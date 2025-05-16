इरानमा प्रदर्शनकारी र सुरक्षाकर्मीबीच झडप, ७ जनाको मृत्यु

काठमाडौं । बढ्दो मुद्रास्फीति र बिग्रँदै गएको आर्थिक अवस्थाको विरुद्धमा इरानमा विगत तीन वर्षयताकै सबैभन्दा ठूलो विरोध प्रदर्शन भएको छ ।
बीबीसी अरबी सेवाका अनुसार विरोध प्रदर्शनको पाँचौं दिन बिहीबार इरानका विभिन्न शहरहरूमा कम्तीमा सात जनाको मृत्यु भएको छ।
प्रदर्शनका क्रममा, केही प्रदर्शनकारीहरूले इरानको सर्वोच्च नेताको शासनको अन्त्यको माग गरे भने अरूले राजतन्त्र फिर्ताको माग गरे ।
बिहीबार सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरिएका भिडियोहरूमा प्रदर्शनकारी र सुरक्षा बलबीचको झडपको क्रममा सवारीसाधनहरूमा आगजनी गरिएको देखिन्छ ।
प्रदर्शनकारीहरूले सुरक्षा बलमाथि ढुंगा प्रहार गरेका थिए । जवाफमा सुरक्षाकर्मीहरूले अश्रु ग्याससहित गोली हानेको थियो ।
इरानको सरकारी समाचार एजेन्सी फार्स र मानव अधिकार संगठन हेंगाभले दक्षिणपश्चिमी इरानी शहर लोरेस्तानमा प्रदर्शनकारी र सुरक्षा बलबीच भएको झडपमा तीन जनाको मृत्यु भएको रिपोर्ट गरेको छ।
फार्सले देशको पश्चिमी भागमा रहेको अजनामा तीन जना र कुहदश्तमा एक जनाको मृत्यु भएको पनि रिपोर्ट गरेको छ।
