+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

सौगात र सिम्रनले कीर्तिपुरमा टुंग्याए ‘बब डाइ’ को छायांकन

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष १८ गते १३:५३

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • फिल्म ‘बब डाइ’ को छायांकन चन्द्रागिरी र कीर्तिपुरमा सकिएको निर्देशक प्रवीण श्रेष्ठले बताए।
  • फिल्ममा सौगात मल्लले शीर्ष भूमिका ‘बब डाइ’ निभाएका छन् र नाम नेवारी भाषाबाट राखिएको हो।
  • फिल्म कमेडी जनरामा आधारित छ र प्रदर्शन मिति अहिलेसम्म तोकिएको छैन।

काठमाडौँ । सौगात मल्ल र सिम्रन पन्तको शीर्ष भूमिका रहेको फिल्म ‘बब डाइ’ छायांकन सकिएको छ । चन्द्रागिरी र कीर्तिपुर नगरपालिका भित्रका स्थानमा छायांकन सकिएको जानकारी निर्देशक प्रवीण श्रेष्ठले दिए ।

दुईगीत बाहेक स्क्रिप्टको दृश्यका सम्पूर्ण छायांकन सकिएको निर्देशक श्रेष्ठले बताए । गीतको छायांकन केही सातापछि गरिने जनाइएको छ ।

रोटेपिङ इन्टरटेन्मेन्टको प्रस्तुति र श्रीराम बालाजी फिल्मस्को सहकार्यमा निर्माण हुने यो फिल्ममा कीर्तिपुरका एक युवाको कथा समेटिएको छ ।

फिल्मको शीर्ष भूमिका ‘बब डाई’ को भूमिकामा सौगातले अभिनय गरेका छन् । निर्देशक श्रेष्ठका अनुसार नेवारी भाषामा दाईलाई डाई भनिने भएकाले फिल्मको नाम ‘बब डाई’ राखिएको हो ।

फिल्म कमेडी जनरामा आधारित छ । यसबाहेक पनि फिल्ममा दर्शक अन्य कुरा पनि पाउन सक्ने निर्देशकको भनाइ छ ।

फिल्ममा सन्तोष पन्त, विशाल पहाडी, प्रमोद अग्रहरी, कामेश्वर चौरासिया, कुशल पोखरेल, यमन श्रेष्ठ, कृष्णभक्त महर्जन, गीता अधिकारी, भिन्तुना जोशी, नितेश तन्डुकार, मनोज महर्जन, कमल देवकोटा, उत्तमराज पाण्डे, रजिन महर्जन, मनोज महर्जन र बालकलाकार अग्रिम पण्डितको पनि अभिनय छ ।

फिलममा मनिषा गौचन र प्रवीण श्रेष्ठको कथा छ । फिल्ममा राजेश घिमिरे, रोशन भट्टराई र सुनिल मानन्धर निर्माता हुन् भने रविन्द्र प्रजापती कार्यकारी निर्माता हुन् । प्रदर्शन मिति तोकिएको छैन ।

बब डाइ
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

जापानी संसदमा शौचालय थप्‍न प्रधानमन्त्री ताकाइचीसहितका महिला सांसदको निवेदन

जापानी संसदमा शौचालय थप्‍न प्रधानमन्त्री ताकाइचीसहितका महिला सांसदको निवेदन
प्रत्यक्ष उम्मेदवारको नामावली पठाउन जसपा नेपालको निर्देशन

प्रत्यक्ष उम्मेदवारको नामावली पठाउन जसपा नेपालको निर्देशन
एनभीए भलिबल च्याम्पियनसिप : आर्मीलाई हराउँदै पुलिस फाइनलमा

एनभीए भलिबल च्याम्पियनसिप : आर्मीलाई हराउँदै पुलिस फाइनलमा
के धेरै समय सुत्ने बानीले पनि स्वास्थ्य समस्या निम्त्याउछ ?

के धेरै समय सुत्ने बानीले पनि स्वास्थ्य समस्या निम्त्याउछ ?
उखु खेतीमा किसान मोह घट्दै, आधा क्षमतामा खुम्चिए चिनी उद्योग

उखु खेतीमा किसान मोह घट्दै, आधा क्षमतामा खुम्चिए चिनी उद्योग
प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्रमा कन्सुलर विभागको नक्कली छाप लगाउने समातिए

प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्रमा कन्सुलर विभागको नक्कली छाप लगाउने समातिए

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !

१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !
सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो

सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो
गण्डकी विश्वविद्यालय : करारका सबै शिक्षक–कर्मचारी स्थायी गर्ने दाउ

गण्डकी विश्वविद्यालय : करारका सबै शिक्षक–कर्मचारी स्थायी गर्ने दाउ
नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?

नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?
श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास

श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास
वैकल्पिक शक्तिहरूको नयाँ हेडक्वाटर

वैकल्पिक शक्तिहरूको नयाँ हेडक्वाटर
आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

के हो पिसाब संक्रमण ?

के हो पिसाब संक्रमण ?

8 Stories
पायल्स : के खाने ? के नखाने ?

पायल्स : के खाने ? के नखाने ?

14 Stories
२०२५ मा नेपालीले टिकटकमा सबैभन्दा खोजेको घुमघाम गन्तव्य

२०२५ मा नेपालीले टिकटकमा सबैभन्दा खोजेको घुमघाम गन्तव्य

7 Stories
तात्तातो खानेकुरा खान मिल्छ ?

तात्तातो खानेकुरा खान मिल्छ ?

11 Stories
कति उपयोगी, सुन्तलाको बोक्रा ?

कति उपयोगी, सुन्तलाको बोक्रा ?

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित