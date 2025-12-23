प्युठानमा कृष्णध्वज खड्काले पाए नेकपाको टिकट

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले प्युठानको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि कृष्णध्वज खड्कालाई उम्मेदवार बनाएको छ।
- साविक एकीकृत समाजवादीका भोजविक्रम बुढालाई पछि हटाएर साविक माओवादी खड्कालाई टिकट दिइएको हो।
- खड्काले टिकट पाएसँगै दाङ क्षेत्र नम्बर १ मा साविक एकीकृत समाजवादीका मेटमणि चौधरीको टिकट पक्का भएको छ ।
४ माघ, काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले प्युठानको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको उम्मेदवार कृष्णध्वज खड्कालाई बनाएको छ ।
यसअघि साविक एकीकृत समाजवादीका भोजविक्रम बुढालाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय भए पनि उनलाई पछि हटाएर साविक माओवादीका खड्कालाई टिकट दिइएको हो ।
लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य खड्काले नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीबाट प्युठानका लागि प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको टिकट पाएको बताए । उनले भने, ‘टिकट मैले पाएँ, मनोनयन दर्ताका लागि प्युठान जाने तयारीमा छु ।’
२१ फागुनमा हुन लागेको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको मनोनयन दर्ता यही माघ ६ गते हुँदैछ ।
साविक माओवादीका खड्काले प्युठानमा टिकट पाएसँगै दाङ क्षेत्र नम्बर १ मा साविक एकीकृत समाजवादीका मेटमणि चौधरीको टिकट पक्का भएको स्रोत बताउँछ ।
यसअघि प्युठान र दाङ १ दुवै निर्वाचन क्षेत्रमा कमजोर जनाधार भएको एकीकृत समाजवादीका नेतालाई टिकट दिइएको भन्दै पार्टीका नेताहरुले नै विरोध जनाएका थिए ।
दाङ–१ मा नेकपाबाटै साविक माओवादीका कुलप्रसाद केसी सोनामले समेत उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेका छन् । रोल्पा घर भएका लुम्बिनीका पूर्वमुख्यमन्त्री केसीले दाङ–१ मा आफूलाई टिकट नपाए स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिने बताएका छन् ।
