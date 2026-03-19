+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

फेरिँदै कोल्टी अस्पतालको मुहार : सेवा प्रभावकारी, स्थानयीलाई सहज

पहिला सामान्य स्वास्थ्य चेकजाँचका लागिसमेत बाहिर जानुपर्ने बाध्यतामा रहेका यस क्षेत्रका नागरिक अब कोल्टीमै प्रभावकारी सेवा पाउन थालेका छन् ।

0Comments
Shares
प्रकाश सिंह प्रकाश सिंह
२०८३ वैशाख ११ गते १४:३४

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • बाजुराको कोल्टी आधारभूत अस्पतालमा भौतिक संरचना विस्तार, उपकरण व्यवस्थापन र स्वास्थ्यकर्मी उपलब्धताले सेवा प्रभावकारी बन्दै गएको छ।
  • अस्पतालमा ओपीडी, नेत्र रोग, थाइरोइड, डेन्टल, प्रयोगशाला, डिजिटल एक्सरे, आकस्मिक र प्रसूति सेवा सञ्चालन भइरहेको छ।
  • कोल्टी अस्पतालमा ३१ जना स्वास्थ्यकर्मी कार्यरत छन् र छिमेकी जिल्लाका बिरामीसमेत सेवा लिन आउने गरेका छन्।

११ वैशाख, बाजुरा । प्रभावकारी स्वास्थ्य सेवा र भौतिक संरचना सुधारले बाजुराको कोल्टी आधारभूत अस्पतालको मुहार फेरिँदै गएको छ ।

बुढीनन्दा नगरपालिका–२ मा रहेको यो अस्पतालमा भौतिक संरचना विस्तार, उपकरण व्यवस्थापन र स्वास्थ्यकर्मीको उपलब्धतामा सुधार आएपछि सेवा प्रवाह प्रभावकारी बन्दै गएको स्थानीय महेश कार्कीले बताए ।

कुनै समय अहेबको भरमा चलेको अस्पताल अहिले चिकित्सकको नेतृत्वमा सञ्चालनमा छ । पहिला सामान्य स्वास्थ्य चेकजाँचका लागिसमेत बाहिर जानुपर्ने बाध्यतामा रहेका यस क्षेत्रका नागरिक अब कोल्टीमै प्रभावकारी सेवा पाउन थालेका छन् ।

यसअघि यो क्षेत्रका बिरामीले उपचारका लागि जिल्ला अस्पताल मार्तडी, धनगढी, नेपालगञ्ज लगायतका ठाउँमा जानुपर्ने बाध्यता थियो । कोल्टी अस्पतालमा उपयुक्त भौतिक संरचना, जनशक्ति र औषधि उपकरणको उपलब्धता थिएन ।

अहिले भने कोल्टी अस्पतालले प्रभावकारी र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा दिन थालेपछि स्थानीयलाई सहज भएको छ । हाल अस्पतालले आवश्यक सेवा विस्तार र व्यवस्थापन सुधार हुँदै जाँदा धेरै बिरामीले घर आगँनमै सहज र सुलभ स्वास्थ्य उपचार पाउन थालेका छन् ।

कोल्टी अस्पतालका सूचना अधिकारी प्रेम नेपालीका अनुसार अस्पतालमा ओपीडी सेवा, नेत्र रोगसम्बन्धी सेवा, थाइरोइड, डेन्टल सेवा, प्रयोगशाला सेवा, डिजिटल एक्सरे, भिडियो एक्सरे सेवा, आकस्मिक सेवा, फार्मेसी सेवा तथा प्रसूति सेवा लगायतका सेवा प्रवाह भइरहेको छ । अस्पतालमा आइतबार र शुक्रबार १०० बढी र अन्य दिन ५०–६० जना बिरामी आउने गरेको सूचना अधिकारी नेपालीले बताए ।

प्रदेश सरकारले यसअघि नै नीति तथा कार्यक्रममार्फत कोल्टीलाई आधारभूत अस्पतालका रूपमा विकास गर्ने घोषणसमेत गरिसकेको छ । हाल १५ शय्या क्षमता राखेर स्तरउन्नति भए पनि आवश्यक जनशक्ति र बजेटको व्यवस्था नहुँदा नगरपालिकाले नै बेहोर्ने गरेको नगर प्रमुख जनक बोहोराले बताए ।

बुढीनन्दा नगरपालिकाले स्वास्थ्य संस्था स्तरोन्नति/सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि पारित गरेर कोल्टी आधारभूत अस्पताल सञ्चालन गरिरहेको छ । अस्पताल व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष पनि बुढीनन्दा नगरपालिका प्रमुख जनक कुमार बोहरा नै छन् ।

उनले कोल्टी अस्पताल त्यस क्षेत्रका चार वटा पालिकासहित छिमेकी जिल्लाका जनताको प्रमुख केन्द्रबिन्दु बनेको भन्दै अस्पतालमा थप विशेषज्ञ सेवासहित स्तरोन्नतिका लागि पहल भइरहेको बताए ।

अस्पतालमा विशेषज्ञ डाक्टर रञ्जित शाहसहित ३१ जना स्वास्थ्यकर्मी कार्यरत छन् । कोल्टी अस्पतालमा बाजुरासहित छिमेकी जिल्ला हुम्ला, मुगु र कालिकोटका बिरामीसमेत आउने गरेको अस्पतालले जनाएको छ ।

सेवाको गुणस्तर र स्वास्थ्य संस्थाप्रतिको विश्वासकै कारण अहिले बिरामीको रोजाइमा परेको अस्पताल प्रमुख एमडीजीपी डा. शाहले बताए ।

नगरपालिकाले पछिल्लो समय अस्पतालको सुविधा विस्तार, भौतिक संरचना विकास र सेवाको गुणस्तरमा विशेष ध्यान दिइरहेको छ । त्यही कुरालाई ध्यानमा राखेर आफूले समय बढी दिने गरेको डा. शाहको भनाइ छ ।

कोल्टी अस्पताल
लेखक
प्रकाश सिंह

परोपकारी पत्रकारितामा रूचि राख्ने सिंह बाजुराका पत्रकार हुन् ।

लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

चिनियाँ स्टार्टअप डिपसिकले सार्वजनिक गर्‍यो नयाँ एआई मोडल ‘भी ४’

चिनियाँ स्टार्टअप डिपसिकले सार्वजनिक गर्‍यो नयाँ एआई मोडल ‘भी ४’
कस्तो हुनुपर्छ गुन्द्रुक ? सरकारले पहिलो पटक तोक्यो गुणस्तर र नियम

कस्तो हुनुपर्छ गुन्द्रुक ? सरकारले पहिलो पटक तोक्यो गुणस्तर र नियम
वैवाहिक जीवन : माया, समझदारी र सहयात्राको कला

वैवाहिक जीवन : माया, समझदारी र सहयात्राको कला
थापाथली पुगे श्रम संस्कृतिका सांसद आरेन राई, भने- सुकुमवासीको पक्षमा हामी हुनेछौं 

थापाथली पुगे श्रम संस्कृतिका सांसद आरेन राई, भने- सुकुमवासीको पक्षमा हामी हुनेछौं 
भानुआतुले नेपाललाई दियो ९८ रनको लक्ष्य

भानुआतुले नेपाललाई दियो ९८ रनको लक्ष्य
काठमाडौं प्रशासनको सूचना– बस्ती खाली नभए भत्काइन्छ, सम्पत्तिको जिम्मा आफैं लिनू

काठमाडौं प्रशासनको सूचना– बस्ती खाली नभए भत्काइन्छ, सम्पत्तिको जिम्मा आफैं लिनू

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

कुमार बेनका दाजुले चलाउँदै छन् खेलकुद मन्त्रालय

कुमार बेनका दाजुले चलाउँदै छन् खेलकुद मन्त्रालय
दलतन्त्रको जरा काट, लोकतन्त्रको होइन

दलतन्त्रको जरा काट, लोकतन्त्रको होइन
तेलको मूल्य बढ्ने सूचना पम्पलाई चुहाएर आयल निगमलाई करोडौं नोक्सानी

तेलको मूल्य बढ्ने सूचना पम्पलाई चुहाएर आयल निगमलाई करोडौं नोक्सानी
मेयर हुँदा नसकेको सुकुमवासी बस्ती प्रधानमन्त्री बनेर खाली गराउँदै बालेन

मेयर हुँदा नसकेको सुकुमवासी बस्ती प्रधानमन्त्री बनेर खाली गराउँदै बालेन
बालेनको निर्देशनपछि त्रसित छ सुकुमवासी बस्ती

बालेनको निर्देशनपछि त्रसित छ सुकुमवासी बस्ती
खोसिएको त्यो फुली, फर्काउने यो बोली

खोसिएको त्यो फुली, फर्काउने यो बोली
त्रिविका प्राध्यापक–कर्मचारीले बेतलबी बिदा जोडेर अझै खाइरहेका छन् पेन्सन

त्रिविका प्राध्यापक–कर्मचारीले बेतलबी बिदा जोडेर अझै खाइरहेका छन् पेन्सन

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

गर्दन दुख्ने समस्या किन बढ्दै छ ?

गर्दन दुख्ने समस्या किन बढ्दै छ ?

7 Stories
किन बच्चामा आत्मविश्वास घट्दै जान्छ ?

किन बच्चामा आत्मविश्वास घट्दै जान्छ ?

7 Stories
जिराफ : संसारकै अग्लो जनावर

जिराफ : संसारकै अग्लो जनावर

12 Stories
गर्मीमा मोटरसाइकलको टायरमा कति हावा राख्नुपर्छ ?

गर्मीमा मोटरसाइकलको टायरमा कति हावा राख्नुपर्छ ?

6 Stories
अनावश्यक सामान किन्ने बानी कसरी हटाउने ?

अनावश्यक सामान किन्ने बानी कसरी हटाउने ?

6 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित