‘राम’सँग रमाउँदै पर्यटक (तस्वीरहरू)

सुवास पण्डित सुवास पण्डित
२०८३ वैशाख ७ गते ९:२२

७ वैशाख, चितवन । चितवनको सौराहामा पर्यटकहरू जंगल सफारी गर्न मात्रै होइन, एउटा ‘घरपालुवा जस्तो भइसकेको’ एकसिङ्गे गैँडा भेट्न पनि पुग्छन् । त्यो गैँडाको नाम हो, ‘राम’ ।

बाघमारा सामुदायिक वनमा माउसँग छुट्टिएर बाघको आक्रमणमा घाइते भएको अवस्थामा करिब एक महिनाको हुँदा उद्धार गरिएको राम अहिले तीन वर्षको भइसकेको छ । सुरुवातमा कमजोर र डराएको जस्तो देखिने यो गैँडाको केटो अहिले भने मान्छेसँग घुलमिल हुने, खेल्ने र पर्यटकसँग रमाउने बानी बसाइसकेको छ ।

राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष परिसर वरपर दिनभर चर्दै हिँड्ने राम बिहान सबेरै करिब ५:३० बजे खुला छाडिन्छ । साँझ ६:३० बजेतिर भने फेरि खोरमा फर्काइन्छ । दिनभर हरियो घाँस र वरपरको वनस्पति खान रमाउने राम बेलुका भने मकैको च्याख्ला खान रुचाउने उसलाई स्याहार गरिरहेका लालबहादुर महतरा बताउँछन् ।

रामसँगै हुर्किएको उसको साथी ‘देव’ पनि थियो । तर गत पुसमा देवको मृत्यु भएपछि राम अहिले एक्लै छ । त्यसयता उसलाई हेर्ने र स्याहार गर्ने जिम्मा सम्हालिरहेका छन् लालबहादुर महतराले ।

महतराका अनुसार राम अहिले पनि बाघको आक्रमणको चोट बोकेर हिँडिरहेको छ । उसको खुट्टा अलि खोच्चिन्छ । ज्यान ठूलो हुँदै जाँदा यो समस्या अझ बढ्न सक्ने हो कि भन्ने चिन्ता उनी व्यक्त गर्छन् ।

तर यी सबैबीच, राम पर्यटकका लागि आकर्षणको केन्द्र बनेको छ । उसको  नजिकै गएर तस्वीर खिचाउने, उसको गतिविधि नियाल्ने र केहीबेर ‘जंगलको साथी’ जस्तै अनुभव गर्ने अवसर यसले पर्यटकहरुलाई दिएको छ ।

पर्यटनको दृष्टिले गैँडा चितवनको मुख्य आकर्षण हो । जंगल सफारीमा निस्किँदा नजिकैबाट गैँडा अवलोकन गर्ने अनुभव धेरैका लागि अविस्मरणीय हुन्छ । यसैकारण गैँडा संरक्षण र पर्यटनबीच सन्तुलन कायम गर्नु अहिलेको प्रमुख चुनौतीका रूपमा पनि देखिन्छ ।

एकसिङ्गे गैँडा पर्यटक
लेखक
सुवास पण्डित

पण्डित अनलाइनखबर डटकमका चितवन संवाददाता हुन् ।

लेखकको सबै आर्टिकल
सम्बन्धित खबर

काठमाडौं आइपुगे अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री समीर पल कपुर

काठमाडौं आइपुगे अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री समीर पल कपुर
आज तराई मधेशमा तातो हावा चल्ने प्रक्षेपण

आज तराई मधेशमा तातो हावा चल्ने प्रक्षेपण
कांग्रेस अनुशासन समितिको बैठक बस्दै

कांग्रेस अनुशासन समितिको बैठक बस्दै
अमेरिकाको लुजियाना राज्यमा गोली चलाएर ८ बालबालिकाको हत्या

अमेरिकाको लुजियाना राज्यमा गोली चलाएर ८ बालबालिकाको हत्या
वाम एकताको सल्लाह छैन, हल्ला धेरै

वाम एकताको सल्लाह छैन, हल्ला धेरै
प्रधानमन्त्री बालेनले विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानका उपकुलपतिहरुसँग छलफल गर्दै

प्रधानमन्त्री बालेनले विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानका उपकुलपतिहरुसँग छलफल गर्दै

देउवा पक्षको रणनीति : सम्मानजनक व्यवहार नभए विकल्प खोज्ने

देउवा पक्षको रणनीति : सम्मानजनक व्यवहार नभए विकल्प खोज्ने
मन्त्रीदेखि संसदीय समिति सभापति छनोटसम्म सन्तुष्ट छैनन् रास्वपाकै नेता

मन्त्रीदेखि संसदीय समिति सभापति छनोटसम्म सन्तुष्ट छैनन् रास्वपाकै नेता
गगन–विश्वको पार्टी विद्रोहको वैधानिकता, असन्तुष्टलाई सम्हाल्ने के छ अस्त्र ?

गगन–विश्वको पार्टी विद्रोहको वैधानिकता, असन्तुष्टलाई सम्हाल्ने के छ अस्त्र ?
त्रिविको अध्ययन बिदा लिएर पूरा काम नगर्ने रास्वपा र कांग्रेस सांसदले गरे तलब-भत्ता फिर्ता

त्रिविको अध्ययन बिदा लिएर पूरा काम नगर्ने रास्वपा र कांग्रेस सांसदले गरे तलब-भत्ता फिर्ता
संघीय-स्थानीय सरकार आमनेसामने : कसले कसको अधिकार मिच्यो ?

संघीय-स्थानीय सरकार आमनेसामने : कसले कसको अधिकार मिच्यो ?
सम्पत्ति जाँचबुझ के हो ? आयोगले कसरी गर्छ काम ?

सम्पत्ति जाँचबुझ के हो ? आयोगले कसरी गर्छ काम ?
एमाले पुनर्गठन गर्न विद्या भण्डारी सक्रिय

एमाले पुनर्गठन गर्न विद्या भण्डारी सक्रिय

चियासँग चुरोट पिउने बानी घातक

चियासँग चुरोट पिउने बानी घातक

इन्डक्सन चुलोमा किन बनाइएको हुन्छ गोलो घेरा ?

इन्डक्सन चुलोमा किन बनाइएको हुन्छ गोलो घेरा ?

फाइबर कम हुँदा शरीरमा देखिने ५ समस्या

फाइबर कम हुँदा शरीरमा देखिने ५ समस्या

प्रशस्त प्रोटिन पाइने ८ शाकाहारी खानेकुरा

प्रशस्त प्रोटिन पाइने ८ शाकाहारी खानेकुरा

सिन्काले दाँत कोट्याउँदा के हुन्छ ?

सिन्काले दाँत कोट्याउँदा के हुन्छ ?

