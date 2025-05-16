+
सवा ७ बजे बस्दैछ रास्वपा केन्द्रीय समिति बैठक

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठक अहिले साँझ सवा ७ बजे बस्दै छ ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष २० गते १९:११

२० पुस, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठक अहिले साँझ सवा ७ बजे बस्दै छ । पार्टी प्रवक्ता मनिष झाका अनुसार बैठक केन्द्रीय कार्यालय बनस्थलीमा बस्नेछ । आजको बैठकले समायोजन भएर आएका पार्टीलाई दिने विभिन्न पदको विषयमा निर्णय गर्न सक्नेछ ।

बैठकको कार्यसूची मै पार्टी समायोजन, विस्तार एवम् सुदृढीकरण र विविध राखिएको झाको भनाइ छ ।

आजको बैठकमा उज्यालो नेपाल पार्टी र बालेन्द्र शाहको पार्टीबीच समायोजनपछिको पदीय भागबन्डालाई अन्तिम टुंगो दिने तयारी छ ।

रास्वपा
