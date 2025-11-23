+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

इन्जिनियर र ठेकेदारलाई रुखमा बाँधेर देश बन्दैन : विश्वप्रकाश शर्मा

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ फागुन १६ गते १२:५८

१६ फागुन, गुल्मी । नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले इन्जिनियर, निर्माण व्यवसायी र श्रमिकलाई दोषी देखाउँदै रुखमा बाँधेर देश नबन्ने बताएका छन् ।

गुल्मी क्षेत्र नम्बर १ मा आयोजित चुनावी सभामा शर्माले रास्वपा नेता बालेन शाहलाई लक्षित गर्दै प्राविधिक जनशक्ति र श्रमिकलाई अपमान गर्ने शैली गलत भएको टिप्पणी गरेका हुन् ।

उनले उत्तेजनामा आएर भाषण गर्दैमा देश नबन्ने स्पष्ट पारे । शर्माले देश निर्माणका लागि स्पष्ट दृष्टिकोण, योजनाबद्ध कार्यशैली र निरन्तर परिश्रम आवश्यक पर्ने बताए ।

पैसामात्रै भएर देश बन्दैन, देश बनाउन सोच र संकल्प चाहिन्छ, उनले बताए । नेपाली कांग्रेसले विकास निर्माणका कामलाई तीव्रता दिन तीन सिफ्टमा काम गर्ने योजना अघि सारेको बताए ।

पहिले १० वर्षमा सकिनुपर्ने काम ३० वर्ष लागेको बताउँदै उनले अब दिन-रात तीन सिफ्टमा काम गरेर ३० वर्षको काम १० वर्षमै सक्ने बेला आएको उनको भनाइ छ ।

नेपालमा प्रचलित सूर्य अस्त, नेपाल मस्त भन्ने सोच त्यागेर उत्पादनशील र परिणाममुखी कार्यसंस्कृति अपनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । देशलाई अघि बढाउन सबै क्षेत्रको सहकार्य, सकारात्मक सोच र कडा मेहनत आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।

कांग्रेस बदलिएको सोचसहित आएकाले मतदातालाई उम्मेदवारको पक्षमा लाग्न आग्रह गरे ।

कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका नेता गुल्मी १ का प्रतिनिधि सभा उम्मेदवार डा चन्द्र भण्डारीलगायत प्रदेश जिल्ला स्तरका नेताहरूले सम्बोधन गरेका थिए ।

इन्जिनियर विश्वप्रकाश शर्मा
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

प्युठानमा रास्वपाको चुनावी सभामा हिंडेको पिक अप भ्यान दुर्घटना

प्युठानमा रास्वपाको चुनावी सभामा हिंडेको पिक अप भ्यान दुर्घटना
नेकपाका केन्द्रीय सदस्य विनोद पहाडी एमाले प्रवेश

नेकपाका केन्द्रीय सदस्य विनोद पहाडी एमाले प्रवेश
सुजनको ह्याट्रिकमा श्री भगवतीको फराकिलो जित

सुजनको ह्याट्रिकमा श्री भगवतीको फराकिलो जित
अरुण नदीमा बेलिब्रिज भाँचियो, ट्रक खस्यो

अरुण नदीमा बेलिब्रिज भाँचियो, ट्रक खस्यो
इरान आक्रमणमा अमेरिकाको संलग्नता पुष्टि, ट्रम्प भन्छन्- मिसाइल उद्योग ध्वस्त पार्नेछौं

इरान आक्रमणमा अमेरिकाको संलग्नता पुष्टि, ट्रम्प भन्छन्- मिसाइल उद्योग ध्वस्त पार्नेछौं
हक्की प्रतिपक्षीको स्थिर लोकप्रियता

हक्की प्रतिपक्षीको स्थिर लोकप्रियता

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?
स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर
मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

७ बानी, जुन आँखाका लागि हानिकारक हुनसक्छ

७ बानी, जुन आँखाका लागि हानिकारक हुनसक्छ

7 Stories
दिनमा नीलो देखिने आकाश सूर्यास्तमा किन रातो हुन्छ ?

दिनमा नीलो देखिने आकाश सूर्यास्तमा किन रातो हुन्छ ?

10 Stories
के हरेक उमेरका व्यक्तिले दूध पिउनु आवश्यक छ ?

के हरेक उमेरका व्यक्तिले दूध पिउनु आवश्यक छ ?

11 Stories
एपेन्डिसाइटिस औषधिले निको हुन्छ ?

एपेन्डिसाइटिस औषधिले निको हुन्छ ?

10 Stories
मौसमी फल अमला : कति गुणकारी ?

मौसमी फल अमला : कति गुणकारी ?

10 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित