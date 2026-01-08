+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

मेचीपारी जमिनमुनि गुड्नेछ भारतको ‘बुलेट ट्रेन’

नेपालको मेची पारी भारतीय भूभागमा ४० किलोमिटर लामो भूमिगत टनेलभित्र बुलेट रेल चलाउने भारत सरकारको योजना छ ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ माघ २३ गते १०:४३

काठमाडौं । भारत सरकारले संघीय बजेट २०२६/२७ मार्फत देशभर सातवटा उच्च–गतिको रेल (बुलेट ट्रेन) करिडोर विकास गर्ने योजना ल्याएको छ ।

भारतले हाल मुम्बईदेखि अहमदावाद जोड्ने ५०८ किलोमिटर लामो बुलेट रेल–वे बनाइरहेको छ । संघीय बजेट २०२६/२७ मार्फत् थप ७ बुलेट ट्रेन करिडोर निर्माणको महात्वाकांक्षी योजना अघि सारिएको हो ।

भारत केन्द्र सरकारका वित्त मन्त्री निर्मला सीथारमणले यही फेब्रुअरी १ तारिखमा आर्थिक वर्ष २०२६/२७ को वार्षिक बजेट सार्वजनिक गरेकी थिइन् । सो बजेट भाषणमा उल्लेख भए अनुसार मुम्बई–पुणे, पुणे–हैदराबाद, हैदराबाद–बेंगलुरु, हैदराबाद–चेन्नई, चेन्नई–बेंगलुरु, दिल्ली–वाराणसी (बनारस) र वाराणसी–सिलिगुडी जोड्ने गरी ‘बुलेट ट्रेन’ करिडोर बनाइने छ ।

बजेट भाषणपछि पत्रकार सम्मेलन गर्दै रेल मन्त्री अश्विनी वैष्णवले करिब ४ हजार किलोमिटर लामो यी सात बुलेट ट्रेन करिडोरको निर्माण एकसाथ अघि बढाइने बताए । ‘सन् २०४७ सम्म विकसित भारत बनाउने लक्ष्य पूरा गर्न यी परियोजना अत्यन्तै महत्वपूर्ण छन्,’ वैष्णवले भनेका छन् ।

यी करिडोर सञ्चालनमा आएपछि प्रमुख शहरबीचको यात्रा समय उल्लेखनीय रूपमा घट्नेछ ।

रेल मन्त्री वैष्णवका अनुसार मुम्बई–पुणेको दुरी ४८ मिनेटमा छोट्टिने छ । पुणे–हैदराबाद १ घण्टा ५५ मिनेटमा, हैदराबाद–बेंगलुरु २ घण्टामा र हैदराबाद–चेन्नई २ घण्टा ५५ मिनेटमा पुगिने छ ।

यसैगरी चेन्नई–बेंगलुरु १ घण्टा १३ मिनेटमा, दिल्ली–वाराणसी ३ घण्टा ५० मिनेटमा र वाराणसी–सिलिगुडी २ घण्टा ५५ मिनेटमा पुगिने छ ।

मेची पारी गुड्ने छ बुलेट ट्रेन

यी सात करिडोरमध्ये दिल्ली–बनारस र बनारस–सिलिगुडी जोड्ने रेलमार्ग नेपालका लागि पनि अर्थपूर्ण छन् । किनभने यी नेपालको सीमा नजिक पर्दछन् ।

बनारस–सिलिगुडी जोड्ने रेल पटना हुँदै जाने छ । यो रेलमार्गलाई भविष्यमा आसामको गुहावटीसम्म पुर्‍याउने भारतको लक्ष्य छ ।

दिल्ली–वाराणसी–सिलिगुडी करिडोरले उत्तर प्रदेश, बिहार हुँदै पश्चिम बंगालसम्म नयाँ आर्थिक करिडोर निर्माण गर्ने भारतका रेल मन्त्री अश्विनी वैष्णवको भनाइ छ ।

सिलिगुडी नेपालको पूर्वी सिमाना काँकडभिट्टा पानीट्यांकी नजिक पर्दछ । यो बंगलादेशसम्म पुग्ने छोटो मार्ग पनि हो ।

यही मार्गमा ‘चिकन्स नेक’ भनिने भूभाग पर्दछ । २२ किलोमिटर मात्र फराकिलो यो क्षेत्रले नेपाल, भारत, भुटान र बंगलादेशलाई जोड्छ । यो कुखुराको घाँटी जस्तो साँघुरो भएकाले ‘चिकन्स नेक’ भनिएको छ । यो भारतका आठ उत्तरपूर्वी राज्यहरुलाई जोड्ने एक मात्र स्थलमार्ग हो । त्यसैले यसलाई रणनीतिक रुपमा महत्वपूर्ण मानिन्छ ।

यही ठाउँमा भारतले बुलेट ट्रेन ल्याउने योजना बनाएको हो । नेपालको मेची पारी भारतीय भूभागमा यो ठाउँमा ४० किलोमिटर लामो भूमिगत टनेलभित्र बुलेट रेल चलाउने योजना छ ।

यो समथर मैदानी भाग हो । यहाँ जमिन माथि गुड्ने ब्रिटिशकालीन दुईतर्फी रेलमार्ग छ । त्यसलाई स्तरोन्नति गरेर चार लेनको बनाइँदै छ ।

त्यसको मुनि टनेल खनेर द्रुत गतिको रेल गुडाउने योजना भारतले बनाएको छ । रणनीतिक महत्वको ‘चिकन्स नेक’मा करोडौं खर्च गरेर टनेल मुनि रेल गुडाउने भारतको यो योजनालाई चासोका साथ हेरिएको छ ।

नयाँ आर्थिक करिडोर बन्ने दाबी

दिल्ली–वाराणसी–सिलिगुडी करिडोरले उत्तर प्रदेश, बिहार हुँदै पश्चिम बंगालसम्म नयाँ आर्थिक करिडोर निर्माण गर्ने भारतका रेल मन्त्री अश्विनी वैष्णवको भनाइ छ ।

चेन्नई, बेंगलुरु र हैदराबादलाई जोड्ने करिडोरलाई रेल मन्त्री वैष्णवले ‘दक्षिण हाई–स्पिड डायमन्ड’को संज्ञा समेत दिएका छन् । यसले कर्नाटक, तेलंगाना, आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल र पुदुच्चेरीमा आर्थिक गतिविधि तीव्र बनाउने विश्वास सरकारको छ ।

सरकारका अनुसार उच्च–गति रेल परियोजनाले केवल यात्रा सहज मात्र बनाउने छैन, बरु क्षेत्रीय विकास, रोजगारी सिर्जना र लगानी प्रवाहमा समेत महत्वपूर्ण योगदान पनि पुर्‍याउने छ ।

‘यो नेटवर्क दक्षिण भारतका लागि विकासको शक्तिशाली माध्यम बन्नेछ,’ मन्त्री वैष्णवले भनेका छन्, ‘स्वास्थ्य, शिक्षा र अन्य आर्थिक गतिविधिमा तीव्र वृद्धि हुनेछ ।’

बुलेट ट्रेन करिडोर भारत सरकार
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

बैतडी दुर्घटनाका घाइते भन्छन्–उत्तिसको रुखमा अड्किएर बाँचे

बैतडी दुर्घटनाका घाइते भन्छन्–उत्तिसको रुखमा अड्किएर बाँचे
वरिष्ठ अर्थशास्त्री मीना आचार्यको निधन

वरिष्ठ अर्थशास्त्री मीना आचार्यको निधन
त्रिवि पदाधिकारीको कुर्सीमा अखिल क्रान्तिकारीले टाँस्यो लाञ्छनायुक्त पर्चा

त्रिवि पदाधिकारीको कुर्सीमा अखिल क्रान्तिकारीले टाँस्यो लाञ्छनायुक्त पर्चा
निर्वाचन सुरक्षा : स्याङ्जामा इजाजतप्राप्त हतियार बुझाउन अटेरी

निर्वाचन सुरक्षा : स्याङ्जामा इजाजतप्राप्त हतियार बुझाउन अटेरी
एसियाली जासुसद्वारा ३७ देशका सरकारी सञ्जालमा आक्रमण

एसियाली जासुसद्वारा ३७ देशका सरकारी सञ्जालमा आक्रमण
भारतको मेघालयमा अवैध कोइला खानी विस्फोट: १८ जनाको मृत्यु, अन्य धेरै फसेको आशंका

भारतको मेघालयमा अवैध कोइला खानी विस्फोट: १८ जनाको मृत्यु, अन्य धेरै फसेको आशंका

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर
मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन
कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक

कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

बालबालिकालाई कस्तो योगाभ्यास गराउने ?

बालबालिकालाई कस्तो योगाभ्यास गराउने ?

11 Stories
महिला सौन्दर्य : अनावश्यक रौं हटाउन सेभिङ कति भरपर्दो ?

महिला सौन्दर्य : अनावश्यक रौं हटाउन सेभिङ कति भरपर्दो ?

12 Stories
दिसा रोक्ने बानी कति खतरनाक ?

दिसा रोक्ने बानी कति खतरनाक ?

9 Stories
टिकटक चलाउनुहुन्छ ? थाहा पाउनुहोस् ७ रोचक कुरा

टिकटक चलाउनुहुन्छ ? थाहा पाउनुहोस् ७ रोचक कुरा

15 Stories
के पिसाबमा फिँज देखिनु कुनै रोगको संकेत हो ?

के पिसाबमा फिँज देखिनु कुनै रोगको संकेत हो ?

11 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित