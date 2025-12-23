+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

बाह्रविसे र त्रिपुरासुन्दरीमा जलवायु वित्त सम्बन्धी कार्यशाला सम्पन्न

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ माघ ४ गते १६:४३

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सिन्धुपाल्चोकको बाह्रविसेमा प्राकृतिक स्रोतमा आधारित उद्यम र जलवायु वित्तका चुनौती तथा अवसरबारे कार्यशाला गोष्ठी सम्पन्न भएको छ।
  • फरेस्ट एक्सन नेपालले चार वर्षदेखि बाह्रविसे क्षेत्रका उद्यमीसँग सहजीकरण गर्दै आएको कमल भण्डारीले बताए।
  • त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकामा पनि प्राकृतिक स्रोतको दिगो उपयोग र जलवायुमैत्री लगानीमा केन्द्रित एकदिने गोष्ठी सम्पन्न भएको छ।

सिन्धुपाल्चोक । यहाँको बाह्रविसेमा प्राकृतिक स्रोतमा आधारित उद्यमको प्रवर्द्धन र जलवायु वित्तका चुनौती तथा अवसर बारेमा सम्बद्ध पक्षबीच कार्यशाला गोष्ठी सम्पन्न भएको छ ।

फरेस्ट एक्सन नेपालको आयोजनामा भएको कार्यक्रममा स्थानीय जनप्रतिनिधि, उद्यमी र वित्तीय क्षेत्रका प्रतिनिधिले सहभागिता जनाएका थिए ।

बाह्रविसे नगरपालिकाकी उप-प्रमुख मन्जु तामाङको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न कार्यक्रममा डा. मीना बोहराले ‘प्राकृतिक स्रोतमा आधारित उद्यममा जलवायु वित्तको भूमिका’ विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेकी थिइन् ।

जलवायु परिवर्तनले सिर्जना गरेका जोखिमका बीच कसरी उद्यमशिलतालाई दिगो बनाउन सकिन्छ र यस क्षेत्रमा लगानीका अवसरहरू के-के छन् भन्नेबारेमा उनले चर्चा गरिन् ।

फिल्ड संयोजक कमल भण्डारीले संस्थाले ४ वर्षदेखि बाह्रविसे क्षेत्रका उद्यमीसँग सहजीकरण गर्दै आएको जनाए ।

संस्थाकी उपाध्यक्ष कञ्चन लामाले महिला उद्यमीको सशक्तीकरणमा जोड दिइन् । उनका अनुसार, बाह्रविसे र त्रिपुरासुन्दरी क्षेत्रमा सिस्नो, पाउडर, कफी, थुन्चे, डोका, नाङ्लो, कुचो र नर्सरीजस्ता उद्यम सञ्चालन गर्न संस्थाले सीप, ज्ञान र प्रविधि सहयोग गर्दै आएको छ । यसले स्थानीय महिलालाई स्वरोजगार बन्न मद्दत गरेको उनले बताइन् ।

फरेस्ट एक्सनको सहयोगमा ती उद्यम महिला समूहमार्फत ४ वर्षदेखि संचालन भैरहेका छन् ।

नगरपालिका ८ का वडाध्यक्ष विमल पौड्यालले उद्यमका लागि वडाले निःशुल्क जग्गा उपलब्ध गराएर नर्सरी व्यवस्थापनमा सहज गरिदिएको बताए । उत्पादित सामग्रीको बजार व्यवस्थापनमा समेत वडाले सक्रिय भूमिका खेलिरहेको र आगामी दिनमा उद्यमीलाई आवश्यक बजेट विनियोजन गरी सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता उनले व्यक्त गरे ।

उपमेयर तामाङले नगरको तर्फबाट उद्यमीका लागि बजार प्रवर्द्धन र बजेटको उचित योजना बनाएर अगाडि बढ्ने आश्वासन दिइन् । स्थानीय स्रोतको परिचालन गरी आयआर्जन बढाउने कार्यमा नगरपालिका सधैं उद्यमीको साथमा रहने बताइन् ।

आयोजित कार्यक्रममा वडा ७ का वडाध्यक्ष ङिमा शेर्पा, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ सिन्धुपाल्चोकका उपाध्यक्ष एवं हरित स्वयंसेवक संयोजक शारदा चालिसे र फरेस्ट एक्सन नेपालकी अनुसन्धानकर्ता सृजना सिग्देल लगायत सहभागी थिए ।

त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकामा पनि गोष्ठी

यहाँको त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकामा पनि एकदिने गोष्ठी सम्पन्न भएको छ । शुक्रबार गाउँपालिकाको सभाहलमा आयोजित कार्यक्रममा सरोकारवालाले प्राकृतिक स्रोतको दिगो उपयोग र जलवायुमैत्री लगानीमा जोड दिए ।

गाउँपालिका अध्यक्ष भक्तध्वज बोहराले सो अवसरमा स्थानीय स्तरमा रहेका प्राकृतिक स्रोतलाई उद्यमशिलतामा बदल्न जलवायु वित्तको ठूलो भूमिका रहने बताए । प्रशिक्षक डा. मीना बोहराले प्राकृतिक स्रोत वित्तका चुनौती, अवसर र हालको विश्वव्यापी तथा स्थानीय अवस्थाबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरेकी थिइन् ।

जलवायु वित्त
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

वेबस्टोरिज

चकित पार्ने यी ५ प्राणीको रोचक तथ्य

चकित पार्ने यी ५ प्राणीको रोचक तथ्य

10 Stories
कुन हिटर कस्तो ? कति पर्छ मूल्य ?

कुन हिटर कस्तो ? कति पर्छ मूल्य ?

17 Stories
यी हुन् विछट्टै फरक स्वादका पाँच नेपाली परिकार

यी हुन् विछट्टै फरक स्वादका पाँच नेपाली परिकार

5 Stories
जाडोमा बालबालिकालाई हुनसक्छ भिटामिन डी को कमी, के गर्ने ?

जाडोमा बालबालिकालाई हुनसक्छ भिटामिन डी को कमी, के गर्ने ?

7 Stories
जाडोमा हिँड्ने सही समय कुन हो ?

जाडोमा हिँड्ने सही समय कुन हो ?

12 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित