सिंहदरबारबाट कुकुर नहटाउने निर्णय, मानवीय व्यवस्थापन गर्ने प्रतिबद्धता

२०८२ फागुन ८ गते १४:३३

  • सिंहदरबार परिसरबाट रैथाने कुकुरहरू हटाउने निर्णय रोकिएको छ र मानवीय व्यवस्थापन गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ।

८ फागुन, काठमाडौं । सिंहदरबार परिसरबाट रैथाने कुकुरहरू हटाउने निर्णय रोकी मानवीय व्यवस्थापन गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ ।

त्यहाँ कार्यरत अधिकृतलाई ‘कुकुरले टोकेको’ भन्दै मुख्यसचिव सुमनराज अर्यालको नेतृत्वमा महानगरसँग समन्वय गरी कुकुरहरू हटाउने तयारी भएको थियो । तर, पशु अधिकारकर्मीहरूले यो निर्णय अमानवीय, अव्यवहारिक र कानुनविपरीत भएको भन्दै विरोध जनाएपछि निर्णय परिवर्तन भएको हो ।

पशुअधिकारकर्मी विना पन्तका अनुसार मुख्यमन्त्री तथा गृह मन्त्रालयमा भएको छलफलमा सामुदायिक कुकुरहरूलाई सिंहदरबारबाट नउठाउने विषयमा मानवीय व्यवस्थापनका लागि आवेदन दिइएको थियो ।

उनले भनिन् ‘गृह सचिवले यस निर्णयलाई रोक्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् भने उनका पीएले कुकुरलाई खाना खुवाउनका लागि पासको व्यवस्था गर्ने बताएका छन् ।’

टोक्ने प्रवृत्तिका कुकुरहरूलाई भने आफ्नो सेल्टरमा लैजाने र मानिसप्रति माया गर्ने कुकुरहरूलाई परिसरमै राख्ने कुरा भएको विनाले जानकारी दिइन् । ‘गृह मन्त्रालयका सचिवले पनि सिंहदरबारबाट कुकुर नहटाउने स्पष्ट धारणा राखेका छन्’ उनले भनिन् ।

पशु अधिकारकर्मी लक्ष्मी खत्री, सुशिला सुब्बा लगायतले यसलाई सकारात्मक कदमको रूपमा लिएका छन् । उनीहरूका अनुसार सिंहदरबारमा रहेका करिब १५० रैथाने कुकुरहरूमध्ये धेरैजसो बन्ध्याकरण गरिएको छ । सुत्केरी तथा अपांगलाई जन्मेको ठाउँबाट विस्थापित गर्नु कानुनविपरीत र जोखिमपूर्ण हुन्छ ।

‘क्याप्चर–न्युटर–भ्याक्सिन–रिलिज’ मोडललाई नै निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने उनीहरूको माग छ ।

यो निर्णयले सिंहदरबारलाई पशुअनुकूल र मानवीय व्यवस्थापनको नमुना बनाउने अवसर प्रदान गरेको अभियन्ताहरूले बताएका छन् । सरकारी निकायहरूबाट बजेट छुट्याएर खाना, पानी, स्वास्थ्य र बन्ध्याकरणको व्यवस्था गर्न सकिने उनीहरूको सुझाव छ ।

एक महिनाको पास व्यवस्थापछि पनि स्थिति कायम रहने वा थप कदम चालिने भन्ने विषयमा निरन्तर अनुगमन आवश्यक छ । पशु अधिकारकर्मीहरूले यसलाई सफल बनाउन सरकारी सहयोगको अपेक्षा गरेका छन् ।

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?
स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर
मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित