प्युठानका उम्मेदवारका एजेन्डा : विदेशी लगानी भित्र्याउनेदेखि नीति परिवर्तनसम्म

मनोनयन दर्तासँगै प्युठानमा चुनावी सरगर्मी बढेको छ।

सलिम मियाँ सलिम मियाँ
२०८२ माघ ७ गते १९:२८

७ माघ, प्युठान । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि मंगलबार प्युठानमा राजनीतिक दलहरूले उल्लासपूर्ण रूपमा मनोनयन दर्ता गरे ।

मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय खलङ्गामा नेकपा एमालेका उम्मेदवार सूर्य थापा र नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार प्राडा गोविन्दराज पोख्रेलबीच सौहार्दपूर्ण भेटघाट देखियो। मनोनयन स्थलमा उम्मेदवार तथा नेताहरूले हाँसो–ठट्टासहित आपसी शुभकामना आदान–प्रदान गरेका थिए।

मनोनयन दर्ता गराएका उम्मेदवार र उनीहरूका कार्यकर्ताले एक–अर्काविरुद्ध घोचपेच नगरी प्रतिक्रिया दिए । सबै उम्मेदवारले आफ्नो जित सुनिश्चित रहेको दाबी गरे ।

एमाले उम्मेदवार थापाले २०७९ को निर्वाचनमा पाँचदलीय गठबन्धनलाई पराजित गरेको स्मरण गर्दै प्युठानमा आफूलाई प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने हैसियत कसैसँग नरहेको दाबी गरे।

विगत तीन वर्षमा सुरु गरिएका विकासका कामलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता जनाउँदै उनले प्युठानी जनताको विकास र समृद्धीको सपना साकार पार्ने बताए।

नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार प्राडा पोख्रेलले युवालाई रोजगारी दिलाउने र विदेशी लगानी भित्र्याउने उद्देश्यसहित उम्मेदवारी दिएको बताउँछन् ।

देशमा लगानीको वातावरण कमजोर हुँदा रोजगारी सिर्जना हुन नसकेको उल्लेख गर्दै उनले प्रतिनिधिसभामा पुगेर नीति निर्माणमा भूमिका खेल्ने दाबी गरे। कांग्रेसको ‘डिएनए’मै अनुशासन रहेको भन्दै उनले सभ्य चुनावी प्रचारमा जोड दिए।

राष्ट्रिय जनमोर्चाका उम्मेदवार तिलक जिसीले लामो समयदेखि जनताकै बीचमा रहेर राजनीति गर्दै आएको दाबी गरे। प्युठानका गाउँ–बस्तीका समस्या आफूलाई नजिकबाट थाहा रहेको उनले बताए। ‘प्युठानका गाउँ–बस्ती डुलेको छु। यहाँका जनताको दुःख- सुख नजिकबाट बुझेको छु,’ उनले भने, ‘मलाई जनताले विश्वास गर्नेछन् ।’

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवार सुशान्त वैदिकले जेनजी आन्दोलनका माग सम्बोधन गर्न नेतृत्व र नीति परिवर्तन आवश्यक रहेको भन्दै आफ्नो उम्मेदवारी परिवर्तनको प्रतिनिधित्व भएको दाबी गरे।

मनोनयन दर्तासँगै प्युठानमा चुनावी सरगर्मी बढेको छ। उम्मेदवारहरू जित सुनिश्चित गर्ने रणनीति बनाउन आन्तरिक तयारीमा जुटेका छन्। जिल्लामा एक जना महिलासहित १४ राजनीतिक दलका उम्मेदवारले मनोनयन दर्ता गराएका छन्।

