+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

रातिको विवाह र विश्वासको भोट

विवाहस्थलमै बस्नु मेरो बाध्यता थियो । तर त्यो बाध्यताभित्र पनि एउटा मिठो रमाइलो लुकेको थियो ।

0Comments
Shares
डा. बालकृष्ण साह डा. बालकृष्ण साह
२०८२ माघ २३ गते १६:०५

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • मधेसमा विवाह प्रायः राति हुने परम्परा छ, जसमा रातभर जाग्राम बस्नुपर्ने, व्यवस्थापनको सकस र खर्च बढी हुन्छ।

मधेसमा विवाह अझै पनि धेरैजसो राति हुन्छ । धेरैलाई यो झन्झटिलो लाग्न सक्छ । यसमा रातभर जाग्राम बस्नुपर्ने, व्यवस्थापनको सकस हुने र खर्चको चाप अलिक बढी हुन्छ । तर मलाई भने रातिको विवाह सधैँ प्रिय लाग्छ ।

दिनभरि आफ्नो कर्म सकेर, जिम्मेवारीको भारी थन्क्याएर, मनलाई अलिक शान्त बनाइ सकेपछि विवाहको उत्सवमा पस्न पाउनु आफैँमा एउटा आनन्द हो । दिउँसोको विवाहमा विदा लिनुपर्ने झन्झट हुन्छ । विदामै बसेपनि बारम्बार मोबाइल बज्छ । दिउँसो नाच्न मन लाग्दैन अनि रमाउने मनले फुर्सद खोजिरहन्छ । राति त मनसँगै समय पनि फुर्सदिलो हुन्छ । त्यसैले रमाइलो हुन्छ ।

माघको रात । रात छिप्पिँदै जादा चिसो पनि बढ्दै जान्छ । रंगीचंगी बत्तीहरू टल्किरहेका हुन्छन् । मैथिली गीतहरूको धुन हावामा फैलिएको छ । संगीत र नृत्यको आफ्नै लय छ । यसमा हतार छैन, देखावटीपन छैन । जन्ती आएका मानिसहरू पनि अधैर्य छैनन् । कोही–कोही लामो समयपछि भेटिएका आफन्तहरूसँग गफिएका छन् । पण्डाल र गेटको सजावटलाई पृष्ठभूमि बनाएर टिकटिक, रिल बनाउन युवायुवतीहरू व्यस्त छन् । यहाँ नयाँ सम्बन्ध र नातासँग चिनजानका अवसर मिल्छ । भलाकुसारी हुन्छ, जिन्दगीका कुराहरू निस्किन्छन् । सायद त्यसैले हो-रातिको विवाहमा मान्छेहरू अलिक मान्छे जस्ता देखिन्छन् ।

छिमेकीको छोरीको विवाह थियो । विवाहस्थलमै बस्नु मेरो बाध्यता थियो । तर त्यो बाध्यताभित्र पनि एउटा मिठो रमाइलो लुकेको थियो । मानौ जिन्दगीले अनायासै कुनै कथा सुनाउन विवाह अवसरमा बसाएको छ ।

जन्ती झापाबाट आएको रहेछ । तर जन्तीमै एक जना मेरो आफ्नै गाउँ, रामधुनी नगरपालिकाका व्यक्ति पनि रहेछन् । नगरपालिका एउटै भए पनि उनी वडा नम्बर ५, झुम्का बजारतिरका, म चाहिँ वडा नम्बर ९, डुम्राहातिरको । मैले उनलाई खासै चिनेको थिइनँ । तर उनले मलाई चिनेका रहेछन् । यहीँ चिनाजान भयो । नाताले उनी बेहुलाका फुफा, र बेहुली मेरी छोरी जस्तै । त्यसैले हामी एक–अर्कालाई ‘सम्धी’ भनेर सम्बोधन गर्न थाल्यौँ ।

मैले पण्डालबाट नै आफ्नो घर देखाएँ । कुरा झुम्कातिरको उन्नति–प्रगति, बजारको चाल, व्यापारको अवस्था हुँदै समसामयिक विषयतिर बग्यो । झुम्कामा सानो व्यापार गरेर घरपरिवार धानेका ती सम्धीले छोरो इटहरीमा +२ पढ्दै गरेको र छोरी रामधुनीकै सरकारी स्कुलमा पढ्दै गरेको कुरा सुनाए । साधारण लाग्ने ती वाक्यहरूभित्र संघर्ष, धैर्य र जिम्मेवारीको गहिरो इतिहास लुकेको थियो । एकातिर आफूले उच्च शिक्षा गर्न नसकेको पीडा थियो, अनि अर्कोतिर दुःख गरेर पनि छोराछोरीलाई पढाउन सकेको सफलताको कथा थियो ।

देशमा चुनाव लागेको छ । राजनीति नछेडौँ भनेर सोच्दा सोच्दै पनि कुरा त्यतैतिर मोडिन पुग्छ । त्यसमा पनि हामी दुवैको चुनावी क्षेत्र पनि एउटै, अर्थात सुनसरी क्षेत्र नम्बर २ । यहाँ उठेका उम्मेदवारहरूको बारेमा चर्चा भयो । पुराना र नयाँ भनिएका बीचको तुलना भयो । राजनीतिमा धैर्‍यता र लगन आवश्यक पर्ने निष्कर्ष हाम्रो रह्यो।

रात झन् गहिरिँदै गयो ।मैले सम्धीलाई आफ्नै घरतिर आउन आग्रह गरेँ । तर उनी जन्तीका लागि व्यवस्था गरिएको लजतिर जान चाहन्थे । हामी छुट्टियौँ । म घर फर्किएँ । बाहिर अझै संगीत घन्किरहेको थियो। मैथिली गीतहरू कानमा ठोकिरहेका थिए ।

सायद यही हो रातिको विवाहको असली सौन्दर्य । यहाँ केवल बेहुला–बेहुलीको मात्रै मिलन हुँदैन, यहाँ विचारहरू पनि भेटिन्छन् । अनुभवहरू जुध्छन् । संस्कृतिको उज्यालोभित्र बसेर मान्छेले आफ्नो भोलिको निर्णय तौल्छ ।

मलाई लाग्यो, राजनीति पनि सायद यस्तै हुनुपर्छ । दिउँसोको चर्को हल्ला होइन, रातको शान्त र गहिरो संवाद जस्तै हुनुपर्छ । जहाँ निर्णय आवेगले होइन, अनुभूतिको तापले लिइन्छ । जहाँ परिवर्तन देखावटी होइन, विश्वासमा आधारित हुन्छ । यही रात, माघको चिसोमा, रंगीचंगी बत्तीमुनि, एउटा विवाहले मलाई ‘भोट पनि आखिर एउटा संस्कार हो ’ भनी सम्झायो ।

संस्कारमा हतार होइन, धैर्यता परिपक्वता र सामूहिक भविष्यको चिन्ता हुन्छ ।

तराई रात विवाह
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर
मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन
कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक

कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

कसरी हुन्छ अल्सर, के छ उपचार ?

कसरी हुन्छ अल्सर, के छ उपचार ?

13 Stories
बालबालिकालाई कस्तो योगाभ्यास गराउने ?

बालबालिकालाई कस्तो योगाभ्यास गराउने ?

11 Stories
महिला सौन्दर्य : अनावश्यक रौं हटाउन सेभिङ कति भरपर्दो ?

महिला सौन्दर्य : अनावश्यक रौं हटाउन सेभिङ कति भरपर्दो ?

12 Stories
दिसा रोक्ने बानी कति खतरनाक ?

दिसा रोक्ने बानी कति खतरनाक ?

9 Stories
टिकटक चलाउनुहुन्छ ? थाहा पाउनुहोस् ७ रोचक कुरा

टिकटक चलाउनुहुन्छ ? थाहा पाउनुहोस् ७ रोचक कुरा

15 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित