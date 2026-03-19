दिमागले गर्नुपर्ने काम एआईलाई सुम्पिँदा सोच्ने क्षमतामा खिया लाग्दै

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख ११ गते १३:४६

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • कम्प्युटेसनल न्यूरोवैज्ञानिक भिभियन मिङका अनुसार एआईमा निर्भर हुँदा दिमागको गामा वेभ सक्रियता कम भएर बौद्धिक ह्रास हुन सक्छ।

हाम्रो मस्तिष्कले सधैं सजिलो बाटो खोज्छ । अहिले एआईले हामीलाई धेरै कुरामा सजिलो बनाइदिएको छ । लामो प्रक्रिया लगाएर गर्नुपर्ने कामहरू केही क्षणमै एआईले गर्ने सामर्थ्य राख्छ । तर, यो क्रम बढ्दै जाँदा मान्छेले आफ्नो सिर्जनशीलता र बौद्धिक अस्तित्व गुमाउन सक्ने बहस प्राज्ञिक तहमा भइरहेको छ ।

निश्चय पनि, एआईको बढ्दो प्रयोगले हाम्रो दैनिक जीवनलाई सहज त बनाएको छ । तर, यसले हाम्रो सोच्ने र बुझ्ने क्षमतालाई बिस्तारै नष्ट गर्ने प्रश्न हामीसामु खडा छ । लार्ज ल्याङ्ग्वेज मोडल जस्तै च्याटजीपीटी, जेमिनाई र क्लडले हामीले दिमाग लगाउनुपर्ने कामहरू गर्न थालेपछि केही वैज्ञानिकहरूले गम्भीर चेतावनी दिन थालेका छन् ।

बौद्धिक कामको आउटसोर्सिङ (आफ्नो काम अरुलाई गर्न लगाउनु) मानवका लागि ठूलो मूल्य पर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

म्यासाचुसेट्स इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी (एमआईटी)की अनुसन्धान वैज्ञानिक नाताल्या कोस्मिनाले विद्यार्थीहरूमा एउटा अनौठो परिवर्तन देखिन् । उनले प्राप्त गर्ने इन्टर्नशिपका आवेदनहरू एकैनासका हुन थालेका थिए ।

साथै विद्यार्थीहरूले पढेका कुराहरू पहिलेको तुलनामा सजिलै बिर्सन थालेका थिए । त्यसपछि कोस्मिना र उनको टोलीले ५४ जना विद्यार्थीमाझ एक अध्ययन गरे ।

त्यसक्रममा निबन्ध लेख्दा एआई प्रयोग गर्नेहरूको मस्तिष्कको सक्रियता प्रयोग नगर्नेहरूको तुलनामा ५५ प्रतिशतसम्म कम पाइएको थियो । मस्तिष्कको सिर्जनशीलता र जानकारी प्रशोधन गर्ने भागहरू एआई चलाउँदा लगभग निस्क्रिय जस्तै देखिएका थिए ।

अझ डरलाग्दो कुरा त के छ भने एआईको सहयोगमा निबन्ध लेख्ने विद्यार्थीहरूले काम पूरा भएपछि आफूले के लेखें भन्ने कुरा समेत सम्झन सकेनन् । उनीहरूमा आफ्नो कामप्रति कुनै अपनत्वको भावना थिएन ।

उक्त अनुसन्धानले कग्निटिभ अफलोडिङ (आफ्नो दिमागले गर्नुपर्ने काम मेसिनलाई सुम्पने प्रक्रिया) ले हाम्रो मानसिक क्षमतामा खिया लगाइरहेको पुष्टि गरेको थियो ।

यसलाई पेन्सिलभेनिया विश्वविद्यालयका अनुसन्धानकर्ताहरूले कग्निटिभ सरेन्डर (मानसिक आत्मसमर्पण) को संज्ञा दिएका छन् । अर्थात् मान्छेहरूले आफ्नो विवेकभन्दा बढी एआईको कुरालाई आँखा चिम्लेर विश्वास गर्छन् ।

कम्प्युटेसनल न्यूरोवैज्ञानिक भिभियन मिङका अनुसार गहिरिएर, तार्किक भएर सोच्ने शक्ति नै मान्छेको सबैभन्दा ठूलो शक्ति हो । तर एआईमा निर्भर हुँदा हाम्रो दिमागले कसरत गर्न पाउँदैन ।

अनुसन्धानले पनि दिमागको ‘गामा वेभ’ को सक्रियता कम भए भविष्यमा बौद्धिक ह्रास वा डिमेन्सिया हुन सक्ने देखाएको छ । एआईले गामा वेभमा गम्भीर प्रभाव पार्ने बताइएको छ । जसरी गुगल म्याप्सको अत्यधिक प्रयोगले मानिसको दिशा सम्झने क्षमता कमजोर बनाएको छ । यदि त्यसो हुँदा हाम्रो तर्क गर्ने र समस्या समाधान गर्ने क्षमतालाई कमजोर हुने सम्भावना बढ्छ ।

मेडिकल क्षेत्रमा गरिएको एक अध्ययनमा एआईको सहयोगमा क्यान्सर स्क्रिनिङ गर्ने डाक्टरहरू पछि एआई बिना रोग पत्ता लगाउन पहिलेभन्दा कमजोर भएको पाइएको थियो ।

समाधान र चुनौती

विज्ञहरू एआईलाई पूर्णरूपमा निषेध गर्नुपर्छ भन्दैनन् । यसलाई प्रयोग गर्ने तरिका बदल्न सुझाव दिन्छन् । मिङका अनुसार हामीले हाइब्रिड इन्टेलिजेन्सको बाटो रोज्नुपर्छ । त्यो भनेको मानिस र मेसिन मिलेर काम गर्छन् । तर सोच्ने मुख्य जिम्मेवारी मान्छेकै हुन्छ ।

उनले केही उपायहरू सुझाएकी छिन्:

१. नेमेसिस प्रम्प्ट

एआईलाई उत्तर सोध्नुको सट्टा उसलाई आफ्नो शत्रु बन्न लगाउने । र, तपाईंका विचारहरू किन गलत छन् भनेर तर्क गर्न लगाउने । यसले तपाईंलाई आफ्नो विचार रक्षा गर्न र अझ गहिराइमा सोच्न सहयोग गर्छ ।

२. उत्पादक घर्षण

एआईलाई सिधै उत्तर नदिन निर्देशन नदिने । बरु उसलाई सही उत्तरमा पुग्न मद्दत गर्ने प्रश्नहरू मात्र सोध्न लगाउने ।

३. पहिले मौलिक सिकाइ

कुनै पनि विषयको आधारभूत जग एआई बिना नै बनाउने । पछि मात्र एआईको सहयोग लिने ।

एआईले गर्‍यो समुद्री लहरको रहस्य खुलासा: जलवायु परिवर्तन बुझ्ने नयाँ प्रयोग 

डिजरमा नयाँ संगीतको ४४ प्रतिशत हिस्सा एआईको

पोखरा विश्वविद्यालयमा स्नातक तहमा एआई र डाटा साइन्स अध्यापन

ट्रम्प भन्छन् : एआईलाई रोक्न ‘किल स्विच’ आवश्यक छ

स्वास्थ्योपचारमा एआईको प्रयोग : कति उपयोगी, कति खतरापूर्ण ?

एआई चलाउनुहोस्, तर आफ्नो बुद्धि त्यसमा समर्पण नगर्नुहोस्

कुमार बेनका दाजुले चलाउँदै छन् खेलकुद मन्त्रालय

दलतन्त्रको जरा काट, लोकतन्त्रको होइन

तेलको मूल्य बढ्ने सूचना पम्पलाई चुहाएर आयल निगमलाई करोडौं नोक्सानी

मेयर हुँदा नसकेको सुकुमवासी बस्ती प्रधानमन्त्री बनेर खाली गराउँदै बालेन

बालेनको निर्देशनपछि त्रसित छ सुकुमवासी बस्ती

खोसिएको त्यो फुली, फर्काउने यो बोली

त्रिविका प्राध्यापक–कर्मचारीले बेतलबी बिदा जोडेर अझै खाइरहेका छन् पेन्सन

गर्दन दुख्ने समस्या किन बढ्दै छ ?

किन बच्चामा आत्मविश्वास घट्दै जान्छ ?

जिराफ : संसारकै अग्लो जनावर

गर्मीमा मोटरसाइकलको टायरमा कति हावा राख्नुपर्छ ?

अनावश्यक सामान किन्ने बानी कसरी हटाउने ?

