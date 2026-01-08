+
वरिष्ठ अर्थशास्त्री मीना आचार्यको निधन

आचार्यले पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सल्लाहकारको भूमिकामा पनि काम गरेकी थिइन् ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ माघ २३ गते १०:१३

२३ माघ, काठमाडौं ।  वरिष्ठ अर्थशास्त्री डा. मीना आचार्यको निधन भएको छ । परिवारस्रोतका अनुसार आचार्यको बिहीबार साँझ निधन भएको हो ।

‘स्टाटस अफ वुमन इन नेपाल’ का अनुसन्धानकर्ता एवं लेखकसमेत रहेकी आचार्यले महिला अधिकारकर्मीका रूपमा पनि भूमिका निर्वाह गरेकी थिइन् । आचार्यले पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सल्लाहकारको भूमिकामा पनि काम गरेकी थिइन् ।

स्वर्गीय आचार्यको आज शुक्रबार पशुपति आर्यघाटमा अन्त्येष्टि गरिँदैछ ।

डा. मीना आचार्य
