एआई सीप भएका सफ्टवेयर इन्जिनियरको तलब २५ प्रतिशतसम्म वृद्धि

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख २१ गते १२:२३

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नोडफ्लेयरको टेक स्यालरी रिपोर्ट २०२६ अनुसार एआई सीप भएका सफ्टवेयर इन्जिनियरहरूले २५ प्रतिशतसम्म बढी तलब पाउने गरेका छन् ।
  • सिंगापुरका एआई सीप भएका इन्जिनियरहरूले आफ्नो वरिष्ठताका आधारमा १३ देखि २५ प्रतिशतसम्म बढी पे प्रिमियम प्राप्त गरिरहेका छन्।
  • नोडफ्लेयरका संस्थापक इथान आङले भने, \'एआईमा पोख्त हुनु अब तलब वृद्धि गराउने एउटा ठोस लाभ बनेको छ।\'

२१ वैशाख, काठमाडौं । आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) सम्बन्धी सीप भएका सफ्टवेयर इन्जिनियरहरूले आफ्ना समकक्षीको तुलनामा २५ प्रतिशतसम्म बढी तलब पाउने गरेको पाइएको छ।

प्रविधि क्षेत्रको जनशक्ति परिचालन गर्ने संस्था नोडफ्लेयरले सार्वजनिक गरेको टेक स्यालरी रिपोर्ट २०२६ले एआई सीप अब सफ्टवेयर इन्जिनियरिङमा अतिरिक्त योग्यता मात्र नभई आकर्षक पारिश्रमिकको प्रमुख आधार बनेको देखाएको हो।

विभिन्न बजार र भूमिकाहरूमा रहेका २ लाख ३० हजारभन्दा बढी प्रमाणित तलब तथ्याङ्कहरूको विश्लेषण गर्दा सिंगापुरका इन्जिनियरहरूले आफ्नो वरिष्ठताका आधारमा १३ देखि २५ प्रतिशतसम्म बढी पे प्रिमियम प्राप्त गरिरहेको देखिएको छ।

नोडफ्लेयरका अनुसार, यो तलबको ठूलो अन्तर केवल सामान्य सफ्टवेयर विकासको सीपमा नभई प्रोडक्सन इन्भाइरोमेन्टमा एआई उपकरणहरू सफलतापूर्वक प्रयोग गर्न सक्ने इन्जिनियरहरूको बढ्दो मागका कारण सिर्जना भएको हो।

प्रतिवेदनले एआईसँग सम्बन्धित यो विशेष तलब वृद्धि करियरको सबै तहमा देखिएको उल्लेख गरेको छ। विशेष गरी अनुभवी इन्जिनियरहरूमा यो वृद्धि अझ बढी पाइएको छ । यसले गर्दा प्रविधि क्षेत्रमा लामो अनुभव भएकाहरूले आफ्नो दक्षतामा एआईलाई जोड्न सके अझै ठूलो आर्थिक लाभ लिन सक्ने देखिएको छ।

प्रविधि बजारमा आएको यो बदलावका बारेमा नोडफ्लेयरका संस्थापक इथान आङले भनेका छन्, ‘एआईमा पोख्त हुनु अब ‘भए राम्रो’ भन्ने विषय मात्र रहेन । यो अब सीधै तलब वृद्धि गराउने एउटा ठोस लाभ बनेको छ।’

उनका अनुसार एआई-असिस्टेड कोडिङ टुल र एजेन्टिक वर्कफ्लोको व्यापक प्रयोगले इन्जिनियरिङ टोलीहरूले सफ्टवेयर विकास गर्ने तरिका नै बदलिएकाले यो परिवर्तन तीव्र गतिमा अघि बढेको हो।

इन्जिनियर एआई तलब सीप
छिमेकीलाई कूटनीतिक नोट– बालेन सरकारको बलशाली अडान

राष्ट्रपतिलाई अध्यादेश फिर्ता गर्ने अधिकार छ ?

अध्यादेशबाट पजनी गर्‍यो सरकारले, पदपूर्तिमा खुल्नेछ मनसाय

राज्यले ढाल्दियो छानो, फाटेको छाताको ‌ओत

बहालवाला प्रधानमन्त्रीदेखि उपसचिवसम्मको सम्पत्ति जाँचबुझ हुने

सरकारले पठाएका दुई अध्यादेशमा राष्ट्रपतिले देखाए मुख्य चासो

मौसम विभाग भन्छ– घरमै बस्नू, प्रहरीको उर्दी– तत्काल छाड्नू

पिसाब परीक्षण गर्दा कुन–कुन रोग पत्ता लाग्छ ?

सम्बन्ध र दिनचर्यालाई असर पार्ने एडीएचडी कस्तो समस्या हो ?

हिटलरसम्बन्धी ७ तथ्य, जुन खासै चर्चामा आउँदैनन्

दाँत किन सिरिङ सिरिङ हुन्छ, के छ यसको उपचार ?

किन उठ्छ बिनासित्तिमा रिस ?

अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित