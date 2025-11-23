उत्तर कोरियाको सत्तारुढ वर्कर्स पार्टीको महासचिवमा पुन: किम जोङ उन सर्वसम्मत

११ फागुन, काठमाडौं । उत्तर कोरियाको सत्तारूढ ‘वर्कर्स पार्टी अफ कोरिया’ले पुन: किम जोङ उनलाई महासचिवमा सर्वसम्मत चयन गरेको छ ।
उत्तर कोरियाको सरकारी समाचार एजेन्सी कोरियन सेन्ट्रल न्युज एजेन्सी (केसीएनए) ले आइतबार पार्टीको महासभाबाट किम जोङ उन पुन: महासचिव बनेको जानकारी दिएको हो ।
किम परिवारले सन् १९४० को दशकको अन्त्यदेखि उत्तर कोरियामा शासन गर्दै आएको सन्दर्भमा यो निर्णयलाई धेरैले अपेक्षित मानेका छन् ।
किम जोङ उन पार्टीको शीर्ष नेतृत्वमै कायम रहे पनि महासभाको कार्यकारी समितिमा भने व्यापक फेरबदल गरिएको बीबीसीले जनाएको छ । सन् २०२१ को अघिल्लो बैठकपछि ३९ सदस्यीय समितिका आधाभन्दा बढी सदस्य परिवर्तन गरिएको राज्य सञ्चारमाध्यमले जनाएको छ ।
सन् २०११ मा पिता किम जोङ इलको निधनपछि किम जोङ उनले सत्ता सम्हालेका थिए । उनले आणविक हतियार कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकता दिएका छन् । यसले प्योङयाङलाई विशेषगरी अमेरिका र पश्चिमा मुलुकका लागि ठूलो चुनौती बनाएको विश्लेषण गरिन्छ ।
केसीएनएका अनुसार किमको नेतृत्वमा देशको युद्ध प्रतिरोध क्षमता उल्लेखनीय रूपमा सुदृढ गरिएको छ, जसको केन्द्रमा आणविक शक्ति रहेको दाबी गरिएको छ ।
बीबीसीका अनुसार लामो समयदेखि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्ध सामना गरिरहे पनि उत्तर कोरियाले आणविक कार्यक्रमलाई निरन्तर अगाडि बढाउँदै आएको छ । उसले प्रतिबन्धित अन्तरमहादेशीय क्षेप्यास्त्रहरूको परीक्षणसमेत गर्दै आएको छ । तर शासन प्रणालीको गोपनीय प्रकृतिका कारण सैन्य प्रगतिबारे स्वतन्त्र रूपमा मूल्यांकन गर्न कठिन छ ।
पछिल्लो दशकमा हरेक पाँच वर्षमा आयोजना हुँदै आएको महासभा यसपटक फेब्रुअरी १९ देखि सुरु भएको हो । यो बैठकलाई देशकै सबैभन्दा महत्वपूर्ण राजनीतिक कार्यक्रमका रूपमा लिने गरिन्छ । यसबाट विदेश नीति, अर्थतन्त्र र आणविक महत्वाकांक्षाजस्ता प्राथमिकताबारे संकेत पाइने विश्लेषकहरू बताउँछन् ।
केसीएनएका अनुसार करिब ५ हजार पार्टी सदस्यको सहभागिता रहेको यस बैठकले उत्तर कोरियाको राजनीतिक शक्ति संरचनाबारे विरलै पाइने झलक दिने गर्दछ ।
हाल चौथो दिनमा पुगेको पार्टी महासभामा उनले देशको हतियार कार्यक्रमको आगामी चरण सार्वजनिक गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । महासभा सुरु हुनुअघि उत्तर कोरियाले आफूले आणविक क्षमतायुक्त रकेट प्रक्षेपकहरूको नयाँ श्रृंखला सार्वजनिक गरेको जनाएको थियो ।
गत साता उदघाटन सम्बोधनका क्रममा किमले देशको अर्थतन्त्र र जनताको जीवनस्तर उकास्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । उनले यसलाई ‘गम्भीर र तत्कालीन ऐतिहासिक कार्यभार’का रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।
