सुरेन्द्र पाण्डेसँग वार्ता :

‘नक्कली सदस्यबाट चुनिएको केन्द्रीय समितिले अबको आन्दोलनको नेतृत्व गर्न सक्दैन’

आजको लोकतन्त्र २००६ सालको जस्तो छैन । आज नागरिकको हातहातमा मोबाइल छ, जसलाई मोबाइल लोकतन्त्र’ भन्न सकिन्छ ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख ९ गते १६:२१

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना भएको ७६ वर्ष पूरा भएको छ र सबै कम्युनिस्ट घटकहरूले ७७औँ स्थापना दिवस मनाइरहेका छन्।
  • नेकपा एमालेका नेता सुरेन्द्र पाण्डेले पार्टीभित्रको नोकरशाहीकरण र आन्तरिक लोकतन्त्रको अभावले वामपन्थी पार्टीहरूलाई पराजयमा पुर्‍याएको बताए।
  • पाण्डेले पार्टीमा रिफर्म होइन, आइडियोलोजी, सङ्गठन र सक्रियतामा आमूल परिवर्तन (रेभोलुसन) आवश्यक रहेको र युवा नेतृत्वलाई अघि ल्याउनुपर्ने बताए।

नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी स्थापनाको आज ७६ वर्ष पुगेको यो अवसरमा सबैजसो कम्युनिस्ट घटकहरूले ७७औँ स्थापना दिवस मनाइरहेका छन्, नेताहरूले शुभकामना वक्तव्य जारी गरेका छन्

तर स्थापना दिवस मनाइरहँदाको पृष्ठभूमि चाहिँ उनीहरूलाई निकै पीडादायी बनेको गत २१ फागुनको निर्वाचनबाट वामपन्थी पार्टीहरूले शर्मनाक पराजय बेहोर्नुपरेको २० वर्षपछि देशमा वामपन्थीविहीन सरकार बनेको

यिनै सन्दर्भमा नेकपा एमालेका नेता एवं पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेसँग अनलाइनखबरकर्मी सइन्द्र राईले कुराकानी गरेका छन् प्रस्तुत , अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश:

कम्युनिस्ट पार्टीहरू यो स्थितिमा पुग्छन् भन्ने कल्पना गर्नुभएको थियो ?

मलाई यस्तो हुन सक्छ भन्ने लाग्थ्यो । हाम्रो आन्दोलन र पार्टीभित्र हुर्किरहेका प्रवृत्तिहरूले यस्तै सङ्केत गरिरहेका थिए । राजनीतिक दल भनेको लोकसेवा आयोग होइन, जहाँ एक दिन जेठो हुँदैमा कोही सिनियर हुन्छ । राजनीतिमा त क्षमताशील छ भने जुनियर मान्छे पनि सिनियर मोस्ट नेता बन्न सक्छ । तर हामीले पार्टीलाई नोकरशाहीकरण गर्दै गयौँ ।

पार्टीभित्र आलोचनात्मक विचार राख्ने मान्छेहरूलाई नसहने र उनीहरूमाथि त्रास सिर्जना गरेर ‘तेरो भविष्य अप्ठ्यारोमा पार्दिन्छु’ भन्ने जस्तो डरको परिवेश बन्दै गयो । यसले पार्टीभित्र असन्तुष्टि भए पनि मानिसहरू नबोल्ने, नबताउने र बाहिर सबै ठीक छ भन्ने प्रवृत्ति बढ्यो । जब यस्तो प्रवृत्ति हुर्किन्छ, त्यस पार्टीले कुनै न कुनै बिन्दुमा गएर ठुलो पराजय भोग्नु अनिवार्य थियो ।

जस्तो- राजतन्त्रको हकमा पनि हामीले त्यही देख्यौँ । पञ्चायतकालमा विद्यार्थीहरूलाई ‘हाम्रो राजा, हाम्रो देश प्राणभन्दा प्यारो छ’ भनेर जबर्जस्ती र्‍याली निकालिन्थ्यो । त्यो स्वेच्छाले थिएन । करबल र बाध्यता थियो । तर एउटा बिन्दुमा पुगेपछि त्यो रहेन । हामीले हेर्दाहेर्दै राजतन्त्र चकनाचुर भयो ।

त्यसैले कुनै पनि कुरा अजम्बरी हुँदैन । सकारात्मक रूपमा रूपान्तरण गर्न सकियो भने मात्र संस्था टिक्छ । उदाहरणका लागि अमेरिकामा दुई सय वर्षदेखिका पार्टीहरू आज पनि एकअर्कामा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । त्यहाँ नयाँ पार्टी उदाउन नसक्नुको कारण ती पार्टीभित्र स्पेसहरू फराकिलो हुनु र लचकता हुनु हो ।

कम्युनिस्ट पार्टीमा झन् धेरै लचकता चाहिन्छ । त्यो नहुँदाका परिणाम हुन् यी । यद्यपि २०४६ सालपछि एमाले एउटा लचकदार पार्टी बनेको थियो । जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) मार्फत हामीले दुईवटा कुरा परिवर्तन गर्‍यौँ ।

पहिलो, १४ वटा लोकतान्त्रिक विशेषतालाई अङ्गीकार गर्‍यौँ । दोस्रो, व्यक्तिको सम्पत्तिको हकलाई स्वीकार गर्‍यौँ । जसलाई पहिले परम्परागत कम्युनिस्टहरूले पूँजीवादी विचार भन्थे । सम्पत्तिको हक स्वीकार्नु भनेको व्यक्तिगत स्वतन्त्रतालाई मान्नु हो । यसरी हामीले परम्परागत विचारलाई त्यतिबेलै छाडेका थियौँ ।

वामपन्थीहरूले यो तहको पराजय बेहोर्नुमा यसभित्र रहेको नोकरशाहीकरण पनि हो ?

एउटा मुख्य कारण हो । समाज द्रुत गतिमा ‘नलेज इकोनोमी’ र ‘इन्फर्मेसन सोसाइटी’तर्फ बदलिरहेको छ । यस्तो तीव्र आर्थिक सङ्क्रमणलाई पुरानो समाजले स्वीकार्न सक्दैन, त्यो ढल्छ ।

जसरी नेपाली समाजमा सामन्ती व्यवस्था (जमिनदार, मुखियातन्त्र) ढल्दै गर्दा राजतन्त्र पनि ढल्यो, त्यसैगरी अहिलेको बदलिँदो सूचना समाजलाई दलहरूले नेतृत्व गर्न नसक्दा पराजित हुनुपर्‍यो ।

पुराना पार्टीहरूले लोकतन्त्रको नयाँ रूप चिन्न सकेनन् ?

हो । २००६ सालमा हामीले गरेको लोकतन्त्रको व्याख्या फरक थियो । त्यो बेला एउटा गोरखापत्र निस्कन्थ्यो नेपालमा । त्यतिबेला बोल्न, सभा गर्न र सङ्गठन गर्न पाइँदैनथ्यो । राज्यले निषेध गरेको बेला पार्टीले भन्थ्यो- ‘राज्यले निषेध गरे पनि पार्टी खुला छ, यहाँ आएर विचार राख ।’ त्यतिबेला मानिसहरू त्यसकै पछाडि सङ्गठित भए ।

राजनीतिक चेतना तीव्र गतिमा आएको बेला हामीले त्यसलाई समातेर अघि बढ्न सकेनौँ भने जनताले हामीलाई पनि फाल्दिन्छन् ।

आजको लोकतन्त्र २००६ सालको जस्तो छैन । आज नागरिकको हातहातमा मोबाइल छ, जसलाई ‘मोबाइल लोकतन्त्र’ भन्न सकिन्छ । मानिसलाई जे मन लाग्छ, तुरुन्तै विश्वव्यापी रूपमा राख्न सक्छ । अब पार्टीले पुरानै शैलीमा ‘पार्टीको कुरा पार्टीमै राख’ भनेर हुन्छ र ? हातमा मोबाइल बोकेर लोकतन्त्रको प्रयोग गर्ने युवा जमातले पार्टीभित्र त्योभन्दा उन्नत स्तरको लोकतान्त्रिक पद्धति खोज्छ । त्यो नभएपछि युवाहरू अर्को पार्टीमा जान्छन् नि !

तर त्यसो गर्दा नेतृत्व कमजोर हुन्छ भन्ने पार्टीहरूले भन्दै आएका छन् नि ?

राजतन्त्र फाल्दा पनि त त्यो व्यवस्था कमजोर भएकै थियो नि ! राजनीतिक चेतना तीव्र गतिमा आएको बेला हामीले त्यसलाई समातेर अघि बढ्न सकेनौँ भने जनताले हामीलाई पनि फाल्दिन्छन् ।

परिवर्तनलाई हामीले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ । प्रविधिको प्रयोग गरेर पुराना पार्टीलाई कमजोर गर्ने सङ्गठित वा व्यक्तिगत प्रयास भयो होला, त्यहाँ षड्यन्त्र पनि होला, तर यो परिवर्तनलाई कसैले रोक्न वा लुकाउन सक्दैन । हामीले यसलाई बुझेर पार्टीलाई नयाँ ढङ्गले व्याख्या गर्ने र रूपान्तरण गर्ने सामर्थ्य राख्नैपर्छ ।

आर्थिक, सामाजिक चेतनामा आएको परिवर्तनलाई बुझ्न नसक्दा विरासत बोकेका कांग्रेसलगायत पुराना पार्टीहरूले अहिले धक्का खानुपरेको हो ?

पक्कै हो । विश्वव्यापी रूपमै वामपन्थ कमजोर भइरहेको अवस्थामा त्यसको प्रभाव हाम्रो समाजमा पर्नु स्वाभाविक थियो । तर यो वामपन्थको मात्र कुरा होइन; नेपाली कांग्रेस, मधेसवादी दल वा सन् १९९० पछि उदाएका जातीय र भाषिक नारा बोकेका कुनै पनि पार्टीले अहिले राम्रो नतिजा ल्याउन सकेनन् ।  

बदलिरहेको समाजमा जेनजी आन्दोलन एउटा पानीढलो मात्रै बन्यो ?

समाजशास्त्र र अर्थशास्त्रको दृष्टिकोणबाट हेर्दा समाज निरन्तर विशिष्टीकरणतर्फ गइरहेको छ । जस्तै- पूँजीवादले श्रमको विभाजन ल्यायो । अर्थशास्त्रीहरू यसलाई एउटा कारखानाभित्रको घटना मान्छन्, तर समाजशास्त्री इमाइल दुर्खिमले यसलाई समाजकै विशिष्टीकरण भनेका छन् ।

अहिले पूँजीवादी समाजमा डाक्टर, इन्जिनियर, नर्सदेखि विभिन्न पेसागत विशिष्टता चाहिएको छ । त्यसैले जेनजी आन्दोलन पनि त्यही बृहत् सामाजिक परिवर्तनको एउटा प्रकटीकरण हो । वैदेशिक रोजगारीले पारिवारिक संरचना र मनोविज्ञानमा ल्याएको परिवर्तन, घट्दो जनसङ्ख्या वृद्धिदर र त्यसले श्रम बजारमा पारेको बहुआयामिक असर- यी सबै कुराको राजनीतिक विश्लेषण सत्तामा बस्ने दलहरूले गर्नुपर्थ्यो । तर उनीहरूले जहाँ छन् त्यहीँ बसेर पुरानै चस्माले समाजलाई हेरे, जसको परिणाम यो आन्दोलन र अहिलेको चुनावी नतिजा हो ।

यदि जेनजी आन्दोलन नभएको भए पनि यो असन्तुष्टि अर्को कुनै रूपमा प्रकट हुन्थ्यो ?

बिल्कुल । त्यो आन्दोलन नभएको भए पनि अरू कुनै न कुनै रूपमा त्यो विस्फोट हुन्थ्यो नै । किनभने समाजमा बहुआयामिक परिवर्तनहरू एकसाथ भइरहेका थिए ।

तपाईं आफैँ पनिटप लेयरका नेता सम्भावित असफलता रोक्ने प्रयत्नलाई केले रोकेको थियो ?

सामान्यतया राजनीतिक दलहरूमा प्रमुख नेताहरू बढी जिम्मेवार हुन्छन् । कतिपयले मलाई पनि ‘तपाईंले चाहिँ के हेरेर बस्नुभयो ?’ भनेर सोध्छन् । पार्टीका अध्यक्ष वा प्रधानमन्त्री भनेका आजको समयमा सीईओ जस्ता हुन् । उनीहरूले सबैलाई समन्वय गरेर आइरहेको परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्नुपर्थ्यो । तर त्यो न हाम्रो पार्टीमा भयो, न अरू पार्टीमा ।

शीर्ष नेतृत्व असफल हुँदा त्यसको दोष भने समग्र पार्टी कार्यकर्ताले भोग्नुपरेको नि, होइन ?

स्वाभाविक हो । मस्तिष्कमा समस्या भयो भने त्यसको असर औँलादेखि शरीरका सबै अङ्गमा पर्छ । औँलामा समस्या हुँदा मस्तिष्कलाई असर नपर्ला, तर मुख्य ठाउँ असफल भएपछि पूरै शरीर (पार्टी) ले त्यसको मूल्य चुकाउनुपर्छ ।

पछिल्लो समय एमालेभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र पनि थिएन यसले अझ बढी समस्या भयो ?

गएको महाधिवेशनमा र त्योभन्दा अघिको विधान महाधिवेशनदेखि नै हामीले पार्टीभित्र लोकतान्त्रिक अभ्यास गरौँ, नेतृत्व परिवर्तन वा नयाँ ढङ्गले जाऔँ भनेर बहस उठाएकै हौँ । तर बहस उठाउनेहरू कारबाहीमा पर्ने वा पाखा लाग्ने स्थिति बन्यो ।

तपाईंले भनेकै स्थितिलाई लिएर वामपन्थीहरू अझै पनि जीवित रहलान् पनि भनिँदै नि ?

यहाँ दुईवटा बाटा छन् । एकथरी मान्छे अझै पनि ‘नयाँहरू बदनामी हुन्छन् र हाम्रो पालो फेरि आउँछ’ भनेर कुरेर बसेका छन् । तर म त्यस्तो देख्दिनँ । राणा शासन ढलेपछि गोर्खा परिषद्ले पनि यस्तै सोचेको थियो, तर राणा शासन फर्किएन । बरु १७ सालको काण्डपछि गोर्खा परिषद् नै कांग्रेसमा समावेश भयो ।

अहिले पनि पुराना दलहरूले गल्ती गरे भन्दैमा राप्रपाजस्तो पुरानै शक्तिले भोट पाएन, बरु नयाँ शक्तिहरू उदाए । खोला कहिल्यै फर्केर पछाडि आउँदैन, अगाडि नै बग्छ । त्यसैले पार्टीहरूले आफ्नो स्पिड बढाएर समाजको परिवर्तनसँगै कुद्न सके भने मात्र उनीहरू फेरि माथि उठ्न सक्छन् । ‘मेरै पालो आउँछ’ भनेर कुरेर बस्ने हो भने अब केही हुनेवाला छैन ।

तपाईंको पार्टी महासचिवले केही समयअघि एउटा उदाहरण दिँदै भन्नुभएको थियो०५९ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाविरुद्ध आवाज उठ्यो, तर देशमा निम्तिएको अनिष्टले गिरिजालाई राजनेता बनायो केपी ओलीको हकमा पनि त्यस्तै हुनेछ यसबारे के भन्नुहुन्छ ?

देशमा फेरि अनिष्ट आउन सक्छ, २३-२४ भदौ अन्तिम अनिष्ट हो भन्ने ठान्दिनँ । तर पुरानालाई नै फर्काउनेगरी आउँछ भन्ने मलाई लाग्दैन । नयाँ सङ्कटले नयाँ विकल्पतिरै लैजान्छ । त्यसैलै पुरानै शैलीमा बसेर ‘मेरै पालो आउँछ’ भनेर सोच्नु गलत हो ।

पार्टीभित्रको स्थिति हेर्दा मलाई लाग्छ- अब रिफर्म (सुधार) ले मात्र पुग्दैन, रेभोलुसन (आमूल परिवर्तन) कै खाँचो छ । त्यो रेभोलुसन पार्टीको आइडियोलोजी, सङ्गठन र सक्रियता सबै पक्षमा हुनुपर्छ ।

आइडियोलोजीकै पनि रेभोलुसन जरुरी ?

समयको मागअनुसार समीक्षा गर्नुपर्छ । आवश्यक पर्‍यो भने हामीले समीक्षा किन नगर्ने ? हामीले ‘माओ विचारधारा’ मान्ने नीति पनि त कुनै बेला छोडेकै थियौँ नि ! त्यो छोड्दैमा हामी कम्युनिस्ट नभएको हो र ?

जबजले १४ वटा विशेषता अगाडि सार्दा कतिपयले हामीलाई पूँजीवादी भयो, नक्कली कम्युनिस्ट भयो भनेर आलोचना गरेका थिए । तर हामीले समयको आवश्यकतालाई बुझेर त्यो नीति ल्यायौँ । जबजलाई अझ परिष्कृत गर्नुपर्छ । जबजले जनताको विश्वास र प्रतिस्पर्धाबाट श्रेष्ठता हासिल गर्ने कुरा गर्छ, त्यो त नराम्रो होइन नि !

तर जबज भनेर सत्तामा जान थालेको एमाले सत्ताबाट बाहिर निस्कनै नसक्ने स्थितिले सङ्कट ल्यायो भन्ने लाग्दैन ?

मदन भण्डारीले भन्नुहुन्थ्यो- सेना वा बन्दुक भएकै कारणले मात्र कम्युनिस्ट पार्टी बन्छ भन्ने होइन । उसले बोक्ने निश्चित नीति र ध्येयले कम्युनिस्ट पार्टी बन्छ ।

जबजले त अझ धेरै लोकतान्त्रिक र प्रतिस्पर्धी बन्न सिकाएको हो । जस्तो- कुनै पनि धर्मले नराम्रो काम गर्न सिकाउँदैन, तर धर्म मान्नेहरूले खराब काम गर्दा धर्म नै खराब हो कि भन्ने भ्रम पर्छ । जबज खराब होइन, तर यसको प्रयोग गर्नेहरूले गलत ढङ्गले अभ्यास गरिदिए । अब हामीले ‘यहाँ-यहाँ गल्ती भयो’ भनेर इमानदारीपूर्वक समीक्षा गर्नुपर्छ । त्यही भएर मैले भनेको हुँ- अब रिफर्म होइन, रेभोलुसन नै चाहिन्छ ।

रेभोलुसनको थालनी कहिलेबाट हुन्छ ?

अहिले विशेष परिस्थिति छ । आज शल्यक्रिया गरेको बिरामीलाई भोलि नै ‘किन दौडिनस्’ भन्न मिल्दैन । निको हुन समय लाग्छ । चुनावमा यत्रो धक्का खाएको अवस्थामा आजकै भोलि दौडिन खोज्नु व्यावहारिक हुँदैन । तर कमजोरीहरू सच्याएर हामी नदौडी सुखै छैन ।

तर अहिलेको हाम्रो केन्द्रीय कमिटीले आजको चुनौती बोक्न सक्दैन, यो एकदम प्रस्ट छ । उदाहरणका लागि, गएको महाधिवेशनमा प्रतिनिधि बढाउन कतिपय जिल्लामा धुमधामले पार्टी सदस्य थपिए । तर चुनावमा पार्टी सदस्य बराबर पनि भोट आएन । यस्तो नक्कली सदस्यबाट बनेको केन्द्रीय कमिटीले अबको आन्दोलनको नेतृत्व गर्न सक्दैन ।

त्यसैले, तल वडा कमिटीदेखि केन्द्रीय कमिटीसम्मै नयाँ ढङ्गले पुनर्संरचना नगरेसम्म यो पार्टी उठ्नै सक्दैन । यसको सुरुवात माथि (नेतृत्व तह) बाटै गर्नुपर्छ, तलबाट होइन । माथिबाट गाँठो फुकाउन थाल्नुपर्छ ।

पार्टी अध्यक्ष तयार हुनुहोला ?

समयको आवश्यकता हो, नफुकाइकन उपाय नै छैन । जस्तो मान्नुस्- भूकम्प आयो भने मान्छेले पहिला आफैँलाई जोगाउँछ र बाहिर निस्केपछि मात्र अरूको खोजी गर्छ । यो मान्छेको प्राकृतिक स्वभाव हो । पार्टीमा पनि अहिले त्यस्तै सङ्कट छ । आफू नै सकिने अवस्था आएपछि कसरी अरूलाई बोकेर हिँड्न सकिन्छ ?

अब पार्टीमा लागेर ‘म सांसद वा मेयर बन्छु’ भन्ने स्वतन्त्र सम्भावना छैन । हिजोको पुस्ताले गरिदिएको पौरख (ढुकुटी) सकियो । अब आफैँले पौरख गरेर पार्टी बनाउनुपर्छ, नत्र सिद्धिनुको विकल्प छैन । यहाँ कसैलाई जोगाइदिने कुनै महापिता वा भगवान् छैनन् ।

तर तपाईंहरू जस्ता दोस्रो तहका नेताहरूले समेत जनताको भावनाभन्दा पनि नेताहरूको चाकरीमा लाग्दा जेनजी विद्रोह २१ फागुनको नतिजा आयो भन्नेमा सहमत हुनुहुन्छ ?

सबैलाई एउटै विश्लेषण सही हुँदैन । कतिमा त्यस्तो महसुस छ र कतिमा छैन । सबैमा त्यस्तो चेत भए त परिवर्तन नै भइहाल्थ्यो नि, बिग्रिएको पनि त्यसैले हो । यो त लुकाउने कुरै भएन ।

तर अब फलानो मान्छेलाई हटाएर म नेतृत्वमा आउँछु भन्ने दौडधुपमा छैन । म त भन्छु- बरु पाँचौँ पुस्ता वा नाति पुस्तालाई नै नेतृत्व दिएर भए पनि जाऔँ । हामी बिदा लिएर सल्लाहकार वा सहयोगी भएर बस्न तयार छौँ । मुख्य कुरा नयाँ अठोट भएका मानिसहरूको नेतृत्व पङ्क्ति निर्माण गर्नुपर्छ ।

एउटा विधि बनाऔँ- ३० वर्षभन्दा मुनिकालाई वडा र नगर कमिटीको प्रमुख बनाऔँ । ४० वर्षभन्दा मुनिकालाई जिल्ला कमिटीमा राखौँ । अनि केन्द्रीय कमिटीमा आधा मान्छे ४० वर्ष उमेर समूहका युवालाई राखौँ । यसले केन्द्रीय कमिटीमा आधा मानिस अनुभवी पाकाहरू हुन्छन् । मैले अघि भनेजस्तै पार्टीलाई रिफर्म होइन, रेभोलुसन (क्रान्ति) चाहिएको छ ।

तर सम्भव होला ?

नेपालका करिब १ करोड विद्यार्थी स्कुलदेखि विश्वविद्यालयसम्म पढ्दै छन् । उनीहरूका हातहातमा मोबाइल छ । मोबाइल लिएर हिँड्ने युवाहरूले प्रविधिमार्फत उपभोग गरिरहेको अधिकार (जनवाद) लाई पार्टीभित्र सङ्कुचन गरियो भने पार्टीमा को आउँछ ? आउँदैन नि ।

त्यसैले लेनिनले भूमिगत कालमा गरेको ‘जनवादी केन्द्रीयता’ को व्याख्याले अब पुग्दैन । पार्टी सदस्यले मोबाइलबाट पठाएको म्यासेज (सुझाव/असन्तुष्टि) को सुनुवाइ हुने वातावरण पार्टीभित्र बनाउनुपर्छ । पुराना अप्रासङ्गिक सोचहरूलाई त्यागेर वैचारिक र साङ्गठनिक रूपमा युवा पुस्ताको ओरिएन्टेसन गर्नुपर्छ ।

तपाईंलाई अझै पनि कम्युनिस्ट पार्टीहरू उठ्छन् भन्ने विश्वास लाग्छ ?

आवश्यक पर्‍यो भने कम्युनिस्ट पार्टीहरूले ‘रिथिङ्क’ गर्नुपर्छ र गर्छन् ।

इतिहास हेर्ने हो भने, राजाहरूसँग लड्दा पूँजीवादीहरूले ‘लेसेस-फेयर’ को कुरा ल्याएका थिए । यसको अर्थ, व्यक्तिको स्वतन्त्र सोचमा राजा वा राज्यले हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन । यो एउटा मुक्तिको सिद्धान्त थियो । तर हामीले त्यसलाई ‘पूँजीवादीहरूको मात्रै विचार हो’ भनेर बुझ्यौँ, जुन गलत थियो ।

आज युरोपका पूँजीवादी समाजभित्र पनि समाजवादी सुरक्षाहरू प्रशस्त छन् । चीनले सन् १९७८ मै परम्परागत कुरा छाडेर ‘सोसलिस्ट मार्केट इकोनोमी’ मार्फत आर्थिक सुधार गर्‍यो र त्यहाँ अर्बपतिहरू जन्मे । समाजवादी व्यवस्थामा अर्बपति हुन्छन् भन्ने कसैले सोचेको थियो ? थिएन नि । तर नेपालमा अझै पनि ‘पैसा कमाउने मान्छे कसरी कम्युनिस्ट हुन्छ ?’ भन्ने पुरानो सोच छ । के गफ हाँकेर हिँड्ने मात्र कम्युनिस्ट हुन्छ र ? कर तिरेर, राज्यको नियम मानेर पैसा कमाउनु अपराध होइन नि ।

वामपन्थी शक्ति उठ्ने सामाजिकआर्थिक आधारहरू पनि छन् ?

म तीनवटा कुरा हेर्छु ।

पहिलो- २००६ सालमा नेपाली कांग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टी एउटै नारामा सङ्गठित थिए । आखिर पार्टी भनेको सामाजिक सङ्गठन हो । समाज जस्तो छ, पार्टी त्यसरी बन्छ । कांग्रेसले प्रजातन्त्र, समाजवाद र राष्ट्रियता भन्यो । कम्युनिस्टहरूले जनतन्त्र, जनजीविका र राष्ट्रियता भन्यौँ ।

तर आज समाज त्यो अवस्थामा छैन । २००६ सालमा ९५ प्रतिशत मान्छे गरिबीको रेखामुनि थिए, आज त्यो १७.४ प्रतिशतमा झरेको छ । मध्यम वर्गको बाहुल्य भएको समाजमा हामी सधैँ गरिबको मात्र पार्टी भनेर कसरी बस्ने ? मध्यम वर्गको प्रतिनिधित्व कसरी गर्ने भनेर विधानमै परिवर्तन गर्नुपर्छ ।

दोस्रो- त्यतिबेलाको लोकतन्त्र भनेको गोरखापत्र पढ्न पाउनु थियो । आजको लोकतन्त्र भनेको हातमा इन्टरनेट र मोबाइल हुनु हो । यसको आधारमा लोकतन्त्रको व्याख्या गर्नुपर्छ ।

तेस्रो- त्यतिबेला औपनिवेशिक पूँजीवादका कारण देशै कसैले खाइदेला कि भन्ने डर थियो । आज आर्थिक राष्ट्रवाद छ । हरेक मान्छेलाई कमाउनुपरेको छ । कोही मलेसिया उडेको छ, को कहाँ उडेको छ । रोजगारी कसरी सिर्जना गर्ने र कमाइ कसरी बढाउने आजको मुख्य राष्ट्रवाद हो ।

हिजो वामपन्थीहरूले गीत गाउँथे- ‘जान्नँ म गोर्खाभर्ती मलाया छाउनीमा, पापी मरो कुइरेको देशमा ।’ विदेश जानुलाई राष्ट्रघाती भनेर गीत गाउँथे वामपन्थीहरू । आज रोजगारीको सुरक्षित गन्तव्य भनिरहेका छौँ ।

त्यसैले, आजको सन्दर्भमा लोकतन्त्र, जीविका र राष्ट्रवादको नयाँ परिभाषाको खाँचो छ ।

तर तपाईंकै पार्टी अध्यक्षले चुनावी हारको समीक्षा बाह्य हस्तक्षेप भन्दै हुनुहुन्छ नि ?

नेपालमा सुगौली सन्धिदेखि आजसम्मका सरकार परिवर्तनमा कहिले विदेशीको हात वा षड्यन्त्र थिएन र ? सधैँ थियो । विदेशी संलग्नता हुँदै हुँदैन म भन्दिनँ । तर मुख्य कुरा देश हाँक्ने सरकार र नेताहरूको सुझबुझ (सचेतना) कति छ भन्ने हो ।

बाह्य प्रभावलाई कसरी कन्ट्रोल गर्ने, कहाँ सम्झौता गर्ने वा कसरी मिनिमाइज गर्ने भन्ने कुरा त हाम्रो आफ्नै सामर्थ्यमा भर पर्छ नि । आफूले केही नगर्ने अनि सधैँ अर्कालाई दोष लगाएर ‘विदेशीले गर्दियो’ भन्ने हो भने त हामी शासन सञ्चालन गर्नै अयोग्य छौँ भन्नुपर्‍यो नि ! सक्षम मान्छेले विदेशीलाई मात्र दोष दिएर पन्छिन मिल्दैन ।

तर सार्वभौमिकताको सवाल उठ्दा राष्ट्रियताबारे बोल्नु जोखिमपूर्ण पनि नि ?

५०० वर्षदेखि विश्वमा पूँजीवाद आएपछि एउटा ‘वर्ल्ड सिस्टम’ बनेको छ । इरानमा युद्ध हुँदा यहाँ तेलको अभाव हुन्छ । यस्तो ‘इन्टरकनेक्टेड’ विश्वमा हामीले सार्वभौमसत्ताको व्याख्यालाई नयाँ सन्दर्भमा हेर्नुपर्छ ।

सार्वभौमसत्ता इन्कार गरौँ भनेको होइन, तर यसको व्यावहारिक अर्थ खोज्नुपर्छ । के अब हामी सार्वभौम छौँ भनेर तेल नकिनी गुफा युगमा फर्कन सक्छौँ र ? रासायनिक मल नल्याई बस्न सक्छौँ ? त्यसैले कम्युनिस्ट मात्र होइन, राजादेखि अहिलेका नयाँ पार्टीहरूलेसमेत प्रयोग गरिरहेको राष्ट्रवादको भाष्य ‘पपुलिजम’ मात्र हो ।

फेरि वामपन्थीतिरै फर्कौँ युवा पुस्ताको मनोविज्ञान कम्युनिस्टप्रति नराम्रो बनिरहेको देखिन्छ उनीहरूलाई कसरी फकाउने ?

‘ए केटाकेटी हो, म तिमीहरूलाई बाटो देखाउँछु, मकहाँ आऊ’ भन्ने पुरानो शैलीले अब काम गर्दैन ।

अब भन्नुपर्छ- ‘नौजवानहरू, नेतृत्व लिनुस् । हामीले यहाँसम्म ल्यायौँ, त्यसलाई अगाडि बढाउने कर्तव्य तपाईँहरूको हो । यहाँसम्म आउँदाको इतिहास पढ्नुस्, वर्तमान बुझ्नुस् र अगाडि बढाउने जिम्मेवारी काँधमा लिनुस् ।’

युवाहरूलाई उपदेश दिने होइन, उनीहरूको नेतृत्वमा अगाडि बढ्ने स्थिति बनाउनुपर्छ ।

पुराना पुस्ताले सङ्घर्ष नगरेका भए हामी कुन अवस्थामा हुन्थ्यौँ ? संक्षेपमा सम्झनुस्

बीपी, गणेशमान, पुष्पलाल र मनमोहन अधिकारीहरूले राणा र पञ्चायतविरुद्ध नलडेको भए के हुन्थ्यो ? हामी अझै अन्धकार युगमै हुन्थ्यौँ होला । पञ्चायत ढलेपछि आएको आर्थिक र श्रम उदारीकरणकै कारण आज नेपाली युवाहरू पढ्न र रोजगारीका लागि विश्वभर जान पाएका हुन् ।

यदि त्यो स्वतन्त्रता नभएको भए आजका यी युवाहरू नेविसङ्घ र अखिलका कार्यकर्ता भएर सडकमा ढुङ्गा हानिरहेका हुन्थे होलान् । अहिलेको नेतृत्वका कारण युवाहरू मात्र विदेश जान बाध्य भए भन्नु गलत कुरा हो । युरोपका मान्छे अमेरिका गएका छैनन् र ? यो त विश्वव्यापी अवसरको खोजी हो ।

तरदेशका नेता राम्रा नभएकाले विदेश जानुपरेकोभन्ने भाष्यकै यत्रतत्र चर्चा नि ?

नयाँ सरकार बनेको छ । अब विदेशमा रहेका ५० लाख युवाहरू फर्कन्छन् र ? समाचार सुन्दै थिएँ, नयाँ सरकारले दस वटा देशमा रोकिएको श्रम स्वीकृति खुला गरिदिएको छ ।

नयाँ सरकारबारे केही भन्नुहुन्छ ?

म उहाँलाई धेरै चिन्दिनँ, नबुझीकन टिप्पणी गर्नु उचित हुँदैन । तर उहाँहरूसँग दुईतिहाइ बहुमत छ र संसद्मा पढेलेखेका, विदेशको अनुभव भएका युवाहरूको ठुलो पङ्क्ति छ । यो उहाँहरूका लागि ठुलो अवसर हो । उहाँहरूले नेपाली परिवेश बुझेर रूपान्तरणको प्रक्रियामा लाग्नुभयो भने धन्यवादकै पात्र बन्नुहुनेछ ।

अन्त्यमा, तपाईंहरूकै पार्टी नेतृत्वको बारेमा के भन्नुहुन्छ ?

अहिले यो सानो छलफलमा त्यतातिर नलागौँ । त्यसको एउटा लामो शृङ्खला छ । उहाँमा राम्रा र नराम्रा दुवै पक्ष थिए । राम्रो नभएको भए त्यो पोजिसनमा पुग्नुहुन्नथ्यो, नराम्रो नभएको भए आज यो अवस्था आउँदैनथ्यो । उहाँले आफैँ पनि समीक्षा गर्दै हुनुहोला । पार्टी र हामी सबैले पनि गम्भीर समीक्षा गर्नैपर्छ ।

७७औँ कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना दिवसको सन्दर्भमा मेरो एउटै कुरा छ- अब क्रान्तिकारी पुनर्गठन नगरी सुखै छैन । यो बाटो सजिलो छैन, हामीले धेरै पापड बेल्नुपर्नेछ ।

नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी सुरेन्द्र पाण्डे
ताकम–हिलापोखरी–सोलवाङ सडक स्तरोन्नति सुरु   

ओलीको सन्देश सुनाउँदै बादलले भने- एक भएर चुनौती पार गर्नुपर्नेछ

सुधनको राजीनामाप्रति प्रचण्ड- जे गर्नुभयो, राम्रो गर्नुभयो

पाँचथरमा बाँस काट्ने क्रममा करेन्ट लागेर एक जनाको मृत्यु

चुनावमा नराम्रो धक्का खायौं, अब आचरण र नीति परिवर्तन गरेर जानुपर्छ : विष्णु पौडेल

प्रचण्डको समीक्षा : कम्यनिस्ट आन्दोलनले धक्का खाएको छ, भित्रको फोहोर फाल्नुपर्छ

करिब एक सय स्थानीय तह फेरबदलको प्रस्ताव

आईजीपी बढुवामा विलम्ब : चलखेलको मौका

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको २५९ : सांसदलाई विशेषाधिकार, अन्य कानुन नलाग्ने !

सातामा दुई दिन बिदा : ओपीडीमा थेगिनसक्नु बिरामी, सेवा झनै भद्रगोल

मेयरले जग्गा बेचे, गरिबको घरमा डोजर चल्यो

गृहमन्त्री गुरुङले लुकाए सेयर, स्पष्टीकरणमा पनि बोले झुट

पुराना राजनीतिक भाष्यको मृत्यु: बालेन र रास्वपाले जोगाउनुपर्ने तीन उपलब्धि

