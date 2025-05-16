मापसे चेकिङ छलेर भागेका चालक र धनी थुनामा

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- चितवनबाट हेटौंडातर्फ आउँदै गरेको बा. ६च ८४०९ नम्बरको कारले ट्राफिक प्रहरी जवान विजयप्रताप साहलाई घाइते पारेको छ।
- कार चालक वासुदेव आचार्य र सवारीधनी राधिका विकविरुद्ध मकवानपुर जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको छ।
- चालक आचार्यविरुद्ध ज्यान मार्ने उद्योग कसुर र सवारीधनी विकलाई अभद्र व्यवहार कसुरमा अनुसन्धान अघि बढाइएको छ।
२० पुस, हेटौंडा । हेटौंडा उपमहानगरपालिका–११ थानाभर्याङस्थित जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय अगाडि गत बिहीबार साँझ प्रहरी चेकिङ छलेर भाग्ने कारका चालक र सवारीधनीलाई मुद्दा चलाइएको छ ।
चितवनबाट हेटौंडातर्फ आउँदै गरेको बा. ६च ८४०९ नम्बरको कारका चालकले जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरअगाडि चेकिङ छलेर भाग्ने क्रममा कारले घिसार्दा ट्राफिक प्रहरी जवान गम्भीर घाइते भएका थिए ।
बारा जिल्ला घर भएका प्रहरी जवान विजयप्रताप साहको टाउकोमा १८ वटा टाँका लगाउनु परेको थियो । प्रहरी चेकिङ छलेर भागेका कार चालकलाई चितवन प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरले कार चालक हेटौंडा उपमहानगरपालिका–४ गर्दोइ बस्ने ४६ वर्षीय वासुदेव आचार्य र सवारीधनी हेटौंडा–१९ घर भएकी ४३ वर्षीय राधिका विकविरुद्ध मकवानपुर जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।
प्रहरी नायव उपरीक्षक पुष्कर बोगटीकाअनुसार चालक आचार्यविरुद्ध ज्यान मार्ने उद्योग कसुरमा र सवारीधनी विकलाई अभद्र व्यवहार कसुर मुद्दामा अदालतबाट १० दिनको म्याद लिई अनुसन्धान अघि बढाइएको छ ।
बिहीबार साँझ करिब पौने आठ बजे चितवनतर्फबाट हुकिँदै आएको कारलाई प्रहरीले मापसे (मादक पदार्थ सेवन) जाँचका लागि ट्राफिक प्रहरी कार्यालय अगाडि रोकका थिए । मापसे जाँच गर्न प्रहरी जवान साहले चालकको मुखतर्फ ब्रेथलाइजर लैजान हात बढाएपछि अचानक कारको झ्याल लगाउँदै चारचालक भागेको प्रहरी सहायक निरीक्षक पुरुषोत्तम पौडेलले बताए ।
कारको सिसा लगाउँदा प्रहरी जवान साहको हात त्यसमा च्यापिएको थियो। जसका कारण उनी करिब पाँच मिटर परसम्म घिस्रिन पुगेका थिए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4