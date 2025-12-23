बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री र आयोगका पदाधिकारीबीच छलफल

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले बालुवाटारमा निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरूसँग निर्वाचन आचारसंहिता लागु गर्नेबारे छलफल गरिन्।
- सरकारका मन्त्रीहरू पनि छलफलमा सहभागी छन् र आयोगले आजै रातिबाट आचारसंहिता लागु गर्ने निर्णय गरेको छ।
- निर्वाचन आयोगले उक्त निर्णयबारे प्रधानमन्त्रीसहित सरकारी अधिकारीहरूलाई ब्रिफिङ गरिरहेको छ।
४ माघ, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरूसँग छलफल गरेकी छिन् ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा अहिले छलफल जारी छ । छलफलमा सरकारका मन्त्रीहरू पनि सहभागी छन् ।
प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार, निर्वाचन आचारसंहिता लागु गर्नेबारे छलफल चलिरहेको हो ।
आयोगले आजै रातिबाट निर्वाचन आचारसंहिता लागु गर्ने निर्णय गरेको छ । उक्त निर्णयबारे प्रधानमन्त्रीसहित सरकारी अधिकारीहरूलाई आयोगले ब्रिफिङ गरिरहेको हो ।
