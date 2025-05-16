+
कन्टेन्ट क्रिएटर्सका लागि सुखद् घोषणा : अब युट्युबभन्दा एक्सबाट हुनेछ धेरै कमाइ

मस्कले क्रिएटर्सको भुक्तानी बढाउने संकेत गरेपनि यस्तो वृद्धिबाट केवल प्रिमियम प्लस सब्सक्रिप्सन लिने क्रिएटर्सलाई मात्र लाभ मिल्ने बताइएको छ ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष १८ गते १४:१९

  • सोशल मिडिया प्लेटफर्म एक्सका मालिक एलन मस्कले क्रिएटरहरूको भुक्तानी युट्युबभन्दा बढी गर्ने संकेत दिएका छन्।

सोशल मिडिया प्लेटफर्म एक्सका मालिक एलन मस्कले फेरि एकपटक टेक जगतमा हलचल मच्चाएका छन् ।

एक्सले निकट भविष्यमा नै कन्टेन्ट क्रिएटरहरूलाई दिइने भुक्तानीमा व्यापक वृद्धि गर्नसक्ने र त्यो परिमाण युट्युबको भन्दा पनि बढी हुन सक्ने मस्कले संकेत गरेका छन् ।

इन्टरनेटमा लार्ज ल्याङ्ग्वेज मोडेल (एलएलएमएस) र कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात एआईको प्रभाव तीव्र रूपमा बढिरहेको समयमा एलन मस्कको यस्तो निर्णय आएको हो । क्रिएटर्सलाई उचित पारिश्रमिक नदिने प्लेटफर्महरू भविष्यमा अप्रासंगिक हुँदै जाने मस्कको दाबी छ।

हालै एक प्रयोगकर्ताले एक्समा गरेको पोस्टको जवाफमा मस्कले क्रिएटरहरूको भुक्तानी दर बढाउने कुरामा सहमति जनाए ।

एकजना प्रयोगकर्ताले लेखेका थिए- अब केवल भुक्तानी दिने प्लेटफर्महरू मात्र टिक्नेछन्, किनकि एआई मोडेलहरूले इन्टरनेटको बाँकी सामग्री ‘निल्दै’ छन्।

त्यसको जवाफ दिँदै मस्कले लेखे- ठीक छ, त्यसो गरौँ । तर सिस्टमसँग कुनै पनि प्रकारको धोखाधडी हुन नदिन कडा नियम लागू गरिनेछ ।

मस्कको नयाँ योजना के हो ?

वास्तवमा एलन मस्कको योजना सरल तर प्रभावकारी देखिन्छ । त्यो हो, क्रिएटर्सलाई बढी आम्दानी तर कडा नियमन ।

यद्यपि एक्सले अहिले पनि विज्ञापनबाट आएको आम्दानी क्रिएटर्ससँग बाँड्दै आएको छ । तर अब उसले यस मोडललाई विस्तार गर्दै युट्युबसँग प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धा गर्ने तयारीमा छ।

तर यसो गर्दा धेरै कमाउने लोभले बोट्स र नक्कली एङ्गेजमेन्ट बढाउन सक्ने चिन्ता उनमा छ। त्यसैले इन्टरनेट प्रणालीमा यस्तो गलत कार्य गर्नेमाथि कडा कारबाही गरिनुपर्नेमा मस्क अडिग छन् ।

मस्कले क्रिएटर्सको भुक्तानी बढाउने संकेत गरेपनि यस्तो वृद्धिबाट केवल प्रिमियम प्लस सब्सक्रिप्सन लिने क्रिएटर्सलाई मात्र लाभ मिल्ने बताइएको छ ।

सोसल मिडिया प्लेटफर्म एक्सका प्रोडक्ट हेड निकिता बियरले मस्कको भनाइलाई पुष्टि गर्दै उनको टोलीले एक्समा हुने धोखाधडीलाई ९९ प्रतिशतसम्म रोक्न सक्ने नयाँ प्रणाली विकास गरिरहेको जानकारी दिएका छन् ।

यसले ओरिजिनल र गुणस्तरीय कन्टेन्ट बनाउने क्रिएटर्सले मात्र लाभ पाउने कुरालाई सुनिश्चित गर्ने उनको भनाइ छ ।

स्मरण रहोस् भिडियो स्ट्रिमिङ प्लेटफर्म युट्युब लामो समयदेखि क्रिएटर्सका लागि सबैभन्दा ठूलो आम्दानीको स्रोत रहँदै आएको छ । यदि एलन मस्कले भुक्तानी बढाउने योजना कार्यान्वयन गरेमा एक्स प्लेटफर्म क्रिएटर्सका लागि उच्च आम्दानीको श्रोत बन्नेछ । साथै यसले एक्सलाई भिडियो हेर्नका लागि रोजाइमा पर्ने अनि ‘क्रिएटर-केन्द्रित’ प्लेटफर्मको रूपमा स्थापित गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्लेषण गरिएको छ ।

एक्स एलन मस्क
१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !

१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !
सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो

सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो
गण्डकी विश्वविद्यालय : करारका सबै शिक्षक–कर्मचारी स्थायी गर्ने दाउ

गण्डकी विश्वविद्यालय : करारका सबै शिक्षक–कर्मचारी स्थायी गर्ने दाउ
नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?

नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?
श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास

श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास
वैकल्पिक शक्तिहरूको नयाँ हेडक्वाटर

वैकल्पिक शक्तिहरूको नयाँ हेडक्वाटर
आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२

के हो पिसाब संक्रमण ?

के हो पिसाब संक्रमण ?

8 Stories
पायल्स : के खाने ? के नखाने ?

पायल्स : के खाने ? के नखाने ?

14 Stories
२०२५ मा नेपालीले टिकटकमा सबैभन्दा खोजेको घुमघाम गन्तव्य

२०२५ मा नेपालीले टिकटकमा सबैभन्दा खोजेको घुमघाम गन्तव्य

7 Stories
तात्तातो खानेकुरा खान मिल्छ ?

तात्तातो खानेकुरा खान मिल्छ ?

11 Stories
कति उपयोगी, सुन्तलाको बोक्रा ?

कति उपयोगी, सुन्तलाको बोक्रा ?

8 Stories

