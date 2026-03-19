+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

वैवाहिक जीवन : माया, समझदारी र सहयात्राको कला

विवाह केवल दुई व्यक्तिको सम्बन्ध मात्र नभई, भावी पुस्ताको विकाससँग जोडिएको जिम्मेवारी पनि हो ।

0Comments
Shares
बलराम पाठक बलराम पाठक
२०८३ वैशाख ११ गते १४:३१

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • वैवाहिक जीवन दुई फरक सोच, संस्कार र जीवनदृष्टिकोणहरूको एकीकरण हो, जसले भावनात्मक सन्तुष्टि र जिम्मेवारी दुवै आवश्यक बनाउँछ।
  • नेपालमा विवाह केवल व्यक्तिगत निर्णय नभई परिवार र समाजसँग गहिरो रूपमा जोडिएको सामाजिक संस्था हो।
  • वैवाहिक सम्बन्धमा संवाद, विश्वास, सम्मान र माया सुमधुर सम्बन्धका मुख्य स्तम्भ हुन् र यी तत्वहरूलाई कायम राख्न सचेत प्रयास आवश्यक छ।

वैवाहिक जीवन मानव जीवनको सबैभन्दा संवेदनशील, जटिल र महत्वपूर्ण सम्बन्धहरू मध्ये एक हो । यो केवल दुई व्यक्तिको मिलन मात्र होइन, दुई फरक सोच, संस्कार, अनुभव, अपेक्षा र जीवनदृष्टिकोणहरूको एकीकरण हो । विवाह एक स्थिर संस्था जस्तो देखिए पनि यसको भित्री संरचना निरन्तर परिवर्तनशील हुन्छ ।

समय, परिस्थिति, सामाजिक प्रभाव, आर्थिक अवस्था र व्यक्तिगत विकाससँगै सम्बन्ध पनि रूपान्तरण हुँदै जान्छ । आजको समयमा वैवाहिक सम्बन्ध पहिलेको जस्तो स्थिर र निश्चित मात्र छैन ।

अहिले व्यक्तिहरू स्वतन्त्र सोच राख्छन्, आफ्नो पहिचान खोज्छन्, र सम्बन्धबाट केवल जिम्मेवारी मात्र होइन, भावनात्मक सन्तुष्टि पनि चाहन्छन् । यही कारणले गर्दा विवाहलाई सफल र सुमधुर बनाउन सचेत प्रयास आवश्यक हुन्छ ।

विवाहको इतिहास

विवाहको इतिहास मानव सभ्यताको विकाससँगै जोडिएको छ । प्रारम्भिक समाजमा विवाहको उद्देश्य मुख्यतः जैविक र आर्थिक थियो । मानिसहरूले सन्तान उत्पादन, श्रम बाँडफाँड र सम्पत्ति संरक्षणका लागि विवाहको प्रचलन सुरु गरे । अहिले त्यो धारणा बदलिएको छ, जसमा भावनात्मक सन्तुष्टि, आत्मसम्मान, स्वतन्त्रताका साथै अलग पहिचान पनि चाहन्छ्न् । विवाहको शुरुवातमा एकले अर्कोलाई पूर्णरूपमा समर्थन र समर्पित हुने परिपाटी बढी थियो भने अहिले आत्मसम्मान र ‘मि टाइम’ आफ्ना लागि पनि समय दिने र छुट्ट्याउने प्रचलन बढेको छ ।

समयक्रममा विवाहले विभिन्न रूप लियो, प्राचीन समाजमा परिवार र कूलको निरन्तरता, मध्यकालीन समयमा सामाजिक प्रतिष्ठा र राजनीतिक सम्न्ध, आधुनिक समयमा प्रेम, आत्मीयता र व्यक्तिगत सन्तुष्टिलाई मानिसले विवाहलाई जोड्न थालेको छ ।

नेपालजस्तो समाजमा विवाह अझै पनि परम्परा, संस्कार र सामाजिक मूल्यसँग गहिरो रूपमा जोडिएको छ । यहाँ विवाह केवल व्यक्तिगत निर्णय मात्र नभई पारिवारिक र सामाजिक निर्णय पनि हो ।

किन आवश्यक छ विवाह ?

विवाह मानव जीवनमा विभिन्न कारणले महत्वपूर्ण मानिन्छ

भावनात्मक सहारा

मानिसलाई जीवनमा कसैको साथ चाहिन्छ । विवाहले त्यो भावनात्मक सहारा प्रदान गर्छ । भावनात्मक सहारा वैवाहिक जीवनको अत्यन्त महत्वपूर्ण आधार हो, किनकि मानिस केवल शारीरिक आवश्यकताले मात्र होइन, भावनात्मक रूपमा पनि बाँचिरहेको हुन्छ । प्रत्येक व्यक्तिलाई जीवनमा यस्तो कोही चाहिन्छ जसले उसलाई बुझोस्, स्वीकारोस् र कठिन समयमा साथ देओस् ।

विवाहले यही आवश्यकता पूरा गर्ने सुरक्षित र नजिकको सम्बन्ध प्रदान गर्छ, जहाँ व्यक्ति आफ्ना खुसी, दुःख, डर, असुरक्षा र अपेक्षाहरू स्वतन्त्र रूपमा व्यक्त गर्न सक्छ । जब जीवनमा तनाव, असफलता, आर्थिक दबाब वा पारिवारिक समस्या आउँछ, त्यस्तो अवस्थामा जीवनसाथीको सानो साथ, ध्यानपूर्वक सुन्ने बानी र सहानुभूतिपूर्ण व्यवहारले मानसिक बोझ निकै कम गर्न सक्छ ।

त्यस्तै, खुसीका क्षणहरूमा पनि सँगै रमाउनु, सानो उपलब्धिलाई पनि प्रशंसा गर्नु र एकअर्काको सफलतामा गर्व गर्नुले सम्बन्धलाई अझ गहिरो र अर्थपूर्ण बनाउँछ । भावनात्मक सहाराले व्यक्तिको आत्मविश्वास बढाउँछ, उसलाई सुरक्षित महसुस गराउँछ र बाहिरी चुनौतीहरूको सामना गर्न शक्ति दिन्छ । तर यदि सम्बन्धमा भावनात्मक सहारा नपाइएमा व्यक्ति एक्लोपन, उपेक्षा र असन्तुष्टि महसुस गर्न थाल्छ, जसले सम्बन्धमा दूरी र तनाव बढाउन सक्छ ।

त्यसैले वैवाहिक सम्बन्धलाई सुमधुर बनाइराख्न एकअर्कालाई समय दिनु, बिना आलोचना सुन्नु, सानो-सानो माया व्यक्त गर्नु र ‘म तिम्रो साथमा छु’ भन्ने अनुभूति दिनु अत्यन्त आवश्यक हुन्छ । अन्ततः, भावनात्मक सहारा भनेको केवल शब्द होइन, जीवनका हरेक उतारचढावमा सँगै उभिने, बुझ्ने र साथ दिने गहिरो प्रतिबद्धता हो, जसले वैवाहिक जीवनलाई मजबुत, सन्तुलित र सुखद् बनाउँछ ।

सामाजिक संरचना

समाजले विवाहलाई मान्यता दिन्छ, जसले व्यक्तिको सामाजिक पहिचान बनाउँछ । सामाजिक संरचना अन्तर्गत विवाहलाई समाजले दिएको मान्यता अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ, किनकि यसले व्यक्तिको सामाजिक पहिचान निर्माण गर्न ठूलो भूमिका खेल्छ । विवाहपछि व्यक्ति केवल व्यक्तिगत अस्तित्वमा सीमित रहँदैन, ऊ एक जिम्मेवार सामाजिक सदस्यका रूपमा चिनिन्छ । समाजले विवाहित व्यक्तिलाई प्रायः बढी परिपक्व, उत्तरदायी र स्थिर मान्ने प्रवृत्ति राख्छ, जसले उसलाई सामाजिक सम्मान र स्वीकार्यता दिलाउँछ ।

नेपाली सन्दर्भमा विवाहले परिवार, कुटुम्ब र समुदायसँगको सम्बन्धलाई अझ मजबुत बनाउँछ, जसले सामाजिक सम्बन्ध विस्तार गर्न सहयोग गर्छ । साथै, विवाहले व्यक्ति कुन परिवार, जात, संस्कार र परम्परासँग जोडिएको छ भन्ने स्पष्ट पार्छ, जसले उसको सामाजिक स्थान निर्धारण गर्न मद्दत गर्छ । यसरी, विवाह केवल व्यक्तिगत सम्बन्ध मात्र नभई समाजभित्र आफ्नो पहिचान स्थापित गर्ने एक महत्वपूर्ण माध्यम हो ।

परिवार निर्माण

विवाह परिवार निर्माणको मूल आधार हो, जहाँ दुई व्यक्तिको सम्बन्धबाट एउटा नयाँ संरचना सुरु हुन्छ । यही संरचनाले सन्तानको जन्म, पालनपोषण र समग्र विकासका लागि सुरक्षित वातावरण प्रदान गर्छ । परिवारभित्र बच्चाहरूले पहिलो पटक माया, अनुशासन, जिम्मेवारी, सहकार्य र सामाजिक मूल्यहरू सिक्छन्, जसले उनीहरूको व्यक्तित्व निर्माणमा गहिरो प्रभाव पार्छ ।

आमाबाबुको व्यवहार, आपसी सम्बन्ध र संवाद शैली नै बच्चाहरूका लागि सिकाइको मुख्य स्रोत बन्छ, जसलाई मनोविज्ञानमा ‘मोडेलिङ’ भनिन्छ । यदि परिवारमा प्रेम, सम्मान र समझदारी हुन्छ भने बच्चाहरू आत्मविश्वासी, भावनात्मक रूपमा स्थिर र सामाजिक रूपमा जिम्मेवार बन्छन् । तर यदि परिवारमा झगडा, तनाव वा अस्थिरता हुन्छ भने त्यसले बच्चाको मानसिक स्वास्थ्य, व्यवहार र भविष्यमा नकारात्मक असर पार्न सक्छ ।

त्यसैले विवाह केवल दुई व्यक्तिको सम्बन्ध मात्र नभई, भावी पुस्ताको विकाससँग जोडिएको जिम्मेवारी पनि हो । सुदृढ र सुमधुर वैवाहिक सम्बन्धले स्वस्थ, सुरक्षित र सकारात्मक परिवार निर्माण गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ ।

जीवनको साझेदारी

विवाहले जीवनलाई एक्लो यात्राबाट साझा यात्रामा रूपान्तरण गर्छ, जहाँ दुई व्यक्ति एकअर्काको साथमा सुख–दुःख, सफलता–असफलता सबै अनुभव गर्छन् ।

जीवनमा आउने चुनौतीहरू– जस्तै आर्थिक समस्या, करियरको उतार–चढाव वा व्यक्तिगत संघर्ष–एक्लै सामना गर्नु भन्दा सँगै सामना गर्दा सजिलो र सन्तुलित हुन्छ । त्यसैगरी, सफलता र खुशीका क्षणहरू पनि सँगै मनाउँदा त्यसको अर्थ र मूल्य अझ बढ्छ ।

जीवनसाथी केवल सहयोगी मात्र होइन, प्रेरणाको स्रोत पनि बन्छ, जसले कठिन समयमा हौसला दिन्छ र अगाडि बढ्न शक्ति दिन्छ । यस्तो साझेदारीले सम्बन्धमा गहिरोपन ल्याउँछ र जीवनप्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकास गर्न मद्दत गर्छ । अन्ततः वैवाहिक जीवन भनेको ‘म’ बाट ‘हामी’ तर्फको यात्रा हो, जहाँ सबै अनुभवहरू साझा गरिन्छन् ।

सुमधुर सम्बन्धका स्तम्भहरू

संवाद

सम्बन्धको मुटु नै संवाद हो । राम्रो संवादले गलत धारणा घटाउँछ, विश्वास बढाउँछ र भावनात्मक नजिकपन सिर्जना गर्छ ।

खुलेर कुरा गर्ने

खुलेर कुरा गर्नु भनेको आफ्ना भावना, चाहना र समस्याहरूलाई लुकाएर नराखी इमानदारिका साथ व्यक्त गर्नु हो । यसले गलत बुझाइ हटाउन मद्दत गर्छ र सम्बन्धमा पारदर्शिता ल्याउँछ । जब दुवैले खुला रूपमा कुरा गर्छन्, विश्वास बढ्छ र एकअर्कालाई राम्रोसँग बुझ्ने वातावरण तयार हुन्छ, जसले सम्बन्धलाई बलियो बनाउँछ ।

ध्यान दिएर सुन्ने

ध्यान दिएर सुन्नु संवादको महत्वपूर्ण भाग हो, जहाँ व्यक्तिले केवल शब्द मात्र होइन, भावनालाई पनि बुझ्ने प्रयास गर्छ । बीचमा नरोकी, ध्यानपूर्वक सुन्ने बानीले सम्मान र अपनत्व बढाउँछ । यसले सम्बन्धमा विश्वास निर्माण गर्छ र एकअर्काबीच गहिरो भावनात्मक सम्बन्ध विकास गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ ।

दोषारोपण नगर्ने

दोषारोपण नगर्नु स्वस्थ सम्बन्धका लागि आवश्यक छ, किनकि आरोप–प्रत्यारोपले तनाव र दूरी बढाउँछ । समस्या आउँदा ‘तिमीले यस्तो गर्यौ’ भन्दा ‘हामी कसरी समाधान खोज्न सक्छौं?’ भन्ने दृष्टिकोण अपनाउनु राम्रो हुन्छ । यसले सकारात्मक वातावरण सिर्जना गर्छ र सम्बन्धलाई दीर्घकालीन रूपमा सन्तुलित राख्न मद्दत गर्छ

विश्वास

विश्वास वैवाहिक सम्बन्धको आधारस्तम्भ हो, जसले सम्बन्धलाई सुरक्षित र स्थिर बनाउँछ । एकपटक विश्वास टुटेपछि पुनः निर्माण गर्न समय, धैर्यता र निरन्तर प्रयास आवश्यक पर्छ । त्यसैले सानातिना कुरामा पनि पारदर्शिता, इमानदारी र वाचा पूरा गर्ने बानी महत्वपूर्ण हुन्छ । विश्वास भएको सम्बन्धमा शंका कम हुन्छ र भावनात्मक नजिकपन बढ्छ ।

सम्मान

सम्मान बिना कुनै पनि सम्बन्ध टिकाउ हुन सक्दैन । एकअर्काको विचार, भावना, रुचि र व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको कदर गर्नु आवश्यक हुन्छ । असहमति भए पनि अपमान नगरी आफ्ना कुरा राख्नु नै साँचो सम्मान हो । जब सम्बन्धमा सम्मान हुन्छ, तब विश्वास र प्रेम दुवै स्वतः बलियो हुन्छन् र सम्बन्ध स्वस्थ रहन्छ ।

प्रेम र भावनात्मक निकटता

प्रेम र भावनात्मक निकटताले सम्बन्धलाई जीवन्त बनाउँछ । माया व्यक्त गर्न हिच्किचाउनु हुँदैन । साना-साना व्यवहार, शब्द र ध्यानले ठूलो प्रभाव पार्छ । एकअर्काको भावना बुझ्ने, साथ दिने र समय दिने बानीले सम्बन्धलाई गहिरो बनाउँछ । यस्तो निकटताले सम्बन्धमा सुरक्षा, अपनत्व र खुसीको अनुभूति दिन्छ ।

सहकार्य

सहकार्यले सम्बन्धमा समानता र साझेदारीको भावना विकास गर्छ । घरको काम, आर्थिक निर्णय वा दैनिक जिम्मेवारीहरूमा मिलेर काम गर्दा एकअर्काप्रति सम्मान र सहयोग बढ्छ । सबै जिम्मेवारी एकै जनामाथि नपारेर बाँडफाँड गर्दा सम्बन्ध सन्तुलित र सहज हुन्छ, जसले दीर्घकालीन सन्तुष्टि ल्याउँछ ।

लचिलोपन

सम्बन्धमा सधैं आफ्नै सोच सही हुन्छ भन्ने होइन, त्यसैले लचिलोपन आवश्यक हुन्छ । परिस्थिति अनुसार समायोजन गर्न सक्ने क्षमता नै सफल सम्बन्धको चिन्ह हो । कठोरता र जिद्दीपनले दूरी बढाउँछ, तर बुझाइ र समायोजनले नजिक ल्याउँछ । लचिलोपनले सम्बन्धलाई समयअनुसार बलियो र टिकाउ बनाउँछ ।

नेपाली सन्दर्भमा विवाह केवल दुई व्यक्तिको सम्बन्ध मात्र नभई परिवार र समाजसँग गहिरो रूपमा जोडिएको संस्था हो । नेपालमा धेरैजसो विवाह पारिवारिक संरचनामा आधारित हुन्छ, जहाँ संयुक्त परिवारको प्रभाव महत्वपूर्ण हुन्छ । संयुक्त परिवारमा बस्दा घरका निर्णयहरू सामूहिक रूपमा लिइन्छन्, जसले कहिलेकाहीँ दम्पतीको व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामा असर पार्न सक्छ ।

विशेषगरी सासु–बुहारी सम्बन्ध दाम्पत्य जीवनमा महत्वपूर्ण हुन्छ । यदि यो सम्बन्ध सन्तुलित र समझदारीपूर्ण छैन भने त्यसले पति–पत्नीबीच तनाव सिर्जना गर्न सक्छ । अर्कोतर्फ, आर्थिक निर्भरता पनि नेपाली विवाहको प्रमुख पक्ष हो । धेरै अवस्थामा एकजना (प्रायः श्रीमान्) आम्दानीको मुख्य स्रोत हुन्छ, जसले शक्ति सन्तुलनमा असमानता ल्याउन सक्छ । यसले निर्णय प्रक्रियामा असहजता र कहिलेकाहीँ असन्तुष्टि उत्पन्न गर्न सक्छ ।

त्यस्तै, समाजको सामाजिक दबाब जस्तै ‘सम्बन्ध जोगाउनै पर्छ’, ‘के भन्छन् मानिसहरूले’ भन्ने सोचले दम्पतीलाई आफ्ना वास्तविक समस्याहरू खुला रूपमा व्यक्त गर्न रोक्न सक्छ । उदाहरणका रूपमा, वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रीमान् र घरमा बस्ने श्रीमतीबीच समयसँगै भावनात्मक दूरी बढ्न सक्छ ।

लामो समयसम्म प्रत्यक्ष सम्पर्क नहुँदा गलतफहमी, शंका र एक्लोपन बढ्ने सम्भावना हुन्छ । यस्तो अवस्थामा नियमित संवाद, पारदर्शिता र आपसी विश्वास अत्यन्त आवश्यक हुन्छ । यसरी, नेपाली सन्दर्भमा वैवाहिक सम्बन्धलाई सन्तुलित र सुमधुर राख्न पारिवारिक, आर्थिक र सामाजिक पक्षहरूलाई सचेत रूपमा व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।

सम्बन्ध बिग्रने कारणहरू

वैवाहिक सम्बन्ध कुनै एकैचोटि बिग्रिने प्रक्रिया होइन, यो बिस्तारै कमजोर हुँदै जाने, साना–साना असन्तुष्टि, अपूरा अपेक्षा र नबुझिएका भावनाहरूको थुप्रोबाट बनेको अवस्था हो । सम्बन्ध बिग्रनुका कारणहरू सतहमा देखिने भन्दा धेरै गहिरा र जटिल हुन्छन् । तल उल्लेख गरिएका प्रमुख कारणहरूलाई गहिराइमा बुझ्दा सम्बन्ध जोगाउन र सुधार गर्न सजिलो हुन्छ ।

संवादको कमी

सम्बन्धको सबैभन्दा आधारभूत र महत्वपूर्ण पक्ष नै संवाद हो । जब पति–पत्नीबीच संवाद घट्न थाल्छ, तब सम्बन्धमा दूरी स्वतः बढ्न थाल्छ । संवादको कमी भनेको केवल कम बोल्नु मात्र होइन, भावनात्मक रूपमा एकअर्कासँग जोडिन नसक्नु पनि हो ।
प्रारम्भिक चरणमा दम्पतीबीच धेरै कुरा साटासाट हुन्छ । भावना, सपना, योजना, डर र आशा । तर समयसँगै व्यस्तता, जिम्मेवारी, थकान वा बेवास्ताका कारण संवाद घट्न थाल्छ । ‘बोल्नुपर्ने कुरा पछि गरौँला’ भन्ने सोचले बिस्तारै दूरी बढाउँछ ।

साना असन्तुष्टि व्यक्त नगर्दा ती मनभित्रै थुप्रिन्छन् र पछि ठूलो विवादको रूप लिन सक्छन् । मनोवैज्ञानिक रूपमा हेर्दा, संवादको कमीले गलत बुझाइ बढाउँछ । जब कुरा स्पष्ट हुँदैन, मानिसले आफ्नै अनुमान लगाउँछ, जुन प्रायः नकारात्मक हुन्छ । यसले शंका, असन्तुष्टि र भावनात्मक दूरी जन्माउँछ । संवाद नभएको सम्बन्धमा: समस्या समाधान हुँदैन, भावनात्मक जोड कमजोर हुन्छ, एक्लोपन महसुस हुन्छ यसैले, संवाद केवल बोल्ने प्रक्रिया होइन, सम्बन्धलाई जीवित राख्ने माध्यम हो ।

अहंकार

अहंकार सम्बन्ध बिग्रने सबैभन्दा गम्भीर र सूक्ष्म कारणहरू मध्ये एक हो । ‘म नै सही’, ‘मैले किन झुक्ने?’ वा ‘पहिले उसैले माफी माग्नुपर्छ’ भन्ने सोचले सम्बन्धलाई प्रतिस्पर्धामा परिणत गरिदिन्छ । अहंकारले व्यक्तिलाई आफ्नो गल्ती स्वीकार गर्नबाट रोक्छ ।

जब दुवै पक्ष झुक्न तयार हुँदैनन्, तब समस्या समाधान नभई बढ्दै जान्छ ।

सानो विवाद पनि अहंकारका कारण ठूलो झगडामा परिणत हुन सक्छ । मनोवैज्ञानिक दृष्टिले अहंकार प्रायः असुरक्षा र स्वाभिमानको गलत बुझाइबाट उत्पन्न हुन्छ । व्यक्तिले आफू कमजोर देखिन नचाहेर कठोर व्यवहार देखाउँछ । तर वास्तविकता के हो भने, सम्बन्धमा झुक्नु हार होइन, परिपक्वता हो ।

अहंकार भएको सम्बन्धमा बिस्तारै स्वस्थ संवादको ठाउँ आक्रामक प्रतिक्रियाले लिन थाल्छ । सानो कुरामा पनि तर्क, प्रतितर्क र आरोप–प्रत्यारोप बढ्दै जान्छ, जसले एकअर्कालाई बुझ्ने वातावरण कमजोर बनाउँछ । यस्तो अवस्थामा व्यक्तिले आफ्ना भावना मात्र महत्वपूर्ण ठान्छ र पार्टनरको अनुभूति वा दृष्टिकोणलाई बेवास्ता गर्छ, जसका कारण सहानुभूति हराउन थाल्छ ।

जब सहानुभूति घट्छ, सम्बन्धमा अपनत्व र नजिकपन पनि कम हुँदै जान्छ । यसले गर्दा मनमा रिस, असन्तुष्टि र दूरी बढ्न थाल्छ, र दुई जना एकअर्काबाट भावनात्मक रूपमा टाढिँदै जान्छन् । अहंकारले सम्बन्धलाई सहयोग र समझदारीको स्थानबाट प्रतिस्पर्धामा परिणत गरिदिन्छ, जहाँ उद्देश्य समस्या समाधान होइन, ‘को सही ?’ भन्ने साबित गर्नु हुन्छ । तर यस्तो सोचले सम्बन्धलाई अझ कमजोर बनाउँछ ।

त्यसैले सम्बन्ध जोगाउन सबैभन्दा आवश्यक कुरा हो– ‘म सही छु’ भन्ने भन्दा ‘हाम्रो सम्बन्ध कसरी राम्रो बनाउन सक्छौं?’ भन्ने सोच विकास गर्नु । जब दुवै जनाले झुक्न, सुन्न र बुझ्न तयार हुन्छन्, तब मात्र सम्बन्धमा पुनः नजिकपन, सम्मान र माया फर्किन सक्छ ।

विश्वासघात

विश्वास कुनै पनि सम्बन्धको मेरुदण्ड हो । एकपटक विश्वास टुटेपछि सम्बन्धको आधार नै हल्लिन्छ । विश्वासघात केवल शारीरिक वा वैवाहिक बेइमानी मात्र होइन, झूट बोल्नु, कुरा लुकाउनु, वाचा तोड्नु जस्ता व्यवहारहरू पनि यसअन्तर्गत पर्छन् । जब एकजना पार्टनरले विश्वासघात गर्छ, अर्को व्यक्तिमा गहिरो चोट लाग्छ ।

उसले केवल सम्बन्ध मात्र होइन, आफ्नो आत्मसम्मान र सुरक्षा पनि गुमाएको महसुस गर्छ । मनोवैज्ञानिक रूपमा यसले असुरक्षा, शंका, भावनात्मक पीडा, आत्मविश्वासमा कमी ल्याउँछ । विश्वास पुन निर्माण गर्न अत्यन्त कठिन हुन्छ । यसको लागि निरन्तर इमानदारी, पारदर्शिता, समय र धैर्यता आवश्यक हुन्छ ।

विश्वासघात भएको सम्बन्धमा सानो कुराले पनि ठूलो शंका जन्माउँछ । यसैले, विश्वास जोगाउनु सम्बन्ध बचाउनु जस्तै हो ।

आर्थिक समस्या

पैसा सम्बन्ध बिग्रने प्रमुख कारणमध्ये एक हो । आर्थिक अस्थिरता, बेरोजगारी, ऋण वा खर्च व्यवस्थापनमा असहमति हुँदा दम्पतीबीच तनाव बढ्छ ।

आर्थिक समस्याले केवल पैसाको कुरा मात्र गर्दैन, यसले आत्मसम्मानमा असर पार्छ, शक्ति सन्तुलन बदल्छ साथै जिम्मेवारीको बोझ बढाउँछ । विशेषगरी नेपाली सन्दर्भमा, जहाँ प्रायः एकजना कमाउने र अर्को निर्भर हुने अवस्था हुन्छ, त्यहाँ आर्थिक असमानताले सम्बन्धमा असन्तुलन ल्याउन सक्छ । आर्थिक तनाव हुँदा झगडा बढ्छ, दोषारोपण शुरु हुन्छ साथै एक-अर्कामा असन्तुष्टि बढ्छ ।

मनोवैज्ञानिक रूपमा पैसा नियन्त्रण र सुरक्षासँग जोडिएको हुन्छ । त्यसैले आर्थिक समस्या हुँदा मानिस भावनात्मक रूपमा पनि अस्थिर हुन्छ । समाधानका लागि खुला आर्थिक संवाद, साझा योजना र जिम्मेवारी बाँडफाँड आवश्यक हुन्छ ।

पारिवारिक हस्तक्षेप

नेपाली समाजमा विवाह केवल दुई व्यक्तिको सम्बन्ध होइन, दुई परिवारको सम्बन्ध हो । यसले सकारात्मक पक्ष पनि ल्याउँछ, तर अत्यधिक हस्तक्षेपले सम्बन्धमा समस्या पनि निम्त्याउँछ । जब सासु, ससुरा वा अन्य परिवारका सदस्यहरूले दम्पतीको व्यक्तिगत निर्णयमा अत्यधिक हस्तक्षेप गर्छन्, तब: स्वतन्त्रता घट्छ, तनाव बढ्छ र असन्तुष्टि पैदा हुन्छ ।

विशेषगरी सासू–बुहारी सम्बन्धमा सन्तुलन नभएमा, त्यसको प्रत्यक्ष असर पति–पत्नी सम्बन्धमा पर्छ । मनोवैज्ञानिक रूपमा, प्रत्येक सम्बन्धलाई व्यक्तिगत सीमा आवश्यक हुन्छ । जब यो सीमा स्पष्ट हुँदैन, तब व्यक्तिगत स्पेस हराउँछ, विवाद बढ्छ र भावनात्मक थकान हुन्छ जसका कारण सम्बन्ध बिग्रन सक्ने सम्भावना बढि रहन्छ । सम्बन्ध सन्तुलित राख्न परिवारको सम्मान गर्दै, स्वस्थ सीमाहरू कायम गर्नु आवश्यक हुन्छ ।

भावनात्मक दूरी

सम्बन्धमा सबैभन्दा खतरनाक अवस्था भनेको भावनात्मक दूरी हो । जब दुई व्यक्ति एउटै घरमा बस्छन् तर मनबाट टाढा हुन्छन्, तब सम्बन्ध केवल औपचारिकतामा सीमित हुन्छ । भावनात्मक दूरीका कारणहरूमा समय नदिनु, माया व्यक्त नगर्नु, संवादको कमी र बेवास्ता जस्ता हुन सक्छन् । जब व्यक्तिले आफूलाई बुझ्ने, सुन्ने र माया गर्ने कोही छैन भन्ने महसुस गर्छ, तब उसमा एक्लोपन, निराशा र असन्तुष्टि बढ्न थाल्छ ।

मनोवैज्ञानिक रूपमा मानिसलाई भावनात्मक सम्बन्धको आवश्यकता हुन्छ । जब यो पूरा हुँदैन, उसले सम्बन्ध बाहिर पनि खोज्न सक्छ, जसले थप समस्या ल्याउँछ । भावनात्मक दूरी भएको सम्बन्धमा: नजिकपन हराउँछ, रुचि घट्छ र बिस्तारै सम्बन्ध चिसो हुन्छ ।

यसलाई सुधार्न सँगै समय बिताउनु, भावना व्यक्त गर्नु, साना संकेतात्मक व्यवहार तथा अभिव्यक्ति महत्वपूर्ण हुन्छ । जस्तो: मुस्कान, स्पर्श, सानो कुरामा पनि ध्यान दिने, प्रशंसा गर्ने जस्ता कुरा पर्छन् ।

मनोवैज्ञानिक कारण

सम्बन्ध बिग्रने कारणहरू प्रायः एक–अर्कासँग जोडिएका हुन्छन् । संवादको कमीले शंका जन्माउँछ, शंकाले विश्वास घटाउँछ, विश्वास घट्दा दूरी बढ्छ, दूरी बढ्दा अहंकार र असन्तुष्टि बढ्छ । यसरी एउटा नकारात्मक चक्र सुरु हुन्छ । सम्बन्ध जोगाउन सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा हो: सचेतता, समझदारी र साझा प्रयास । सम्बन्ध एकदिनमा बिग्रँदैन, र एकदिनमै सुधारिँदैन पनि । तर साना साना सचेत प्रयासहरूले ठूलो परिवर्तन ल्याउन सक्छ ।

पुरुष र महिलाको मनोविज्ञानबीचका केही सामान्य भिन्नताहरू वैवाहिक सम्बन्धमा स्पष्ट देखिन्छन्, जसलाई बुझ्नु अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ । प्रायः पुरुषहरू समस्या समाधानमा केन्द्रित हुन्छन् ।

उनीहरू कुनै समस्या आएपछि त्यसको तुरुन्त समाधान खोज्न चाहन्छन्, जसले गर्दा कहिलेकाहीँ उनीहरू भावनात्मक पक्षभन्दा व्यवहारिक पक्षमा बढी ध्यान दिन्छन् । साथै, धेरै पुरुषहरू आफ्ना भावना खुला रूपमा व्यक्त गर्न सहज मान्दैनन् ।

उनीहरू मौन बस्ने वा व्यवहारमार्फत भावना देखाउने गर्छन् । उनीहरूका लागि सम्मान, कदर र मान्यता अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ, जसले उनीहरूको आत्मसम्मान र सम्बन्धप्रतिको प्रतिबद्धतालाई बलियो बनाउँछ ।

अर्कोतर्फ, महिलाहरूको मनोविज्ञान प्रायः भावनात्मक सम्बन्धमा केन्द्रित हुन्छ । उनीहरू सम्बन्धमा गहिरो भावनात्मक जोड खोज्छन् र संवादलाई धेरै महत्व दिन्छन् । आफ्ना भावना व्यक्त गर्नु र पार्टनरले पनि त्यसलाई सुन्नु तथा बुझ्नु उनीहरूको प्रमुख अपेक्षा हुन्छ ।

महिलाहरू प्रायः भावनात्मक सुरक्षा, समझदारी र निरन्तर साथ खोज्ने हुन्छन्, जसले सम्बन्धलाई स्थिर र सन्तुलित बनाउँछ । यी भिन्नताहरू बुझ्न नसक्दा गलतफहमी उत्पन्न हुन सक्छ, तर यदि दुवैले एकअर्काको मनोविज्ञानलाई स्वीकारेर समायोजन गर्छन् भने सम्बन्ध अझ बलियो र सन्तुलित बन्न सक्छ ।

परिवार र बालबालिकामा प्रभाव

परिवार र बालबालिकामा प्रभाव वैवाहिक सम्बन्धको गुणस्तरमा धेरै निर्भर हुन्छ । यदि दाम्पत्य सम्बन्ध असन्तुलित, तनावपूर्ण वा झगडायुक्त छ भने त्यसको प्रत्यक्ष असर बालबालिकामा पर्छ । यस्तो वातावरणमा बच्चाहरूले प्रायः डर र असुरक्षा महसुस गर्छन्, जसले उनीहरूको भावनात्मक विकासमा नकारात्मक प्रभाव पार्छ ।

निरन्तर तनाव देख्दा उनीहरूको आत्मविश्वास घट्न सक्छ र उनीहरू व्यवहारिक रूपमा चिडचिडे, आक्रामक वा एक्लोपनतर्फ झुक्न सक्छन् । तर, यदि परिवारमा माया, समझदारी र सम्मानपूर्ण सम्बन्ध छ भने यसको सकारात्मक प्रभाव अत्यन्त गहिरो हुन्छ ।

यस्तो वातावरणमा बच्चाहरू सुरक्षित महसुस गर्छन्, जसले उनीहरूको भावनात्मक स्थिरता बढाउँछ । उनीहरू आत्मविश्वासी, सामाजिक रूपमा सक्षम र सकारात्मक सोच भएका व्यक्तित्वका रूपमा विकास हुन्छन् । आमाबाबुको स्वस्थ सम्बन्ध नै बालबालिकाका लागि पहिलो सिकाइको माध्यम हुन्छ, जसले उनीहरूको भविष्यको सम्बन्ध र व्यवहारमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्छ ।

सम्बन्ध जोगाइराख्नु किन आवश्यक ?

सम्बन्धलाई सुमधुर र स्थिर बनाइराख्नु व्यक्ति, परिवार र समाज तीनै तहका लागि अत्यन्त आवश्यक हुन्छ । स्वस्थ सम्बन्ध हुँदा मानसिक स्वास्थ्य राम्रो रहन्छ, किनकि व्यक्तिले भावनात्मक सहारा, सुरक्षा र अपनत्व महसुस गर्छ । यसले तनाव, चिन्ता र एक्लोपन कम गर्न मद्दत गर्छ । साथै, सम्बन्ध स्थिर हुँदा जीवनमा स्पष्टता र सन्तुलन आउँछ, जसले निर्णय लिन र चुनौती सामना गर्न सजिलो बनाउँछ ।

बालबालिकाका लागि पनि सुदृढ दाम्पत्य सम्बन्ध अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ, किनकि उनीहरूले सुरक्षित वातावरण पाउँछन् र आत्मविश्वासी तथा सकारात्मक व्यक्तित्वका रूपमा विकास हुन्छन् । यसबाहेक, स्वस्थ सम्बन्धहरूले समाजमा पनि सकारात्मक प्रभाव पार्छन्, जहाँ समझदारी, सहकार्य र सम्मानको संस्कृति विकास हुन्छ । त्यसैले सम्बन्ध जोगाउनु केवल व्यक्तिगत मात्र नभई सामाजिक जिम्मेवारी पनि हो ।

मनोवैज्ञानिक सुझावहरू

दैनिक माया व्यक्त गर्नुहोस्

दैनिक जीवनका साना–साना व्यवहारहरू, जस्तै: मुस्कान, धन्यवाद, सानो प्रशंसा वा स्पर्श—ले सम्बन्धमा ठूलो सकारात्मक प्रभाव पार्छ । माया केवल ठूलो कामबाट होइन, नियमित साना संकेतात्मक व्यवहार हरूबाट पनि व्यक्त हुन्छ, जसले भावनात्मक नजिकपन र अपनत्वलाई बलियो बनाउँछ ।

समय दिनुहोस्

व्यस्त जीवनशैलीबीच पनि एकअर्काका लागि गुणस्तरीय समय छुट्याउनु अत्यन्त आवश्यक हुन्छ । सँगै बस्नु, कुरा गर्नु वा सानो समय सँगै बिताउनुले सम्बन्धलाई ताजा र सजीव राख्छ । समयको अभावले दूरी बढ्न सक्छ, त्यसैले सचेत रूपमा समय दिनु जरुरी हुन्छ ।

माफी माग्न सिक्नुहोस

सम्बन्धमा गल्ती हुनु स्वाभाविक हो, तर त्यसलाई स्वीकार गरेर माफी माग्नु परिपक्वताको चिन्ह हो । ‘माफ गर’ भन्न सक्नुले अहंकार घटाउँछ र सम्बन्धमा पुनः विश्वास र नजिकपन निर्माण गर्न मद्दत गर्छ । यसले द्वन्द्व समाधानलाई सहज बनाउँछ ।

तुलना नगर्नुहोस्

आफ्नो सम्बन्धलाई अरूसँग तुलना गर्दा असन्तुष्टि र अपेक्षा बढ्छ । हरेक सम्बन्ध फरक हुन्छ, त्यसैले आफ्नै परिस्थितिलाई बुझेर अघि बढ्नु महत्वपूर्ण हुन्छ । तुलना भन्दा कदर र स्वीकारले सम्बन्धमा सन्तुलन र खुशी कायम राख्न मद्दत गर्छ ।

सकारात्मक राख्नुहोस्

सम्बन्धप्रति सकारात्मक दृष्टिकोण राख्दा साना समस्याहरू पनि सजिलै समाधान गर्न सकिन्छ । नकारात्मक सोचले शंका, आलोचना र दूरी बढाउँछ, जबकि सकारात्मक सोचले विश्वास, धैर्यता र समझदारीलाई बलियो बनाउँछ, जसले सम्बन्धलाई दीर्घकालीन रूपमा स्वस्थ राख्छ ।

परामर्श लिनुहोस्

जब समस्या आफैं समाधान गर्न गाह्रो हुन्छ, तब विशेषज्ञको सहयोग लिनु बुद्धिमानी हुन्छ । परामर्शले निष्पक्ष दृष्टिकोण दिन्छ र समस्याको जडसम्म पुग्न मद्दत गर्छ । यसले सम्बन्ध सुधार्न नयाँ उपाय र समझदारी विकास गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ ।

मनोवैज्ञानिक विश्लेषण

वैवाहिक सम्बन्धमा आशक्ति, भावनात्मक बाँध (सम्बन्धमा बाँधिने तरिका), विगतका अनुभवहरू, बाल्यकालका व्यवहारिक ढाँचाहरू, सिकाइका ढाँचाहरू जस्ता कुराले पनि प्रभाव पार्छन् । जसले बाल्यकालमा असुरक्षित सम्बन्ध अनुभव गरेको हुन्छ, उसले विवाहमा पनि डर र असुरक्षा महसुस गर्न सक्छ ।

त्यसैले सम्बन्ध सुधार्न केवल बाहिरी व्यवहार होइन, भित्री मनोवैज्ञानिक अवस्थालाई पनि बुझ्नुपर्छ । वैवाहिक जीवन कुनै स्थिर वस्तु होइन, यो एक निरन्तर विकसित हुने प्रक्रिया हो । यसलाई सुमधुर बनाउन माया, धैर्यता, समझदारी र सचेत प्रयास आवश्यक हुन्छ । सम्बन्धमा पूर्णता खोज्नु भन्दा पनि, अपूर्णतासँगै सुन्दरता खोज्नु नै साँचो कला हो । राम्रो सम्बन्ध आफैं हुँदैन, दैनिक साना प्रयास, माया र समझदारीले बनाइन्छ राम्रो सम्बन्ध, आफैं हुँदैन ।

(लेखक सम्बन्ध सहजकर्ता तथा डियर सम्बन्धका निर्देशक हुन ।)

विवाह सम्बन्ध
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित