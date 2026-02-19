८ फागुन, काठमाडौं । रमेश सिलवालद्वारा लिखित नेपालमा जेनजी आन्दोलन पुस्तक सार्वजनिक गरिएको छ । काठमाडौंको नयाँबानेश्वरस्थित संसद् भवनको १ नम्बर गेटमा जेनजीको सहभागितमा पुस्तक सार्वजनिक गरिएको हो ।
‘जेनजी आन्दोलनलाई इतिहास, समाज र राजनीतिका सन्दर्भमा बुझ्ने आधारको पुस्तक हो,’ सिलवालले भने । गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलका विषय पुस्तकमा समावेश गरिएको छ ।
सडकमा उठेका आवाजहरू र युवापुस्ताले अनुभूत गरेका विषलाई आधार मानेर सिलवालले पुस्तक लेखेका हुन् ।
