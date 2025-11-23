+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

प्युठानमा नेकपा, रास्वपा र माओवादीको प्रतिबद्धता सार्वजनिक

२१ फागुनको निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै प्युठानमा नेपाली कम्युनिस्टी पार्टी (नेकपा), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र नेत्रविक्रम चन्द्र नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) का उम्मेदवारले आ-आफ्ना प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गरेका छन् ।

0Comments
Shares
सलिम मियाँ सलिम मियाँ
२०८२ फागुन ११ गते १५:०४

११ फागुन, प्युठान । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन २०८२ नजिकिँदै जाँदा प्युठानमा चुनावी सरगर्मी बढेको छ। २१ फागुनको निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै प्युठानमा नेपाली कम्युनिस्टी पार्टी (नेकपा), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र नेत्रविक्रम चन्द्र नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) का उम्मेदवारले आ-आफ्ना प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गरेका छन् ।

नेकपाले ‘सुशासन र रोजगारी समाजवादको तयारी, राष्ट्रियता र लोकतन्त्रको रक्षा हाम्रो जिम्मेवारी’ नारासहित १५ शीर्षकमा आधारित प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गरेको जनाएको छ। उसले दस्तावेजलाई प्युठानको दिगो विकासको आधारका रूपमा अघि बढाइने जनाएको छ।

नेकपाको प्रतिबद्धतापत्रमा सडक पूर्वाधारदेखि शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, वन तथा जडीबुटी, पर्यटन, खानेपानी र सिँचाइ, शहरी विकास, ऊर्जा, उद्योग, सञ्चार, युवा तथा रोजगारी, भू–संरक्षण, सामाजिक न्याय र सुशासनसम्मका विषय समेटिएका छन्।

प्युठानमा नेकपाले केन्द्रीय सदस्य तथा लुम्बिनी प्रदेश सरकारका पूर्वअर्थ तथा सहकारी मन्त्री कृष्णध्वज खड्कालाई उम्मेदवार बनाएको छ ।

यता, रास्वपाले १४ बुँदे ‘सुशान्त प्युठान’ नामक वाचापत्र सार्वजनिक गरेको छ। बिजुवार–जुम्रीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत सार्वजनिक वाचापत्रमा स्थानीय विकास, रोजगारी सिर्जना, कृषि आधुनिकीकरण र पर्यटन प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।

वाचापत्रमा खानेपानी सेवाको सुनिश्चितता, प्युठान अस्पतालको स्तरोन्नति, प्राविधिक उच्च शिक्षाको विस्तार, स्वरोजगार प्रवर्द्धन, कृषि क्लस्टरमा आधारित एकीकृत खेती प्रणाली, सिँचाइ पूर्वाधार विकास, जडीबुटी तथा नगदे बाली प्रवर्द्धन र लघु उद्योग विस्तारका योजना समेटिएका छन्।

रास्वपाका तर्फबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवार सुशान्त वैदिक छन्। पार्टीले वैज्ञानिक भू–सुधार, व्यवस्थित बसोबास र ‘लुम्बिनी धार्मिक–पर्यटकीय त्रिकोण’ अवधारणामार्फत प्राकृतिक तथा साहसिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्दै प्युठानलाई अवसरयुक्त जिल्लाका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य लिएको जनाएको छ।

यसैबीच, नेत्रविक्रम चन्द्र नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) बाट प्यूठानकी एक्ली महिला उम्मेदवार सीता बिक सम्झनाले पनि समृद्ध प्युठानको योजनासहित प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गरेकी छिन् ।

यस पटक प्युठानमा १४ दल चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन्। सबै दलका उम्मेदवार घरदैलो र मतदाता भेटघाटमा केन्द्रित भएका छन्।

प्युठान
लेखक
सलिम मियाँ

लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

सूर्य थापालक्षित रविको टिप्पणी- मेरो बदनाम गर्नेलाई एक माला लगाइदिनुहोला

सूर्य थापालक्षित रविको टिप्पणी- मेरो बदनाम गर्नेलाई एक माला लगाइदिनुहोला
प्युठानमा जेनजी स्मृति टावर निर्माण

प्युठानमा जेनजी स्मृति टावर निर्माण
प्युठानमा फेरिएको चुनावी शैली : पहिले सत्तोसराप, अहिले हार्दिक

प्युठानमा फेरिएको चुनावी शैली : पहिले सत्तोसराप, अहिले हार्दिक
सूर्यलाई विरासतको साथ, बदलावको नाराले देला माथ ?

सूर्यलाई विरासतको साथ, बदलावको नाराले देला माथ ?
प्युठानका १३ पुरुषबीच एक्ली महिला उम्मेदवार सीता विक सम्झना

प्युठानका १३ पुरुषबीच एक्ली महिला उम्मेदवार सीता विक सम्झना
प्युठानका उम्मेदवारका एजेन्डा : विदेशी लगानी भित्र्याउनेदेखि नीति परिवर्तनसम्म

प्युठानका उम्मेदवारका एजेन्डा : विदेशी लगानी भित्र्याउनेदेखि नीति परिवर्तनसम्म

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?
स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर
मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

मौसमी फल अमला : कति गुणकारी ?

मौसमी फल अमला : कति गुणकारी ?

10 Stories
कार्टुनबाट बालबालिकाले के सिक्छन् ?

कार्टुनबाट बालबालिकाले के सिक्छन् ?

6 Stories
के हो सोडियम ? शरीरलाई किन चाहिन्छ ?

के हो सोडियम ? शरीरलाई किन चाहिन्छ ?

9 Stories
६ व्यवहार देखाउने साथी हुनसक्छन् हानिकारक

६ व्यवहार देखाउने साथी हुनसक्छन् हानिकारक

6 Stories
५ जनावर, जो अति अल्छी हुन्छन्

५ जनावर, जो अति अल्छी हुन्छन्

11 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित