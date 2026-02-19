+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

सूर्य थापालक्षित रविको टिप्पणी- मेरो बदनाम गर्नेलाई एक माला लगाइदिनुहोला

पछिल्लो प्रतिनिधिसभामा रास्वपा सभापति लामिछाने जोडिएको सहकारी ठगी प्रकरणमा छानबिन गर्न बनेको संसदीय समितिको थापा नै संयोजक थिए । सोही समितिले लामिछानेमाथि कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ फागुन ८ गते २१:०८

८ फागुन, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले प्युठान पुगेर आफू कसैलाई गाली गर्न नआएको भन्दै कटाक्ष गरेका छन् । शुक्रबार साँझ प्युठानको विजुबार पुगेर लामिछानेले नेकपा एमालेका नेता सूर्य थापालाई लक्षित गर्दै कटाक्ष गरेका हुन् ।

एमाले नेता थापा प्युठानमा उम्मेदवार छन् । उनी २०७९ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा सोही क्षेत्रबाट निर्वाचित भएका थिए । पछिल्लो प्रतिनिधिसभामा रास्वपा सभापति लामिछाने जोडिएको सहकारी ठगी प्रकरणमा छानबिन गर्न बनेको संसदीय समितिको थापा नै संयोजक थिए । सोही समितिले लामिछानेमाथि कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो ।

‘कसैलाई गाली गर्न आएको होइन् । जसले मलाई बदनाम गर्न सम्पूर्ण समय खर्च गरेको छ, उसलाई मेरोतर्फबाट अर्को माला लगाइदिनुहोला,’ बिजुवारमा लामिछानेले भने ।

कसले के भन्यो, कसले के भनेन् त्यसको जवाफ आफू नदिने पनि लामिछानेले बताए । उनले भने, ‘त्यसको जवाफ प्युठानका जनताले फागुन २१ गते घण्टीमा ड्यामड्याम भोट हालेर दिन्छन् ।’

प्युठान सभापति रवि लामिछाने सूर्य थापा
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

प्युठानमा जेनजी स्मृति टावर निर्माण

प्युठानमा जेनजी स्मृति टावर निर्माण
प्युठानमा फेरिएको चुनावी शैली : पहिले सत्तोसराप, अहिले हार्दिक

प्युठानमा फेरिएको चुनावी शैली : पहिले सत्तोसराप, अहिले हार्दिक
सूर्यलाई विरासतको साथ, बदलावको नाराले देला माथ ?

सूर्यलाई विरासतको साथ, बदलावको नाराले देला माथ ?
प्युठानका १३ पुरुषबीच एक्ली महिला उम्मेदवार सीता विक सम्झना

प्युठानका १३ पुरुषबीच एक्ली महिला उम्मेदवार सीता विक सम्झना
प्युठानका उम्मेदवारका एजेन्डा : विदेशी लगानी भित्र्याउनेदेखि नीति परिवर्तनसम्म

प्युठानका उम्मेदवारका एजेन्डा : विदेशी लगानी भित्र्याउनेदेखि नीति परिवर्तनसम्म
प्युठानमा १४ जनाको मनोनयन दर्ता

प्युठानमा १४ जनाको मनोनयन दर्ता

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?
स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर
मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

के हो सोडियम ? शरीरलाई किन चाहिन्छ ?

के हो सोडियम ? शरीरलाई किन चाहिन्छ ?

9 Stories
६ व्यवहार देखाउने साथी हुनसक्छन् हानिकारक

६ व्यवहार देखाउने साथी हुनसक्छन् हानिकारक

6 Stories
५ जनावर, जो अति अल्छी हुन्छन्

५ जनावर, जो अति अल्छी हुन्छन्

11 Stories
कान किन बज्छ ?

कान किन बज्छ ?

10 Stories
छिनमै गरेको कुरा बिर्सिने समस्या ‘ब्रेन फग’ के हो ?

छिनमै गरेको कुरा बिर्सिने समस्या ‘ब्रेन फग’ के हो ?

9 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित