+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

एसियाली जासुसद्वारा ३७ देशका सरकारी सञ्जालमा आक्रमण

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ माघ २३ गते ९:४७

२३ माघ, काठमाडौँ  ।’युनिट ४२’ का सुरक्षा अनुसन्धानकर्ताहरूले एउटा ठूलो साइबर जासुसी अभियानको खुलासा गरेका छन्।

एसियामा आधारित टीजीआर-एसटीए-१०३० नामक एउटा समूहले विश्वका ३७ देशका ७० भन्दा बढी सरकारी र महत्वपूर्ण पूर्वाधार निकायहरूमा सफलतापूर्वक अनधिकृत पहुँच प्राप्त गरेको छ।

यो समूहले नेपालको प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि जर्मनी, चेक गणतन्त्र र ब्राजिलका मन्त्रालयहरूसम्म जासुसी गरेको पाइएको छ।

जासुसहरूले ‘स्याडो-गार्ड’ नामक नयाँ लिनक्स ‘रुटकिट’ प्रयोग गरेका छन्, जसले कम्प्युटर भित्रका फाइल र डाटाहरूलाई सुरक्षा सफ्टवेयरबाट पूर्ण रूपमा लुकाउन सक्छ।

अनुसन्धानका अनुसार यो समूहको मुख्य उद्देश्य महत्वपूर्ण आर्थिक वार्ता, सैन्य अपडेट र प्राकृतिक स्रोत (खानी) सम्बन्धी गोप्य जानकारी चोरी गर्नु हो।

अमेरिकी साइबर सुरक्षा एजेन्सीले यस समूहको सक्रियताबारे सतर्कता जारी गर्दै आफ्ना अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूसँग मिलेर यसलाई रोक्ने काम भइरहेको बताएको छ।

जासुस
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

भारतको मेघालयमा अवैध कोइला खानी विस्फोट: १८ जनाको मृत्यु, अन्य धेरै फसेको आशंका

भारतको मेघालयमा अवैध कोइला खानी विस्फोट: १८ जनाको मृत्यु, अन्य धेरै फसेको आशंका
झापामा ‘सिरिन्ज’ आक्रमण, एक जनाको मृत्यु

झापामा ‘सिरिन्ज’ आक्रमण, एक जनाको मृत्यु
बैतडी जन्ती बस दुर्घटना : पुर्चाैडी नगरपालिकाले दियो शोक बिदा

बैतडी जन्ती बस दुर्घटना : पुर्चाैडी नगरपालिकाले दियो शोक बिदा
२० रुपैयाँले जगाएको सपना, बन्यो करोडको व्यवसाय

२० रुपैयाँले जगाएको सपना, बन्यो करोडको व्यवसाय
लोकप्रियतावादमा रमाएका भाइरल उम्मेदवार

लोकप्रियतावादमा रमाएका भाइरल उम्मेदवार
इरानका विदेश मन्त्री ओमान पुगे, अमेरिकी प्रतिनिधिसँग वार्ता हुने

इरानका विदेश मन्त्री ओमान पुगे, अमेरिकी प्रतिनिधिसँग वार्ता हुने

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर
मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन
कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक

कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

बालबालिकालाई कस्तो योगाभ्यास गराउने ?

बालबालिकालाई कस्तो योगाभ्यास गराउने ?

11 Stories
महिला सौन्दर्य : अनावश्यक रौं हटाउन सेभिङ कति भरपर्दो ?

महिला सौन्दर्य : अनावश्यक रौं हटाउन सेभिङ कति भरपर्दो ?

12 Stories
दिसा रोक्ने बानी कति खतरनाक ?

दिसा रोक्ने बानी कति खतरनाक ?

9 Stories
टिकटक चलाउनुहुन्छ ? थाहा पाउनुहोस् ७ रोचक कुरा

टिकटक चलाउनुहुन्छ ? थाहा पाउनुहोस् ७ रोचक कुरा

15 Stories
के पिसाबमा फिँज देखिनु कुनै रोगको संकेत हो ?

के पिसाबमा फिँज देखिनु कुनै रोगको संकेत हो ?

11 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित