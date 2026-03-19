नयाँ वेबसाइटहरूमध्ये एक तिहाइ एआई निर्मित : अध्ययन

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- सन् २०२२ यता सिर्जना गरिएका वेबसाइटहरूमध्ये करिब ३५ प्रतिशत सामग्रीहरू एआईको सहयोगमा बनाइएका छन्।
- स्ट्यानफोर्ड युनिभर्सिटी, इम्पेरियल कलेज लन्डन र इन्टरनेट आर्काइभका अनुसन्धानकर्ताहरूले एआईले अनलाइन लेखनको शैलीमा सकारात्मक र कम शब्दमा धेरै कुरा भन्न सक्ने परिवर्तन ल्याएको खुलाएका छन्।
- अध्ययनले एआईले झूटो जानकारीमा उल्लेख्य वृद्धि नगरेको तर लेखनको भाषिक विविधता घटाएको र इन्टरनेटलाई एकैनास बनाउने जोखिम रहेको देखाएको छ।
सन् २०२२ यता सिर्जना गरिएका वेबसाइटहरूमध्ये करिब एक तिहाइ अर्थात ३५ प्रतिशत सामग्रीहरू एआईको सहयोगमा बनाइएका तथ्य सार्वजनिक भएको छ।
स्ट्यानफोर्ड युनिभर्सिटी, इम्पेरियल कलेज लन्डन र इन्टरनेट आर्काइभका अनुसन्धानकर्ताहरूले गरेको एक नयाँ अध्ययनले यस्तो तथ्य सार्वजनिक गरेको हो ।
सन् २०२२ को अन्त्यमा च्याटजीपीटी सार्वजनिक भएयता इन्टरनेटको डिजिटल परिदृश्यमा निकै तीव्र गतिमा परिवर्तन आएको र एआईले अनलाइन लेखनको शैलीलाई थप सकारात्मक, शिष्ट र कम शब्दमा धेरै कुरा भन्ने खालको बनाएको अनुसन्धानले देखाएको छ।
‘द इम्प्याक्ट अफ एआई-जेनेरेटेड टेक्स्ट अन द इन्टरनेट’ शीर्षकको यस अध्ययनले एआईका कारण इन्टरनेटमा झूटो जानकारी र भ्रम फैलिरहेको छ भन्ने आम धारणालाई भने चुनौती दिएको छ।
अनुसन्धानकर्ताहरूले तथ्य जाँचकीहरू मार्फत गराएको परीक्षणमा एआईले प्रमाणित रूपमा गलत दाबीहरूमा उल्लेख्य वृद्धि नगरेको तर लेखनको भाषिक र शैलीगत विविधतामा भने कमी ल्याएको पाइएको छ।
धेरैजसो एआई मोडेलहरूले उस्तै र जेनेरिक शैलीमा लेख्ने भएकाले मानवीय सिर्जनात्मकता र मौलिक आवाजहरू हराउँदै गएर इन्टरनेट एकैनासको बन्ने जोखिम बढेको अध्ययनको निष्कर्ष छ।
अनुसन्धान टोलीले अगस्ट २०२२ देखि मे २०२५ सम्मका वेबसाइटका नमुनाहरूलाई ‘वेब्याक मेसिन’ मार्फत संकलन गरी ‘Pangram v3’ सफ्टवेयरको सहयोगमा यो विश्लेषण गरेको हो।
अबको मुख्य चुनौती इन्टरनेटलाई केवल एकैनासको र मेसिनरी मात्र नबनाई एआईलाई मानवीय सृजनात्मकताको साझेदारका रूपमा कसरी विकास गर्ने भन्ने रहेको अनुसन्धानकर्ताहरूले बताएका छन्।
हाल यो अध्ययन एउटा निश्चित समयको नतिजामा आधारित भए तापनि भविष्यमा इन्टरनेट आर्काइभसँग मिलेर यसलाई इन्टरनेटको निरन्तर अनुगमन गर्ने औजारका रूपमा विकास गर्ने योजना बनाइएको छ।
