+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

बैतडी दुर्घटनाका घाइते भन्छन्–उत्तिसको रुखमा अड्किएर बाँचेँ

‘म सधैँ देवी देवताप्रति विश्वास गर्ने मान्छे हुँ । आज त्यो विश्वासले नै मलाई फेरि एकचोटि जीवन दिएको महशुस भइरहेको छ,’ जोशीले भने ।

0Comments
Shares
कृष्ण बिष्ट कृष्ण बिष्ट
२०८२ माघ २३ गते १०:४३

२३ माघ, बैतडी । बैतडीको पुर्चौडी नगरपालिका–७ बडगाउँमा बिहीबार भएको बस दुर्घटनाका घाइते अमरराज जोशी आफूले ढोकाबाट हाम फालेर बाँच्न सफल भएको बताएका छन् । उकालो घुमाउरो बाटोमा मोडिन नसकेपछि ‘ब्याक’ गर्दा बस भिरालोमा खसेको जोशीको बुझाइ छ ।

‘उकालोमा मोड थियो, चालकले मोड्न सकेनन्,’ जोशीले भने, ‘बस ब्याक गइरहेको अवस्थामा जसोतसो ढोकाबाट हाम फालेँ । त्यहाँ उत्तिसको रुख रहेछ । त्यहीँ अड्किएछु ।’

आफूलाई खास्सै ठुलो चोट नलागेको उनले बताए । बस दुर्घटना भएपछि नजिकैका स्थानीय र प्रहरीलाई जानकारी गराएको जोशीले बताए ।

जोशीका अनुसार जन्ती बसमा सवार दुलही पट्टी आफन्तको संख्या पनि ठुलै थियो । ‘बेहुलीको घरमा गएका बाटोमा घर पर्नेहरू माइतीपट्टीका जन्तीहरू पनि बसमा चढ्नुभएको थियो,’ उनले भने ।

आफू देवीदेवताप्रति आस्था राख्ने व्यक्ति भएको बताउँदै जोशीले आफूले पुनर्जीवन पाएको अनुभूति भइरहेको भनेका छन् । ‘म सधैँ देवी देवताप्रति विश्वास गर्ने मान्छे हुँ । आज त्यो विश्वासले नै मलाई फेरि एकचोटि जीवन दिएको महशुस भइरहेको छ,’ जोशीले भने ।

नयाँ जीवनमा समाजका लागि केही राम्रो काम गर्ने र भगवानले त्यसैका लागि जीवनदान दिएको उनको धारणा छ । ‘सबैको माया, आशीर्वाद र भगवानको संरक्षण सधैँ रहिरहोस् । भगवानप्रति नमन छ,’ उनले भने ।

पुर्चाैडी नगरपालिका–७ को भौनीबाट दुलही लिएर फर्किरहेको जन्ती बस बिहीबार साँझ सोही वडाको बढ्गाउँ मोडमा दुर्घटनामा परेको थियो । सुदूरपश्चिम प्रदेश ०२–००१ ख १११९ नम्बरको सो बस दुर्घटनामा १३ जनाको मृत्यु भएको छ ।

दुर्घटनामा दुःख व्यक्त गर्दै बैतडीको पुर्चाैडी नगरपालिकाले शुक्रबार शोक बिदा दिएको छ ।

जन्ती बस बस दुर्घटना बैतडी
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

हामीले बिहानै पिउने तातोपानीमा के मिसाउनु सबैभन्दा राम्रो ?

हामीले बिहानै पिउने तातोपानीमा के मिसाउनु सबैभन्दा राम्रो ?
ललितपुर २ मा मधेशी उम्मेदवार ४.३५ प्रतिशत, सबैभन्दा धेरै आदिवासी जनजाति

ललितपुर २ मा मधेशी उम्मेदवार ४.३५ प्रतिशत, सबैभन्दा धेरै आदिवासी जनजाति
कुलमान घिसिङको आग्रह– भाषण होइन, काम गर्नेलाई भोट दिनुस्

कुलमान घिसिङको आग्रह– भाषण होइन, काम गर्नेलाई भोट दिनुस्
विदेश पठाइदिन्छु भनेर ठगेको आरोपमा २ जना पक्राउ

विदेश पठाइदिन्छु भनेर ठगेको आरोपमा २ जना पक्राउ
ओली आज झापा जाँदै

ओली आज झापा जाँदै
निर्वाचन आयोगले भन्यो– अब ढुक्कैसँग निर्वाचन हुन्छ, कसैले बिथोल्न सक्दैन

निर्वाचन आयोगले भन्यो– अब ढुक्कैसँग निर्वाचन हुन्छ, कसैले बिथोल्न सक्दैन

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर
मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन
कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक

कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

बालबालिकालाई कस्तो योगाभ्यास गराउने ?

बालबालिकालाई कस्तो योगाभ्यास गराउने ?

11 Stories
महिला सौन्दर्य : अनावश्यक रौं हटाउन सेभिङ कति भरपर्दो ?

महिला सौन्दर्य : अनावश्यक रौं हटाउन सेभिङ कति भरपर्दो ?

12 Stories
दिसा रोक्ने बानी कति खतरनाक ?

दिसा रोक्ने बानी कति खतरनाक ?

9 Stories
टिकटक चलाउनुहुन्छ ? थाहा पाउनुहोस् ७ रोचक कुरा

टिकटक चलाउनुहुन्छ ? थाहा पाउनुहोस् ७ रोचक कुरा

15 Stories
के पिसाबमा फिँज देखिनु कुनै रोगको संकेत हो ?

के पिसाबमा फिँज देखिनु कुनै रोगको संकेत हो ?

11 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित