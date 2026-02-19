+
‘नेपालमा जेनजी आन्दोलन’ पुस्तक सार्वजनिक

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ फागुन ८ गते २०:४६

८ फागुन, काठमाडौं । रमेश सिलवालद्वारा लिखित नेपालमा जेनजी आन्दोलन पुस्तक सार्वजनिक गरिएको छ । काठमाडौंको नयाँबानेश्वरस्थित संसद् भवनको १ नम्बर गेटमा जेनजीको सहभागितमा पुस्तक सार्वजनिक गरिएको हो ।

‘जेनजी आन्दोलनलाई इतिहास, समाज र राजनीतिका सन्दर्भमा बुझ्ने आधारको पुस्तक हो,’ सिलवालले भने । गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलका विषय पुस्तकमा समावेश गरिएको छ ।

सडकमा उठेका आवाजहरू र युवापुस्ताले अनुभूत गरेका विषलाई आधार मानेर सिलवालले पुस्तक लेखेका हुन् ।

जेनजी आन्दोलन निर्माणाधीन संघीय संसद् भवन
Hot Properties

अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com