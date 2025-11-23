+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

प्युठानमा रास्वपाको चुनावी सभामा हिंडेको पिक अप भ्यान दुर्घटना

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ फागुन १६ गते १४:२३

१६ फागुन, प्युठान । राष्टिय स्वतन्त्र पार्टीको चुनावी प्रचारमा प्रयोग भएको गाडी दुर्घटना हुँदा प्यूठानमा चार जना घाइते भएका छन् ।

प्यूठान नगरपालिका बाग्दुला नजिकै दुर्घटना भएको हो ।

लु १ च ७७६९ नम्बरको जिपले मोटरसाइकल र स्कुटरलाई ठक्कर दिँदा दुर्घटना भएको हो ।

घाइते हुनेहरूमा मोटरसाइकल चालक प्यूठान नगरपालिका–५ जुम्रीकाँडाका २० वर्षीय जीवन बिश्वकर्मा र मोटरसाइकलमा सवार सोही ठाउँ निवासी २१ वर्षीय रेशम खड्का रहेका छन् ।

दुर्घटनामा स्कुटर चालक लमही नगरपालिका–६ देउपुर दाङ बस्ने वर्ष २६ का दिपक पोख्रेल र स्कुटरमा सवार पोख्रेलकी श्रीमती वर्ष २५ कि सुजता भण्डारी घाईते भएका हुन् ।

घाइतेहरूको जिल्ला अस्पतालमा उपचार भैरहेको छ ।

यद्यपि रास्वपाले उक्त गाडी आफ्नो प्रचार प्रसारमा प्रयोग नभएको बताएको छ ।

जिल्ला कमिटीले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त गाडीमा पोस्टरमात्रै टांगिएको र आफ्नो प्रचारमा नभएको बताएको छ ।

प्युठान रास्वपा
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

प्युठानमा नेकपा, रास्वपा र माओवादीको प्रतिबद्धता सार्वजनिक

प्युठानमा नेकपा, रास्वपा र माओवादीको प्रतिबद्धता सार्वजनिक
सूर्य थापालक्षित रविको टिप्पणी- मेरो बदनाम गर्नेलाई एक माला लगाइदिनुहोला

सूर्य थापालक्षित रविको टिप्पणी- मेरो बदनाम गर्नेलाई एक माला लगाइदिनुहोला
प्युठानमा जेनजी स्मृति टावर निर्माण

प्युठानमा जेनजी स्मृति टावर निर्माण
प्युठानमा फेरिएको चुनावी शैली : पहिले सत्तोसराप, अहिले हार्दिक

प्युठानमा फेरिएको चुनावी शैली : पहिले सत्तोसराप, अहिले हार्दिक
सूर्यलाई विरासतको साथ, बदलावको नाराले देला माथ ?

सूर्यलाई विरासतको साथ, बदलावको नाराले देला माथ ?
प्युठानका १३ पुरुषबीच एक्ली महिला उम्मेदवार सीता विक सम्झना

प्युठानका १३ पुरुषबीच एक्ली महिला उम्मेदवार सीता विक सम्झना

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?
स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर
मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

७ बानी, जुन आँखाका लागि हानिकारक हुनसक्छ

७ बानी, जुन आँखाका लागि हानिकारक हुनसक्छ

7 Stories
दिनमा नीलो देखिने आकाश सूर्यास्तमा किन रातो हुन्छ ?

दिनमा नीलो देखिने आकाश सूर्यास्तमा किन रातो हुन्छ ?

10 Stories
के हरेक उमेरका व्यक्तिले दूध पिउनु आवश्यक छ ?

के हरेक उमेरका व्यक्तिले दूध पिउनु आवश्यक छ ?

11 Stories
एपेन्डिसाइटिस औषधिले निको हुन्छ ?

एपेन्डिसाइटिस औषधिले निको हुन्छ ?

10 Stories
मौसमी फल अमला : कति गुणकारी ?

मौसमी फल अमला : कति गुणकारी ?

10 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित