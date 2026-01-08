एसियाली जासुसद्वारा ३७ देशका सरकारी सञ्जालमा आक्रमण

२३ माघ, काठमाडौँ ।’युनिट ४२’ का सुरक्षा अनुसन्धानकर्ताहरूले एउटा ठूलो साइबर जासुसी अभियानको खुलासा गरेका छन्।
एसियामा आधारित टीजीआर-एसटीए-१०३० नामक एउटा समूहले विश्वका ३७ देशका ७० भन्दा बढी सरकारी र महत्वपूर्ण पूर्वाधार निकायहरूमा सफलतापूर्वक अनधिकृत पहुँच प्राप्त गरेको छ।
यो समूहले नेपालको प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि जर्मनी, चेक गणतन्त्र र ब्राजिलका मन्त्रालयहरूसम्म जासुसी गरेको पाइएको छ।
जासुसहरूले ‘स्याडो-गार्ड’ नामक नयाँ लिनक्स ‘रुटकिट’ प्रयोग गरेका छन्, जसले कम्प्युटर भित्रका फाइल र डाटाहरूलाई सुरक्षा सफ्टवेयरबाट पूर्ण रूपमा लुकाउन सक्छ।
अनुसन्धानका अनुसार यो समूहको मुख्य उद्देश्य महत्वपूर्ण आर्थिक वार्ता, सैन्य अपडेट र प्राकृतिक स्रोत (खानी) सम्बन्धी गोप्य जानकारी चोरी गर्नु हो।
अमेरिकी साइबर सुरक्षा एजेन्सीले यस समूहको सक्रियताबारे सतर्कता जारी गर्दै आफ्ना अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूसँग मिलेर यसलाई रोक्ने काम भइरहेको बताएको छ।
