+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

निर्वाचन सुरक्षा : स्याङ्जामा इजाजतप्राप्त हतियार बुझाउन अटेरी

हरेक निर्वाचनमा सुरक्षा जोखिम न्यूनीकरणका लागि हतियार खरखजाना ऐन २०१९ अनुसार इजाजतप्राप्त हतियार अस्थायी रूपमा प्रहरीमा बुझाउने प्रावधान छ । निर्वाचन सकिएलगत्तै सम्बन्धित व्यक्तिले आफ्नो हतियार फिर्ता लैजान पाउँछन् ।

0Comments
Shares
रामबहादुर रोकाहा रामबहादुर रोकाहा
२०८२ माघ २३ गते ९:५४

२३ माघ, स्याङ्जा । फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलक्षित गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय(जिप्रका) स्याङ्जाले इजाजतप्राप्त हातहतियार बुझाउन दिएको निर्देशन धेरैले बेवास्ता गरेका छन् । तोकिएको समयभित्र ११८ थान इजाजतप्राप्त हतियारमध्ये ३६ थानमात्रै प्रहरी तथा प्रशासनसमक्ष बुझाइएका छन् ।

जिप्रकाले १५ दिने सूचना जारी गर्दै माघ २० गतेभित्र हतियार बुझाउन आग्रह गरेको थियो । सूचना जारी भएपछि ११ थान राइफल, ११ थान सटगन, १२ थान भरुवा र दुई थान अन्य हतियार प्रहरीसमक्ष बुझाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय स्याङ्जाका सूचना अधिकारी प्रहरी नायब उपरीक्षक(डीएसपी) प्रशन्नराज चौधरीले जानकारी दिए ।

सहायक प्रमुख जिल्ला अपधिकारी प्रेम सुवेदीका अनुसार जिप्रकाबाट इजाजत लिएका हातहतियारको संख्या ११८ छ । त्यसमा २० थान राइफल, ५६ थान सटगन, १९ थान भरुवा र अन्य २३ थान हतियार दर्तामा छन् ।
जिप्रकाकाअनुसार हतियार नबुझाउनेका हकमा अब जिल्ला सुरक्षा समितिले आवश्यक निर्णय गर्नेछ ।

हरेक निर्वाचनमा सुरक्षा जोखिम न्यूनीकरणका लागि हतियार खरखजाना ऐन २०१९ अनुसार इजाजतप्राप्त हतियार अस्थायी रूपमा प्रहरीमा बुझाउने प्रावधान छ । निर्वाचन सकिएलगत्तै सम्बन्धित व्यक्तिले आफ्नो हतियार फिर्ता लैजान पाउँछन् ।

इजाजतप्राप्त हातहतियार निर्वाचन सुरक्षा स्याङ्जा
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

एसियाली जासुसद्वारा ३७ देशका सरकारी सञ्जालमा आक्रमण

एसियाली जासुसद्वारा ३७ देशका सरकारी सञ्जालमा आक्रमण
भारतको मेघालयमा अवैध कोइला खानी विस्फोट: १८ जनाको मृत्यु, अन्य धेरै फसेको आशंका

भारतको मेघालयमा अवैध कोइला खानी विस्फोट: १८ जनाको मृत्यु, अन्य धेरै फसेको आशंका
झापामा ‘सिरिन्ज’ आक्रमण, एक जनाको मृत्यु

झापामा ‘सिरिन्ज’ आक्रमण, एक जनाको मृत्यु
बैतडी जन्ती बस दुर्घटना : पुर्चाैडी नगरपालिकाले दियो शोक बिदा

बैतडी जन्ती बस दुर्घटना : पुर्चाैडी नगरपालिकाले दियो शोक बिदा
२० रुपैयाँले जगाएको सपना, बन्यो करोडको व्यवसाय

२० रुपैयाँले जगाएको सपना, बन्यो करोडको व्यवसाय
लोकप्रियतावादमा रमाएका भाइरल उम्मेदवार

लोकप्रियतावादमा रमाएका भाइरल उम्मेदवार

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर
मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन
कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक

कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

बालबालिकालाई कस्तो योगाभ्यास गराउने ?

बालबालिकालाई कस्तो योगाभ्यास गराउने ?

11 Stories
महिला सौन्दर्य : अनावश्यक रौं हटाउन सेभिङ कति भरपर्दो ?

महिला सौन्दर्य : अनावश्यक रौं हटाउन सेभिङ कति भरपर्दो ?

12 Stories
दिसा रोक्ने बानी कति खतरनाक ?

दिसा रोक्ने बानी कति खतरनाक ?

9 Stories
टिकटक चलाउनुहुन्छ ? थाहा पाउनुहोस् ७ रोचक कुरा

टिकटक चलाउनुहुन्छ ? थाहा पाउनुहोस् ७ रोचक कुरा

15 Stories
के पिसाबमा फिँज देखिनु कुनै रोगको संकेत हो ?

के पिसाबमा फिँज देखिनु कुनै रोगको संकेत हो ?

11 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित