भूमिहीनको पहिचान गरेर राज्यको काममा एकजुट भई सहयोग र सहकार्य गर्न प्रहरीले वास्तविक सुकुमवासीलाई आग्रह गरेको छ ।  

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख ११ गते १४:५९

११ वैशाख, काठमाडौं । नेपाल प्रहरीले टाठाबाठाले सुकुमवासी र भूमिहीनको पहिचानको दुरुपयोग गरेको भन्दै सरकारले थालेको व्यवस्थापनको काममा सघाउन आह्वान गरेको छ । शुक्रबार फेसबुकमा एक सन्देश जारी गरेर प्रहरीले राज्यको काममा सहयोग गरिदिन आग्रह गरेको हो ।

‘नेपाल सरकारले सुरु गरेको सुकुमवासी/भूमिहीन व्यवस्थापन प्रक्रिया तपाईँहरूकै उज्ज्वल भविष्य, सुरक्षित बसोबास र सम्मानजनक जीवनयापन सुनिश्चित गर्नका लागि सञ्चालन गरिएको महत्त्वपूर्ण पहल हो,’ प्रहरीले सूचनामार्फत भनेको छ, ‘यसको मुख्य उद्देश्य वास्तविक सुकुमवासी/भूमिहीनहरू पहिचान गरी न्यायोचित आवास तथा अधिकार प्रदान गर्नु रहेको छ ।’

त्यसपछि प्रहरीको सूचनामा टाठाबाठाले सुकुमवासीको हक अधिकार दुरुपयोग गरेको आरोप लगाएको छ । ‘तर, दुःखलाग्दो कुरा, केही स्वार्थी तथा टाठाबाठा व्यक्तिहरूले तपाईँहरूको नाम र हक–अधिकारको दुरुपयोग गर्दै अनुचित लाभ लिने प्रयास गरिरहेका छन्, जसको बारेमा तपाइहरू स्वयं जानकार हुनुहुन्छ,’ प्रहरीले भनेको छ ।

त्यस्ता व्यक्तिका कारण नै वास्तविक सुकुमवासी र भूमिहीन अवसरबाट वञ्चित हुने तथा राज्यको सेवा सुविधाबाट टाढा हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको प्रहरीको सूचनामा दाबी गरिएको छ ।

‘जसले गर्दा वास्तविक सुकुमवासी/भूमिहीनहरू सधैँ अन्यायमा परिरहनु भएको छ र यो समस्या जहिले पनि ज्युँका त्युँ रही आएको छ,’ सूचनामा भनिएको छ ।

त्यस्ता नक्कली सुकुमवासी/भूमिहीनको पहिचान गरेर राज्यको काममा एकजुट भई सहयोग र सहकार्य गर्न प्रहरीले वास्तविक सुकुमवासीलाई आग्रह गरेको छ ।

धादिङ, नुवाकोट र रसुवाका बस अब नयाँ बसपार्कबाट मात्रै छुट्ने  

देशप्रति इमानदार, आशा र विश्वासको दृष्टिकोण आवश्यक छ : अध्यक्ष दाहाल   

ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएपछि सुकुमवासीका नेता : रास्वपाले अधिकार उल्लंघन हुन्न भन्यो (तस्वीरहरू)

स्वास्थ्यसँग जोडिएका १२ मिथकहरू, जसलाई तोड्नु आवश्यक छ

शुक्रबारे बजारको कथा : ठूला घर छन्, तर पूर्ण कानुनी स्वामित्व छैन

फेरिँदै कोल्टी अस्पतालको मुहार : सेवा प्रभावकारी, स्थानयीलाई सहज

