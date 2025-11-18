अनेरास्ववियुका अध्यक्ष धामी पनि डोटीबाट उम्मेदवार सिफारिस

२० पुस, कैलाली । नेकपा एमालेको विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियु अध्यक्ष दीपक धामी डोटीबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवारको लागि सिफारिस भएका छन् ।
डोटीमा एउटा मात्रै निर्वाचन क्षेत्र छ । धामीसहित ८ जनाको नाम सिफारिस भएको हो ।
पार्टीका उपमहासचिव लेखराज भट्ट, प्रदेश सभा सदस्य चक्र मल्ल, दीर्घ बोगटी, मञ्जु मलासी, महेश्वर भाट, गोविन्द पार्की, दिनेश घर्ती मगर पनि सिफारिस भएका छन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै पुराना लोकप्रिय
यो पनि
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4