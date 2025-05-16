+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

सुनिल लम्साललाई रास्वपा महामन्त्री बनाउन छलफल

बालेन निटकस्थहरूले बताए अनुसार, उनीहरूले आफ्नो समूहबाट सुनिल लम्सालको नाम महामन्त्रीमा अघि सार्नेगरी छलफल भएको छ ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष २० गते १८:४९

२० पुस, काठमाडौं । रास्वपाको महामन्त्रीमा काठमाडौंका मेयर बालेन शाहसँग निकट रहेर काम गरिरहेका सुनिल लम्सालको नाममाथि छलफल थालिएको छ ।

रास्वपा स्रोतका अनुसार, एक जना थप गरिने महामन्त्रीमा बालेन समूहका व्यक्तिको नाम अघि सार्ने सहमति यसअघि नै भइसकेको छ ।

जस अनुसार, आइतबार बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले महामन्त्रीसहित ४ जना पदाधिकारी थप्ने निर्णय पनि गरिसकेको छ । अहिले रास्वपा केन्द्रीय कार्यालयमा नयाँ थपिने पदाधिकारीबारे छलफल चलिरहेको छ ।

बालेन समूहबाट आउने नाम कुरिरहेको सो छलफलमा सहभागी एक नेताले अनलाइनखबरलाई बताए ।

बालेन निटकस्थहरूले बताए अनुसार, उनीहरूले आफ्नो समूहबाट सुनिल लम्सालको नाम महामन्त्रीमा अघि सार्नेगरी छलफल भएको छ ।

‘सुनिलजीको नाम हाम्रो तर्फबाट फाइनल भएको छ,’ बालेन निकट एक नेताले भने, ‘अन्तिम समयमा कुनै फेरबदल नभए हामीले उहाँलाई नै महामन्त्री बनाउनेगरी अघि सारेका छौं ।’

लम्साल काठमाडौं महानगरपालिकामा विज्ञका रुपमा कार्यरत इन्जिनियर हुन् । उनी मेयर शाह निर्वाचित भएबेलादेखि नै एउटै टिममा रहेर काम गरिरहेका व्यक्ति हुन् ।

रास्वपा
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

संघीयतामा एकमत भएर अघि बढ्न रास्वपामा सहमति

संघीयतामा एकमत भएर अघि बढ्न रास्वपामा सहमति
रास्वपामा बालेन पक्षलाई महामन्त्री, कुलमान पक्षलाई सहमहामन्त्री र सहप्रवक्ता

रास्वपामा बालेन पक्षलाई महामन्त्री, कुलमान पक्षलाई सहमहामन्त्री र सहप्रवक्ता
कुलमान र बालेन पक्षलाई जोड्न पदाधिकारीको संख्या बढाउने रास्वपाको निर्णय

कुलमान र बालेन पक्षलाई जोड्न पदाधिकारीको संख्या बढाउने रास्वपाको निर्णय
रास्वपा एकतालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन बुर्लाकोटी नेतृत्वमा उपसमिति

रास्वपा एकतालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन बुर्लाकोटी नेतृत्वमा उपसमिति
उम्मेदवार छनोटका लागि रास्वपाले बनायो स्वर्णिमको नेतृत्वमा उपसमिति

उम्मेदवार छनोटका लागि रास्वपाले बनायो स्वर्णिमको नेतृत्वमा उपसमिति
समीक्षा र रञ्जुसहित ७ जना रास्वपा केन्द्रीय सदस्य मनोनीत

समीक्षा र रञ्जुसहित ७ जना रास्वपा केन्द्रीय सदस्य मनोनीत

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !

१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !
सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो

सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो
गण्डकी विश्वविद्यालय : करारका सबै शिक्षक–कर्मचारी स्थायी गर्ने दाउ

गण्डकी विश्वविद्यालय : करारका सबै शिक्षक–कर्मचारी स्थायी गर्ने दाउ
नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?

नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?
श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास

श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास
वैकल्पिक शक्तिहरूको नयाँ हेडक्वाटर

वैकल्पिक शक्तिहरूको नयाँ हेडक्वाटर
आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

बेसार : प्राकृतिक ‘बुस्टर’

बेसार : प्राकृतिक ‘बुस्टर’

10 Stories
के हो पिसाब संक्रमण ?

के हो पिसाब संक्रमण ?

8 Stories
पायल्स : के खाने ? के नखाने ?

पायल्स : के खाने ? के नखाने ?

14 Stories
२०२५ मा नेपालीले टिकटकमा सबैभन्दा खोजेको घुमघाम गन्तव्य

२०२५ मा नेपालीले टिकटकमा सबैभन्दा खोजेको घुमघाम गन्तव्य

7 Stories
तात्तातो खानेकुरा खान मिल्छ ?

तात्तातो खानेकुरा खान मिल्छ ?

11 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित