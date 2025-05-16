+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

चेकिङ छलेर चालकले भगाए कार, प्रहरी जवानको टाउकोमा १८ टाँका

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष १८ गते १९:४९

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • चितवनबाट हेटौंडातर्फ आउँदै गरेको कारले ट्राफिक प्रहरी जवान विजयप्रताप साहलाई ठक्कर दिँदा उनी गम्भीर घाइते भएका छन्।
  • घटनास्थल हेटौंडा उपमहानगरपालिका–११ थानाभर्‍याङस्थित जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयअगाडि बिहीबार साँझ करिब ७ बजेर ४५ मिनेटमा भएको थियो।
  • प्रहरीले फरार कारचालकलाई चितवनबाट नियन्त्रणमा लिएको र चालकले मापसे जाँच छलेर भागेको पाइएको छ।

१८ पुस, हेटौंडा । हेटौंडा उपमहानगरपालिका–११ थानाभर्‍याङस्थित जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयअगाडि बिहीबार साँझ मापसे जाँचको क्रममा एक ट्राफिक प्रहरी जवान गम्भीर घाइते भएका छन् ।

चितवनबाट हेटौंडातर्फ आउँदै गरेको बा. ६च ८४०९ नम्बरको कारले प्रहरी चेकिङ छलेर भाग्दा प्रहरी जवानलाई ठक्कर दिएको थियो ।

बारा जिल्ला घर भई जिल्ला ट्राफिक कार्यालय मकवानपुरमा कार्यरत विजयप्रताप साह गम्भीर घाइते भएका हुन् । हेटौंडा अस्पतालमा उनको उपचार भइरहेको छ । अस्पतालका चिकित्सकले साहको टाउकोमा १८ टाँका लगाइएको, घुँडा र मुखमा सामान्य चोट रहेको बताएका छन् ।

घटना बिहीबार साँझ करिब ७ बजेर ४५ मिनेटमा भएको हो । हेटौंडा उपमहानगरपालिका–३ लेवटमा सोही साँझ एक सवारीसाधनले स्थानीय प्रकाश दाहाललाई ठक्कर दिँदा उनको मृत्यु भएको थियो । पैदलयात्रामा रहेका दाहाललाई ठक्कर दिएलगत्तै सवारीसाधन लिएर चालक फरार भएका थिए ।

सो सूचना पाएपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालयको टोलीले सडकमा सवारीसाधनहरू रोक्दै विशेष चेकिङ गरिरहेको थियो । सोही क्रममा चितवनबाट हुकिँदै आएको कार मादक पदार्थ सेवन (मापसे) जाँचका लागि ट्राफिक प्रहरी कार्यालय अगाडि रोकियो । मापसे जाँचका लागि प्रहरी जवान साहले चालकको मुखतर्फ मेसिन लैजान हात बढाउने बित्तिकै चालक कार लिएर हेटौंडा बजारतर्फ भागेका थिए ।

चालकले कारको सिसा लक गर्दै भागेपछि प्रहरी जवान साहको हात च्यापिएको थियो । उनी करिब पाँच मिटरसम्म घिसारिएको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय मकवानपुरका निमित्त प्रमुख प्रहरी सहायक निरीक्षक पुरुषोत्तम पौडेलले अनलाइनखबरलाई बताए ।

घटनापछि फरार कारलाई आज प्रहरीले चितवनबाट नियन्त्रणमा लिएको छ । कारचालक प्रहरीको चेकिङ छलेर बिहीबार राति नै चितवन फर्किएको पाइएको पौडेलले बताए ।

मापसे जाँच
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !

१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !
सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो

सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो
गण्डकी विश्वविद्यालय : करारका सबै शिक्षक–कर्मचारी स्थायी गर्ने दाउ

गण्डकी विश्वविद्यालय : करारका सबै शिक्षक–कर्मचारी स्थायी गर्ने दाउ
नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?

नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?
श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास

श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास
वैकल्पिक शक्तिहरूको नयाँ हेडक्वाटर

वैकल्पिक शक्तिहरूको नयाँ हेडक्वाटर
आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

के हो पिसाब संक्रमण ?

के हो पिसाब संक्रमण ?

8 Stories
पायल्स : के खाने ? के नखाने ?

पायल्स : के खाने ? के नखाने ?

14 Stories
२०२५ मा नेपालीले टिकटकमा सबैभन्दा खोजेको घुमघाम गन्तव्य

२०२५ मा नेपालीले टिकटकमा सबैभन्दा खोजेको घुमघाम गन्तव्य

7 Stories
तात्तातो खानेकुरा खान मिल्छ ?

तात्तातो खानेकुरा खान मिल्छ ?

11 Stories
कति उपयोगी, सुन्तलाको बोक्रा ?

कति उपयोगी, सुन्तलाको बोक्रा ?

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित