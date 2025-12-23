+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

चुनाव सर्नेबारे औपचारिक छलफल भएको छैन : निर्वाचन आयोग

निर्वाचन आयोगले आसन्न प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सर्नेबारे कुनै पनि छलफल नभएको जनाएको छ ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ माघ ४ गते १६:०४

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • निर्वाचन आयोगले आसन्न प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन मिति सर्ने विषयमा कुनै निर्णय वा औपचारिक छलफल नभएको जनाएको छ।

४ माघ, काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले आसन्न प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सर्नेबारे कुनै पनि छलफल नभएको जनाएको छ । आयोगले एक सूचनामार्फत निर्वाचनको मिति सर्ने, मनोनित मिति सर्नेजस्ता विषयमा आयोगमा कुनै निर्णय वा औपिचारिक छलफल नभएको भनेको हो ।

‘निर्वाचनकाे मिति सर्ने, मनाेनयनकाे मिति सर्नेजस्ता विषयमा आयाेगमा कुनै निर्णय वा औपचारिक छलफल भएकाे छैन’ आयोगले भनेको छ ।

निर्वाचन आयोग
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध देउवा पक्षीय कार्यकर्ताको विरोध

निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध देउवा पक्षीय कार्यकर्ताको विरोध
उम्मेदवारी दर्ताको समय केही दिन सर्नसक्ने आयोगको संकेत

उम्मेदवारी दर्ताको समय केही दिन सर्नसक्ने आयोगको संकेत
निर्वाचन तालिका स्थगन माग गर्न आयोग जाँदै देउवा समूह

निर्वाचन तालिका स्थगन माग गर्न आयोग जाँदै देउवा समूह
निर्वाचन आयोगले कांग्रेसबारे गरेको निर्णयमा के छ ? हेर्नुस् पूर्णपाठ

निर्वाचन आयोगले कांग्रेसबारे गरेको निर्णयमा के छ ? हेर्नुस् पूर्णपाठ
‘देउवा समूहको कामकारबाही लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यता अनुरूप देखिएन’

‘देउवा समूहको कामकारबाही लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यता अनुरूप देखिएन’
निर्वाचन आयोगको निर्णयले तत्काल पार्ने ३ असर

निर्वाचन आयोगको निर्णयले तत्काल पार्ने ३ असर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

कम्युनिस्टहरू विदेशी देखाउँथे, अब त कांग्रेस पनि

कम्युनिस्टहरू विदेशी देखाउँथे, अब त कांग्रेस पनि
ठिहिर्‍याउने जाडोमा डढेलोको अलार्म

ठिहिर्‍याउने जाडोमा डढेलोको अलार्म
कांग्रेसलाई इतिहासको हतियार होइन, भविष्यको आधार बनाउने संकल्प

कांग्रेसलाई इतिहासको हतियार होइन, भविष्यको आधार बनाउने संकल्प
खानी सञ्चालक र सरकारलाई लाभैलाभ, स्थानीयको उठिबास

खानी सञ्चालक र सरकारलाई लाभैलाभ, स्थानीयको उठिबास
कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?

कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?
१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !

१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !
सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो

सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

चकित पार्ने यी ५ प्राणीको रोचक तथ्य

चकित पार्ने यी ५ प्राणीको रोचक तथ्य

10 Stories
कुन हिटर कस्तो ? कति पर्छ मूल्य ?

कुन हिटर कस्तो ? कति पर्छ मूल्य ?

17 Stories
यी हुन् विछट्टै फरक स्वादका पाँच नेपाली परिकार

यी हुन् विछट्टै फरक स्वादका पाँच नेपाली परिकार

5 Stories
जाडोमा बालबालिकालाई हुनसक्छ भिटामिन डी को कमी, के गर्ने ?

जाडोमा बालबालिकालाई हुनसक्छ भिटामिन डी को कमी, के गर्ने ?

7 Stories
जाडोमा हिँड्ने सही समय कुन हो ?

जाडोमा हिँड्ने सही समय कुन हो ?

12 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित