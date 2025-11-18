+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

च्याट जिपिटीविरुद्ध एलन मस्कले हाले मुद्दा, १९५ खर्ब क्षतिपूर्ति माग

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ माघ ४ गते १५:१२

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • एलन मस्कले ओपनएआई र माइक्रोसफ्टविरुद्ध ७९ अर्ब देखि १३४ अर्ब डलर क्षतिपूर्ति माग गर्दै कानुनी लडाइँ तीव्र बनाएका छन्।

विश्वका सबैभन्दा धनी व्यक्ति एलन मस्कले च्याट जिपिटी निर्माता कम्पनी ओपनएआई र माइक्रोसफ्टविरुद्ध कानुनी लडाइँलाई तीव्र बनाएका छन् । ब्लूमबर्गको एक रिपोर्टअनुसार मस्कले यी कम्पनीहरूसँग ७९ अर्ब डलर देखि १३४ अर्ब डलर सम्मको क्षतिपूर्ति माग गरेका हुन् ।

ओपनएआईले आफ्ना गैरनाफामुखी उद्देश्यहरू त्यागेर र माइक्रोसफ्टसँग साझेदारी गरी आफूसँग धोखाधडी गरेको आरोप मस्कले लगाएका छन्।

के हो खास लफडा ?

रिपोर्टअनुसार मस्कका वकिलहरूले शुक्रबार अदालतमा दायर गरेको निवेदनमा क्षतिपूर्ति सम्बन्धी पूर्णविवरण प्रस्तुत गरेका छन् । यो कदम यस्तो समयमा चालिएको छ जतिबेला अमेरिकाका एक संघीय न्यायाधीशले ओपनएआई र माइक्रोसफ्टको उक्त अपील खारेज गरिदिएका थिए। जसमा ती कम्पनीहरूले अप्रिलको अन्त्यतिर हुने सुनुवाइ रोक्न प्रयास गरेका थिए।

अदालतमा दायर निवेदनमा वित्तीय अर्थशास्त्री तथा विशेषज्ञ साक्षी सी. पल वजनले गरेको गणनाको हवाला दिइएको छ । यसमा ओपनएआई कम्पनीको हालको ५ खर्ब डलर बजार मूल्यमा एलन मस्क पनि हकदार भएको जिकिर गरिएको छ । सन् २०१५ मा ‌ओपन एआई कम्पनी स्थापना गर्दा कम्पनी सह-सस्थापक रहेका मस्कले सुरुवातमा गरेको ३८ मिलियन डलर लगानीका आधारमा आफूलाई ३९ अर्ब डलर देखि १३४ अर्ब डलरसम्मको क्षतिपूर्ती दिनुपर्ने माग गरेका छन् ।

एलन मस्कका वकिल स्टीभन मोलोले भनेका छन्- जसरी कुनै स्टार्टअपमा प्रारम्भिक लगानीकर्ताले आफ्नो मूल लगानीभन्दा धेरै गुणा बढी फाइदा कमाउँछ, त्यसरी नै ओपनएआई र माइक्रोसफ्टले गलत तरिकाले कमाएको मुनाफा फिर्ता पाउनका लागि अब मस्क पनि हकदार छन् ।

ओपनएआईको जवाफ के थियो ?

तर एलन मस्कको यस्तो दाबीलाई ओपन एआईले खारेज गरेको छ । एक विज्ञप्ती जारी गर्दै कम्पनीले मस्कको मुद्दा आधारहीन भएको र यो उनको उत्पीडन अभियानको हिस्सा रहेको बताएको छ । कानूनी लडाइँ अगाडि बढ्दै गएमा मस्कले भविष्यमा अझै अनौठा खालका दाबीहरू पनि अघि सार्न सक्ने भन्दै कम्पनीले लगानीकर्ताहरूलाई सचेत गराएको छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ- हामी अदालतमा यो प्रमाणित गर्न तयार छौं कि मस्कको यो पछिल्लो माग पूर्णरूपमा यही उत्पीडन अभियानलाई अगाडि बढाउने उद्देश्यले गरिएको हो ।
स्मरण रहोस् एलन मस्क, स्याम अल्टम्यान तथा ग्रेग ब्रोकम्यान लगायत मिलेर सन् २०१५ मा ओपन एआई कम्पनी स्थापना गरेका थिए । तर एलन मस्क सन् २०१८ मा ओपनएआईको बोर्डबाट अलग भए । ओपन एआईमा माइक्रोसफ्टले अर्बौँ डलर लगानी गरेको छ।

सन् २०२२ को अन्त्यतिर ओपन एआईले च्याटजीपीटी नामक च्याटबट सार्वजनिक गरेसँगै यसले व्यापक लोकप्रियता हासिल गरेपश्चात् एलन मस्क कम्पनीका आलोचक बन्दै आएका छन् । त्यसपछि मस्कले आफ्नै एआई स्टार्टअप एक्स एआई सुरु गरे जसल ग्रोक च्याटबोट बनाएको छ । गैरनाफामूलक कम्पनी भनेर स्थापना गरिएको ओपन एआई आफ्नो उद्देश्यको विपरीत नाफामूलक बनेको उनको दाबी छ ।

एजेन्सी

एलन मस्क
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

कन्टेन्ट क्रिएटर्सका लागि सुखद् घोषणा : अब युट्युबभन्दा एक्सबाट हुनेछ धेरै कमाइ

कन्टेन्ट क्रिएटर्सका लागि सुखद् घोषणा : अब युट्युबभन्दा एक्सबाट हुनेछ धेरै कमाइ
के मा खर्च गर्छन् एलन मस्कले आफ्नो पैसा

के मा खर्च गर्छन् एलन मस्कले आफ्नो पैसा
एलन मस्कको पारिश्रमिक १० खर्ब डलर

एलन मस्कको पारिश्रमिक १० खर्ब डलर
भारतमा महाराष्ट्रबाट स्टारलिङ्कको सेवा सुरु हुँदै

भारतमा महाराष्ट्रबाट स्टारलिङ्कको सेवा सुरु हुँदै
मस्कले ल्याए ग्रोकिपिडिया, विकिपिडिया वाम पक्षधर रहेको आरोप

मस्कले ल्याए ग्रोकिपिडिया, विकिपिडिया वाम पक्षधर रहेको आरोप
५ खर्ब डलर नाघ्यो मस्कको सम्पत्ति, बने विश्वकै सर्वाधिक धनी

५ खर्ब डलर नाघ्यो मस्कको सम्पत्ति, बने विश्वकै सर्वाधिक धनी

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

कम्युनिस्टहरू विदेशी देखाउँथे, अब त कांग्रेस पनि

कम्युनिस्टहरू विदेशी देखाउँथे, अब त कांग्रेस पनि
ठिहिर्‍याउने जाडोमा डढेलोको अलार्म

ठिहिर्‍याउने जाडोमा डढेलोको अलार्म
कांग्रेसलाई इतिहासको हतियार होइन, भविष्यको आधार बनाउने संकल्प

कांग्रेसलाई इतिहासको हतियार होइन, भविष्यको आधार बनाउने संकल्प
खानी सञ्चालक र सरकारलाई लाभैलाभ, स्थानीयको उठिबास

खानी सञ्चालक र सरकारलाई लाभैलाभ, स्थानीयको उठिबास
कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?

कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?
१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !

१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !
सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो

सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

चकित पार्ने यी ५ प्राणीको रोचक तथ्य

चकित पार्ने यी ५ प्राणीको रोचक तथ्य

10 Stories
कुन हिटर कस्तो ? कति पर्छ मूल्य ?

कुन हिटर कस्तो ? कति पर्छ मूल्य ?

17 Stories
यी हुन् विछट्टै फरक स्वादका पाँच नेपाली परिकार

यी हुन् विछट्टै फरक स्वादका पाँच नेपाली परिकार

5 Stories
जाडोमा बालबालिकालाई हुनसक्छ भिटामिन डी को कमी, के गर्ने ?

जाडोमा बालबालिकालाई हुनसक्छ भिटामिन डी को कमी, के गर्ने ?

7 Stories
जाडोमा हिँड्ने सही समय कुन हो ?

जाडोमा हिँड्ने सही समय कुन हो ?

12 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित