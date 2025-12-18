‘भिजिबिलिटी’ नपुगेपछि आजको सिमरा उडान सबै बन्द

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- सिमरामा न्यून भिजिबिलिटीका कारण २० पुसका सबै उडान रद्द गरिएको छ।
- त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पनि आज बिहानदेखि दिउँसोसम्म मौसम खुल्न सकेन।
- शीतलहरले तराई भेगका विमानस्थलमा उडान र अवतरणमा प्रभाव पारेको छ।
२० पुस, काठमाडौं । न्यून ‘भिजिबिलिटी’ का कारण सिमरामा निर्धारित आजका सबै उडान रद्द गरिएको छ ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थ नागरिक उड्डयन कार्यालयका अनुसार सोही विमानस्थलमा आज बिहान र दिउँसोसम्मै मौसम खुल्न सकेन ।
शीतलहरका कारण पछिल्लो समय तराई भेगका विमानस्थलमा उडान/अवतरण प्रभावित भइरहेको छ ।
