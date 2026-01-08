+
जापानको चुनावमा ‘दोहोरो थर’ को मुद्दा ओझेलमा

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ माघ २३ गते ११:०३

२३ माघ, काठमाडौं । फेब्रुअरी ८ मा हुने जापानको आम निर्वाचनको प्रचारप्रसारमा विवाहित दम्पतीका लागि ‘दोहोरो थर’ राख्न पाउने कानुनी व्यवस्थाको एजेन्डा यस पटक ओझेलमा परेको छ।

जापानकी पहिलो महिला प्रधानमन्त्री सानाए ताकाइचीले यस मुद्दामा बोल्न छाडेकी छिन्। अनुदारवादी मतदाताहरूको विरोधका कारण उनले यसलाई आफ्नो प्राथमिकतामा राखेकी छैनन्।

हालको चुनावमा महँगी नियन्त्रण गर्न ल्याइएको ‘सानाइनोमिक्स’ प्याकेज र देशको सैन्य क्षमता बढाउने विषयले बढी चर्चा पाएको छ।

विपक्षी दल ‘सेन्ट्रिस्ट रिफर्म एलायन्स’ ले दोहोरो थरको समर्थन गरे तापनि उनीहरूले अहिले सत्ताधारी दलको भ्रष्टाचार र राजनीतिक कोषको काण्डलाई मुख्य मुद्दा बनाएका छन्।

जापानमा हालको कानुन अनुसार विवाहित दम्पतीले एउटै थर राख्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ। विशेषगरी महिलाहरूले लामो समयदेखि यसको विरुद्धमा आवाज उठाउँदै आएका छन्।

जापान चुनाव
Hot Properties

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर
मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन
कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक

कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक

अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित