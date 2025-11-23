+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

उत्तर कोरियाको सत्तारुढ वर्कर्स पार्टीको महासचिवमा पुन: किम जोङ उन सर्वसम्मत

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ फागुन ११ गते १०:१०

११ फागुन, काठमाडौं । उत्तर कोरियाको सत्तारूढ ‘वर्कर्स पार्टी अफ कोरिया’ले पुन: किम जोङ उनलाई महासचिवमा सर्वसम्मत चयन गरेको छ ।

उत्तर कोरियाको सरकारी समाचार एजेन्सी कोरियन सेन्ट्रल न्युज एजेन्सी (केसीएनए) ले आइतबार पार्टीको महासभाबाट किम जोङ उन पुन: महासचिव बनेको जानकारी दिएको हो ।

किम परिवारले सन् १९४० को दशकको अन्त्यदेखि उत्तर कोरियामा शासन गर्दै आएको सन्दर्भमा यो निर्णयलाई धेरैले अपेक्षित मानेका छन् ।

किम जोङ उन पार्टीको शीर्ष नेतृत्वमै कायम रहे पनि महासभाको कार्यकारी समितिमा भने व्यापक फेरबदल गरिएको बीबीसीले जनाएको छ । सन् २०२१ को अघिल्लो बैठकपछि ३९ सदस्यीय समितिका आधाभन्दा बढी सदस्य परिवर्तन गरिएको राज्य सञ्चारमाध्यमले जनाएको छ ।

किम जोङ उन पार्टीको शीर्ष नेतृत्वमै कायम रहे पनि महासभाको कार्यकारी समितिमा भने व्यापक फेरबदल गरिएको बीबीसीले जनाएको छ । सन् २०२१ को अघिल्लो बैठकपछि ३९ सदस्यीय समितिका आधाभन्दा बढी सदस्य परिवर्तन गरिएको राज्य सञ्चारमाध्यमले जनाएको छ ।

सन् २०११ मा पिता किम जोङ इलको निधनपछि किम जोङ उनले सत्ता सम्हालेका थिए । उनले आणविक हतियार कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकता दिएका छन् । यसले प्योङयाङलाई विशेषगरी अमेरिका र पश्चिमा मुलुकका लागि ठूलो चुनौती बनाएको विश्लेषण गरिन्छ ।

केसीएनएका अनुसार किमको नेतृत्वमा देशको युद्ध प्रतिरोध क्षमता उल्लेखनीय रूपमा सुदृढ गरिएको छ, जसको केन्द्रमा आणविक शक्ति रहेको दाबी गरिएको छ ।

बीबीसीका अनुसार लामो समयदेखि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्ध सामना गरिरहे पनि उत्तर कोरियाले आणविक कार्यक्रमलाई निरन्तर अगाडि बढाउँदै आएको छ । उसले प्रतिबन्धित अन्तरमहादेशीय क्षेप्यास्त्रहरूको परीक्षणसमेत गर्दै आएको छ । तर शासन प्रणालीको गोपनीय प्रकृतिका कारण सैन्य प्रगतिबारे स्वतन्त्र रूपमा मूल्यांकन गर्न कठिन छ ।

पछिल्लो दशकमा हरेक पाँच वर्षमा आयोजना हुँदै आएको महासभा यसपटक फेब्रुअरी १९ देखि सुरु भएको हो । यो बैठकलाई देशकै सबैभन्दा महत्वपूर्ण राजनीतिक कार्यक्रमका रूपमा लिने गरिन्छ । यसबाट विदेश नीति, अर्थतन्त्र र आणविक महत्वाकांक्षाजस्ता प्राथमिकताबारे संकेत पाइने विश्लेषकहरू बताउँछन् ।

केसीएनएका अनुसार करिब ५ हजार पार्टी सदस्यको सहभागिता रहेको यस बैठकले उत्तर कोरियाको राजनीतिक शक्ति संरचनाबारे विरलै पाइने झलक दिने गर्दछ ।

हाल चौथो दिनमा पुगेको पार्टी महासभामा उनले देशको हतियार कार्यक्रमको आगामी चरण सार्वजनिक गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । महासभा सुरु हुनुअघि उत्तर कोरियाले आफूले आणविक क्षमतायुक्त रकेट प्रक्षेपकहरूको नयाँ श्रृंखला सार्वजनिक गरेको जनाएको थियो ।

गत साता उदघाटन सम्बोधनका क्रममा किमले देशको अर्थतन्त्र र जनताको जीवनस्तर उकास्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । उनले यसलाई ‘गम्भीर र तत्कालीन ऐतिहासिक कार्यभार’का रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।

किम जोङ उन
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?
स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर
मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

कार्टुनबाट बालबालिकाले के सिक्छन् ?

कार्टुनबाट बालबालिकाले के सिक्छन् ?

6 Stories
के हो सोडियम ? शरीरलाई किन चाहिन्छ ?

के हो सोडियम ? शरीरलाई किन चाहिन्छ ?

9 Stories
६ व्यवहार देखाउने साथी हुनसक्छन् हानिकारक

६ व्यवहार देखाउने साथी हुनसक्छन् हानिकारक

6 Stories
५ जनावर, जो अति अल्छी हुन्छन्

५ जनावर, जो अति अल्छी हुन्छन्

11 Stories
कान किन बज्छ ?

कान किन बज्छ ?

10 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित