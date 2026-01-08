जापानको चुनावमा ‘दोहोरो थर’ को मुद्दा ओझेलमा

२३ माघ, काठमाडौं । फेब्रुअरी ८ मा हुने जापानको आम निर्वाचनको प्रचारप्रसारमा विवाहित दम्पतीका लागि ‘दोहोरो थर’ राख्न पाउने कानुनी व्यवस्थाको एजेन्डा यस पटक ओझेलमा परेको छ।
जापानकी पहिलो महिला प्रधानमन्त्री सानाए ताकाइचीले यस मुद्दामा बोल्न छाडेकी छिन्। अनुदारवादी मतदाताहरूको विरोधका कारण उनले यसलाई आफ्नो प्राथमिकतामा राखेकी छैनन्।
हालको चुनावमा महँगी नियन्त्रण गर्न ल्याइएको ‘सानाइनोमिक्स’ प्याकेज र देशको सैन्य क्षमता बढाउने विषयले बढी चर्चा पाएको छ।
विपक्षी दल ‘सेन्ट्रिस्ट रिफर्म एलायन्स’ ले दोहोरो थरको समर्थन गरे तापनि उनीहरूले अहिले सत्ताधारी दलको भ्रष्टाचार र राजनीतिक कोषको काण्डलाई मुख्य मुद्दा बनाएका छन्।
जापानमा हालको कानुन अनुसार विवाहित दम्पतीले एउटै थर राख्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ। विशेषगरी महिलाहरूले लामो समयदेखि यसको विरुद्धमा आवाज उठाउँदै आएका छन्।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4