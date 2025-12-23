पाकिस्तानको मलमा आगलागी : ६ जनाको मृत्यु, २० बढी घाइते

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- पाकिस्तानको कराचीमा शनिबार राति गुल प्लाजामा आगलागी हुँदा कम्तीमा ६ जनाको मृत्यु भएको र २० भन्दा बढी घाइते भएका छन्।
- सिन्ध प्रान्तकी प्रवक्ता सादिया जावेदले आगलागी बहुमंजिला मलमा सुरु भएको र १२०० भन्दा बढी पसलहरू रहेको बताउनुभयो।
- रेस्क्यु ११२२ का अधिकारी हस्सानुल हसीब खानले आगो करिब ४० प्रतिशत नियन्त्रणमा आएको र केही मानिसहरू अझै भवनभित्र फसेको जानकारी दिनुभयो।
पाकिस्तानको दक्षिणी शहर कराचीमा शनिबार राति एक मलमा आगलागी हुँदा कम्तीमा ६ जनाको मृत्यु भएको र २० भन्दा बढी घाइते भएको सरकारी अधिकारीहरूले आइतबार जानकारी दिएका छन् ।
सिन्ध प्रान्तकी प्रवक्ता सादिया जावेदले सिन्ह्वालाई जानकारी दिँदै भने, ‘आगलागी गुल प्लाजामा सुरु भएको थियो । यो बहुमंजिला मल एमए जिन्नाह रोडमा अवस्थित छ र यहाँ एक हजार २०० भन्दा बढी पसलहरू छन् ।’
प्रवक्ता अनुसार, दमकल टोलीहरूले लगातार काम गर्दै आगो नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् । आगो मलका धेरै तलाहरूमा फैलिएको छ ।
रेस्क्यु ११२२ का अधिकारी हस्सानुल हसीब खानले आइतबार बिहानसम्म करिब ४० प्रतिशत आगो नियन्त्रणमा आएको बताए ।
‘अधिकांश पसलहरूमा भाँडा, लत्ताकपडा, बिजुलीका सामान, सौन्दर्य सामग्री र इत्र रहेका थिए, जसले आगोलाई बढाएको छ,’ उनले भने । साथै, प्लाजाको एउटा भाग भत्किएको र एक उद्धारकर्मी त्यसमा पुरिएको जानकारी दिए ।
उद्धार अधिकारीका अनुसार, केही मानिसहरू अझै भवनभित्र फसेका छन् र तिनीहरूको उद्धारको प्रयास जारी छ ।
प्रहरी अधिकारीहरूले बताएअनुसार, आगो सुरुमा भवनको भुइँ तलाको पसलहरूमा लागेको थियो र छोट सर्किटका कारण फैलिएको देखिन्छ ।
