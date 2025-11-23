+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares
उपेन्द्र यादवसँग वार्ता :

‘संकट थाती राखेर चुनाव हुँदैछ, नयाँ संसद्ले स्थिरता दिन्न’

‘चुनाव अघि नै प्रधानमन्त्री घोषणा गरेर हिँड्नु बचकनापन हो’

संसद् पहिलाको तुलनामा आउने संसद् अझ बढी ‘हङ’ हुन्छ । मुलुकलाई राजनीतिक स्थिरता दिन निकै सकस पर्ने देखिन्छ ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ फागुन १० गते २१:३३

शम्भुनाथ (सप्तरी) । देशभर चुनावी अभियान चलिरहेका बेला  नेताहरू मत माग्न व्यस्त छुन् । तर चुनावपछि राजनीति अवस्था कता जाला र मुलुकले कुन दिशा पक्रेला भन्ने पनि चासो छ ।

यसै सन्दर्भमा चुनावी अभियानका क्रममा सप्तरीको शम्भुनाथस्थित कठौना बजारमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष एवं सप्तरी क्षेत्र नम्बर ३ का उम्मेदवार उपेन्द्र यादवसँग अनलाइनखबरका दुर्गा खनालले गरेको संवादको सम्पादित अंश :

मधेश आन्दोलनयताको यो दुई दशक लामो यात्रामा तपाईं चुनावका लागि कहिले विराटनगर, कहिले सुनसरी, कहिले सप्तरी त कहिले बारा पुग्नुभएको छ । र, अहिले फेरि तपाईं सप्तरी क्षेत्र नम्बर ३ मा आइपुग्नुभएको छ । यो चुनावी गोलचक्कर तपाईंलाई किन परिराखेको छ ?

विभिन्न ठाउँका जनताको मप्रतिको स्नेह र आग्रह छ । उहाँहरूले ‘यहाँबाट चुनाव लड्नुहोस्’ भनी अनुरोध गर्नुहुन्छ । त्यसरी जनताले देखाएको चाहना र सम्मानलाई त कदर गर्नै पर्यो नि !

तपाईंको यो फेरबदललाई कतिपयले ‘थ्रेट’ (जोखिम) महसुस गरेर एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सरेको रूपमा पनि अर्थ लगाउने गर्छन्, यो सत्य हो ?

होइन, त्यस्तो पटक्कै होइन । मधेशमा मधेशी जनतामाझ चुनाव लड्दा वा अन्य अवसरमा कहाँबाट थ्रेट हुने र ? मधेशमा त्यस किसिमको कुनै ‘थ्रेट’ छैन ।

तपाईं अघिल्लो निर्वाचनमा सप्तरी २ को उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो, जहाँ तपाईंले हार व्यहोर्नुभयो । त्यसपछि उपचुनावमा बारा जानुभयो । अहिले बाराबाट पनि उठ्न सक्ने अवस्था थियो, तर तपाईं फेरि सप्तरी ३ मा आउनुभएको छ । २ मा नफर्किनु र ३ मा आउनुले बाहिर मानिसहरूले विभिन्न अड्कल काट्ने ठाउँ पाएका छन् नि, होइन र ?

बाराका साथीहरूको कुरा त तपाईंलाई थाहा छँदै छ, उहाँहरूले सर्वसम्मत निर्णय नै गरेर ‘यहाँबाट चुनाव लड्नुहोस्’ भन्नुभएको थियो । यता २ र ३ नम्बर क्षेत्रका साथीहरूमा पनि मलाई उम्मेदवार बनाउने विषयमा एक प्रकारको तानातान जस्तै थियो । मोरङका साथीहरूले पनि सर्वसम्मत निर्णय गरेकै थिए । साथीहरूको चाहना र क्षेत्रगत मागका कारण म यहाँ आएको हुँ ।

सुनसरी, धनुषा र सिराहा लगायत धेरै जिल्लाका साथीहरूले मलाई चुनाव लड्न आग्रह गर्नुभएको थियो । तर, मैले सप्तरी क्षेत्र नम्बर ३ नै रोज्नुको विशेष कारण छ । तपाईंले यहाँ घुम्दा पनि देख्नुभयो होला यो सुगम जिल्लाभित्रको पनि ‘दुर्गम क्षेत्र’ जस्तो छ । यहाँ विकासका आधारभूत कार्यहरू पनि भएका छैनन् र मानिसहरूको जीवनस्तर निकै पछाडि परेको छ । त्यसैले, यो क्षेत्रको पछौटेपनको चुनौती सामना गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले म यहाँ आएको हुँ ।

२०६४ सालको पहिलो संविधानसभा चुनावको बेला तपाईंको जुन ‘रापताप’ र क्रेज थियो, अहिले २०८२ सालको चुनावमा मधेश झर्दा पहिलेको जस्तो रापताप देखिँदैन नि ?

मैले झन्डै पाँच दशक लामो राजनीतिक संघर्ष गरेको छु । मेरो राजनीतिक यात्रा निरंकुश पञ्चायती व्यवस्थाको विरुद्धबाट सुरु भएको हो, जहाँ मैले जेलनेल र धेरै हण्डरहरू भोगेँ । त्यसपछि बहुदलीय व्यवस्था स्थापना भयो, तर त्यहाँ पनि विभेद, असमानता र नागरिक स्वतन्त्रताको अभाव थियो । त्यसका विरुद्ध पनि हामीले विद्रोह गर्यौं ।

अन्तत: केन्द्रिकृत, एकात्मक र निरंकुश राजतन्त्रात्मक प्रणालीलाई समाप्त पारेर मुलुकलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको दिशामा डोर्यामउन हामीले जुन योगदान र संघर्ष गर्यौं । त्यो कुनै पनि मानिसको जीवनमा सामान्य कुरा होइन । निरंकुश राजतन्त्रदेखि संघीय गणतन्त्रसम्मको राजनीतिक व्यवस्था स्थापना हुनु आजको ठोस वास्तविकता हो ।

आज समावेशी लोकतन्त्र, संघीयता र नागरिक स्वतन्त्रताको अभ्यास भइरहेको छ । अहिले तपाईंहरू जस्ता पत्रकारहरू कति सहजै रिपोर्टिङ गरिरहनुभएको छ । पहिला त पत्रकारहरू हामीलाई लुकेर भेट्न आउनुपर्थ्यो । म जेलमा बस्दा दर्जनौँ पत्रकारहरू पनि मसँगै जेलमै हुन्थे । आज त्यो अवस्था बदलिएको छ, यो नै हाम्रो संघर्षको उपलब्धि हो ।

निरंकुश व्यवस्थाको अन्त्य गरेर आज प्रेस स्वतन्त्रता, नागरिक स्वतन्त्रता, संघीयता, गणतन्त्र, समावेशीता, धर्मनिरपेक्षता र मौलिक हकजस्ता उपलब्धिमूलक युगमा नेपाल प्रवेश गर्न सफल भएको छ । यति ठूलो परिवर्तनमा आफूले योगदान पुर्याउन पाउनु मेरो लागि गौरवको कुरा हो ।

राजनीतिक उपलब्धिको विषयलाई सबैले गौरवपूर्ण नै मानेका छन् र जनताले यसलाई अन्यथा सोचेका पनि छैनन् । तर, तपाईंले जुन मुद्दाहरू उठाउनुभएको थियो र त्यसलाई स्थापित गर्न मधेशमा जुन संघर्ष गर्नुभयो, आज मधेशकै कतिपय शक्तिहरूले त्यसमाथि प्रश्न उठाइरहेका छन् । भर्खरै जन्मिएका कतिपय पार्टीहरूले तपाईंले ल्याएको ‘संघीयताको अभ्यासमा कमजोरी भयो, त्यसैले यसलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्छ’ भनिरहेका छन् । केही दिनअघि जनकपुरमा भएको नयाँ पार्टी ‘राजसपा’को सभामा पनि संघीयताका कार्यशैलीहरू परिमार्जन गर्नुपर्ने माग उठ्यो । मधेशमा छिरेको यो नयाँ शक्ति र यसको विचारप्रति मानिसहरूको आकर्षण पनि देखिँदै छ । यसप्रति तपाईंको धारणा के छ ?

नेपाली समाजमा जहिले पनि परिवर्तनविरोधी प्रतिगमनकारी शक्ति र क्रान्तिकारी शक्तिबीच द्वन्द्व भइरहन्छ । अहिले पनि गणतन्त्रभन्दा राजतन्त्र नै ठीक थियो भन्ने मान्छे र पार्टीहरू त छन् नि, छैनन् र ? संघीयतालाई हटाएर एकात्मक र निरंकुश शासन ल्याउन खोज्ने पक्षधरहरू पनि छन् भने अर्कोतर्फ संघीय गणतन्त्रका पक्षधरहरू पनि छन् । यो बीचमा एउटा वैचारिक अन्तरद्वन्द्व छ ।

तर नेपालको भविष्यका सन्दर्भमा कुरा गर्दा, यहाँको जातीय, धार्मिक, सामाजिक र सांस्कृतिक विविधतालाई सम्बोधन गर्न करिब साढे दुई सय वर्षको एकात्मक प्रणाली पूर्ण रूपमा असफल भइसकेको छ । त्यसैले, ‘त्यही पुरानो व्यवस्था ठीक थियो’ भन्नु कुनै राजनीतिक विचार नै होइन । वास्तविकता के हो भने, संघीयताले नै आज नेपालको विविधतापूर्ण विशेषतालाई केही हदसम्म सम्बोधन गरेको छ । अब नेपालमा गणतन्त्र, मौलिक हक र लोकतन्त्रको कुनै विकल्प छैन ।

अर्को मुख्य कुरा के हो भने, नेपालमा बहुदलीय व्यवस्था आएको करिब ३५ वर्ष भयो । यो अवधिमा ३० पटक सरकार बदलिसकेको छ । यस्तो राजनीतिक अस्थिरताको बीचमा मुख्य गरी कांग्रेस र कम्युनिष्टहरूले नै सत्ताको नेतृत्व गरेका हुन् । हामीले त कहिलेकाहीँ बाहिरबाट सघाइदिएको मात्रै हो । तर, अचम्मको कुरा के छ भने अस्थिरताको दोष हामीलाई पनि लगाइन्छ, जबकि यो अस्थिरता हामीमाथि लादिएको हो ।

३५ वर्षमा ३० वटा सरकार बदलिँदा उत्पन्न भएको अस्थिरता र दिशाहीनताका कारण मुलुकमा जुन राजनीतिक परिवर्तन भयो, त्यसलाई सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणमा ‘ट्रान्सलेट’ (अनुवाद) गर्नुपर्थ्यो । नेपाललाई विकास र समृद्धिको यात्रामा लैजानुपर्थ्यो, जसमा कांग्रेस र कम्युनिष्टहरू पूर्णरूपमा असफल भएका हुन् ।

तर, यो असफलता बहुदलीयता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र वा समावेशिताको असफलता होइन । यो त ती राजनीतिक दलहरूको कार्यशैली र अकर्मण्यताको परिणाम हो । व्यवस्थाको कुरा गर्ने हो भने, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै अहिलेसम्मको सबैभन्दा उत्तम राजनीतिक प्रणाली हो ।

संघीयताको अभ्यासमा देखिएका कमजोरीका बारेमा तपाईंको बुझाइ के छ ?

संघीयताका सन्दर्भमा संविधान निर्माणकै बेला हामीले ६–६ महिनासम्म सडक आन्दोलन गरेका थियौं । हाम्रो माग के थियो भने प्रदेशहरू अधिकारसम्पन्न, स्वायत्त र समावेशी हुनुपर्छ । त्यसैगरी संघमा सबैको साझेदारी र समावेशिता हुनुपर्छ । प्रदेशलाई अधिकारसम्पन्न बनाऔँ भनेर हामीले बारम्बार भन्यौँ ।

तर विडम्बना, अहिले प्रदेशहरू केवल ‘नक्सा’ जस्ता मात्र भएका छन् । न उनीहरूसँग आफ्नै कानुन छ, न प्रशासन, न न्यायालय, न त स्रोत–साधनमाथि अधिकार नै । प्रदेशहरूको हातखुट्टा बाँधिएको छ । अनि अहिले प्रदेशहरू दौडन सकेनन् भनेर आरोप लगाइन्छ । यसरी हातखुट्टा बाँधेर दौडन सकेन भनी आरोप लगाउनेहरूको मानसिकता नै गलत छ ।

संघीय प्रणालीलाई हेर्ने हो भने संसारका समृद्ध, विकसित र विविधतायुक्त मुलुकहरू आज शक्तिशाली छन् । चाहे अमेरिका होस् वा स्विट्जरल्याण्ड, ब्राजिल होस् वा क्यानडा, अस्ट्रेलिया होस् वा यूएई, यी सबै विश्वका अग्रणी मुलुक हुन् जहाँ स्थिरता छ, विविधतामा एकता छ र उच्च जीवनस्तर छ । यो सबै संघीय प्रणालीकै कारण सम्भव भएको हो । यदि यो व्यवस्था खराब हुन्थ्यो भने यी देशहरू यसरी सफल हुने थिएनन् ।

तपाईंले असफलताको दोष कांग्रेस र एमालेलाई दिनुभयो । तर २०६४ सालपछिका अधिकांश सरकारहरूमा तपाईंको पार्टी पनि कुनै न कुनै रूपमा निरन्तर संलग्न छ । मधेश प्रदेशमा त ६ वर्षसम्म तपाईंहरुकै पार्टीले नेतृत्व गर्यो । त्यो अवधिमा अधिकार प्रयोगका सवालमा भ्रष्टाचारका कुराहरू पनि उठे । यो असफलताको ‘अपजस’ अरूलाई मात्रै दिएर आफू उम्किन मिल्छ र ?

यहाँको प्रश्नलाई अलिकति सच्याउन अनुरोध गर्छु । सरकारमा हाम्रो निरन्तरता होइन, टुक्रा–टुक्रा समय जोड्ने हो भने हामी जम्मा दुई वर्ष जति मात्र केन्द्र सरकारमा बसेका छौं । त्यसैले धेरै लामो समय सरकारमा बस्यौं भन्नुको कुनै अर्थ छैन ।

पहिचानमा आधारित प्रदेशको निर्माण आवश्यक छ । जहाँसम्म भ्रष्टाचारको कुरा छ, भ्रष्टाचार रोक्ने निकाय प्रदेश सरकार हो कि संघ सरकारको संवैधानिक निकाय हो ?

दोस्रो कुरा, हामीले कांग्रेस वा कम्युनिष्टसँग संविधान संशोधन लगायतका विषयमा सम्झौता गरेर मात्र सहयोग गरेका हौं । तर उनीहरूले ती सम्झौता कार्यान्वयन नै गरेनन् । मुख्य कुरा, नीति निर्माता को हो ? बजेट कसले बनाउँछ ? सरकारको नेतृत्व र नीति–कार्यक्रम कसको पास हुन्छ ? जसले नेतृत्व गर्छ, प्रमुख जिम्मेवारी त उसैको हुन्छ नि, होइन र ? अनि त्यो जिम्मेवारी सहयोगी दलमाथि थोपरेर मुख्य नेतृत्व पन्छिन पाउँछ ?

मधेश प्रदेशको नेतृत्वको विषयमा नि ?

मधेश प्रदेशमा जनता समाजवादी पार्टीको बहुमतको सरकार नभइदिएको भए आज यसको स्वरूप अर्कै हुन्थ्यो । यो सायद ‘खाँडो प्रदेश’, ‘कमला प्रदेश’ वा ‘घोर्दा नदी प्रदेश’ बन्थ्यो होला । मधेश एउटा राष्ट्रिय पहिचान हो र यही पहिचानका आधारमा बनेको नेपालको एकमात्र प्रदेश यही हो । अरू प्रदेशहरू त बागमती, गण्डकी, कोशी जस्ता नदीनालाका नाममा बनाइएका छन्, जसलाई पहिचानविहीन पारिएको छ । यो आफैँमा गलत अभ्यास हो ।

त्यसैले पहिचानमा आधारित प्रदेशको निर्माण आवश्यक छ । अर्को कुरा, केन्द्र सरकारले अहिलेसम्म कर्मचारी र प्रहरी प्रशासनको समायोजन गरेको छैन । एउटा अपराधीलाई समातेर अदालतसम्म पुर्याउने अधिकार प्रदेश सरकारलाई छैन, बरु त्योभन्दा बढी अधिकार सिडिओलाई दिइएको छ ।

यस्तो जटिल अवस्थामा पनि प्रदेशहरूले संघीय गणतन्त्रलाई टिकाएर संघको भन्दा कम होइन, राम्रै ‘डेलिभरी’ दिएका छन् । यहाँका बाटाघाटा हेर्नुभयो भने ती सबै प्रदेश सरकारकै काम हुन् ।

जहाँसम्म भ्रष्टाचारको कुरा छ, भ्रष्टाचार रोक्ने निकाय प्रदेश सरकार हो कि संघ सरकारको संवैधानिक निकाय हो ? ती निकायहरू किन प्रभावकारी भएनन् ? ठूला–ठूला काण्डहरू कहाँ भएका छन् ? सबै काठमाडौंमा सिंहदरबारबाट निर्णय भएर भएका छन् । ललिता निवास काण्ड, एनसेल काण्ड, ओम्नी काण्ड, भुटानी शरणार्थी काण्ड, यी सबै त्यहीँ छन् । विदेशीले बनाइदिएका नेपालका उद्योगहरूलाई निजीकरणको नाममा धराशायी बनाउने काण्डहरू पनि त्यहीँ छन् । देश त काण्डै–काण्डले डुबेको छ । भ्रष्टाचार जहाँ भए पनि त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने बेग्लै निकाय छ र उसले काम गर्नुपर्छ ।

तपाईंले केन्द्रका भ्रष्टाचारको लामो सूची त सुनाउनुभयो, तर प्रदेश बनेपछि भ्रष्टाचारको विस्तार प्रदेशमा पनि भएको देखियो । मधेश प्रदेशमा तपाईंहरूकै नेतृत्व भएको बेला ‘साइकल काण्ड’ जस्ता विषयहरू पनि त बाहिर आए नि ?

तपाईं फेरि पत्रकार जस्तो नभएर पूर्वाग्रही भएर कुरा गर्न थाल्नुभयो । जे मन लाग्यो, त्यही भन्दिएर हुन्छ ? यदि कुनै काण्ड भएको छ भने छानबिन गर्ने अख्तियार छैन र ? सरकार छैन र ? त्यहाँ तलब खानेहरू के काम गरेर बसेका छन् ? यदि भ्रष्टाचार भएको हो भने कारबाही हुनुपर्यो, होइन भने यो ‘स्टन्टबाजी’ किन ?

अब चुनावकै कुरा गरौं । चुनावी अभियान र प्रचारप्रसारको क्रममा हुनुहुन्छ, यसपटक चुनाव लड्दै गर्दा तपाईंले आफ्नो निकटतम ‘थ्रेट’ (चुनौती) कसबाट महसुस गर्नुभएको छ ? अहिले जेन्जी आन्दोलन पछाडि नयाँ राजनीतिक शक्तिहरू पनि उदाएका छन् । उनीहरूले भ्रष्टाचार र कुशासनविरुद्ध लड्ने नयाँ एजेन्डाहरू लिएर आएका छन् नि ?

तपाईंले जोतर्फ इशारा गर्दै हुनुहुन्छ, उनीहरू कुन काण्डमा मुछिएर जेल गएका थिए ? त्यो कुनै राजनीतिक आन्दोलन त थिएन । जो स्वयं ठूला काण्डमा मुछिएर धरौटीमा छुटेका छन्, तिनका बारेमा के कुरा गर्नु ? उनीहरूलाई त भेटे भने सहकारी पीडितहरूले नै खेद्नेछन् ।

अर्को कुरा, जेन्जी मुभमेन्ट र जनता समाजवादी पार्टी एकअर्काका विरोधी होइनन्, बरु जोडिएका छन् । तुलनात्मक रूपमा जसपा आफैँमा एउटा नयाँ र गतिशील पार्टी हो ।

छोटो अवधिमै यो मुलुकमा संघीयता र लोकतन्त्र स्थापित गरेर नयाँ दिशा दिने काम हाम्रै पार्टीले गरेको हो । अहिलेको नेपालको समग्र राजनीति हाम्रै मुद्दाको सेरोफेरोमा छ । त्यसैले हामीले गरेका उपलब्धिहरू गर्व गर्न लायक छन् । यदि कतै बेथिति वा विकृति छन् भने त्यसलाई सुधारेर अगाडि लैजाने पार्टी पनि हाम्रै हो ।

जहाँसम्म ‘थ्रेट’को कुरा छ, मलाई कुनै व्यक्ति वा विचारको चुनौती छैन । यहाँको सबैभन्दा ठूलो थ्रेट भनेको विशाल गरिबी हो । मधेश त लामो समयदेखि आन्तरिक उपनिवेश जस्तो भयो, जहाँ राज्यले दोहन मात्र गर्यो तर विकास गरेन । यही आन्तरिक उपनिवेशीकरणका कारण गरिबी, बेरोजगारी, उत्पीडन, स्वास्थ्य समस्या र शिक्षामा पछौटेपन व्याप्त छ । मेरो लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती यही हो । बाँकी त चुनावी प्रतिस्पर्धा हो, प्रतिस्पर्धा भएन भने त चुनावको मजै आउँदैन नि !

तपाईंले केही दिनअघि पार्टीको घोषणापत्र पनि सार्वजनिक गर्नुभयो । त्यसमा संविधान संशोधनदेखि कृषिसम्मका कुरा छन् । विशेषगरी ५ वर्षभित्र ५० लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राख्नुभएको छ । यति ठूलो लक्ष्य कार्यान्वयन गर्ने तपाईंको ठोस योजना के छ ?

म एउटा–दुईटा कुरा प्रष्ट पार्छु । अहिले नेपालको सबैभन्दा ठूलो जनशक्ति कुन क्षेत्रमा संलग्न छ ? पत्रकारितामा थोरै छ, सरकारी जागिरमा पनि थोरै छ । मुख्य हिस्सा त कृषि र श्रममै छ ।

नेपालको सबैभन्दा ठूलो जनशक्ति अहिले पनि कृषि क्षेत्रमै संलग्न छ र यसैले रोजगारी दिइरहेको छ । हाम्रो योजना के हो भने कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्ने । आधुनिकीकरणको अर्थ हो, यसलाई विज्ञान र प्रविधिसँग जोड्ने, जमिनलाई चक्लाबन्दी गर्ने र कृषिमा आधारित उद्योगहरूलाई अगाडि बढाउने । यसो गर्ने हो भने त यहाँ काम गर्ने मान्छे नै पुग्दैन, बाहिरबाट मगाउनुपर्ने हुन्छ । कोही पनि बेरोजगार रहँदैनन् र यसबाट आम्दानी पनि ठूलो हुन्छ ।

कृषिको आधुनिकीकरण र औद्योगिकीकरणले गरिबी र बेरोजगारी दुवैलाई न्यूनीकरण गर्छ । मैले ५० लाख रोजगारीको कुरा गर्दा मानिसहरू अचम्म मान्छन् । तर इजरायललाई हेर्नुस्, त्यहाँ ३ प्रतिशत मात्रै खेती छ तर लाखौँ नेपालीहरू त्यहाँ काम गर्न गइरहेका छन् । हाम्रै छिमेकी भारतको पञ्जाबमा मात्रै केही वर्षअघिसम्म झन्डै १५–२० लाख नेपाली मजदुरले खेतीमा काम गर्थे । के कृषिले रोजगारी दिएको होइन र ? केही अध्ययन–अनुसन्धान नगरी हल्लाको भरमा राजनीति गर्नेहरूले मात्र यसलाई असम्भव देख्छन् ।

यदि हामीले कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्यौं भने यहाँ जनशक्ति नपुगेर बाहिरबाट ल्याउनुपर्ने स्थिति बन्छ । उदाहरणका लागि, ३०–४० वर्षअघि हाम्रै खेतमा काम गर्न र जुट मिलहरूमा मजदुरी गर्न बिहार र बंगालबाट मानिसहरू आउँथे । पहिला हामी अरूलाई रोजगारी दिन्थ्यौँ । तर जब अवैज्ञानिक भूमि सुधार लागू भयो, सबै ध्वस्त भयो ।

अहिले हाम्रा खेतहरू वर्षको ६ महिना बाँझै रहन्छन् । यदि विज्ञान र प्रविधिमा आधारित खेती, अन्नबाली, फलफूल, पशुपालन, डेरी उद्योग, छाला र मासु उद्योगलाई एकीकृत रूपमा अगाडि बढाउने हो भने यसका ‘मल्टिपल डाइमेन्सन’ (बहुआयामिक पक्ष) छन् । यसो गर्दा कोही पनि बेरोजगार रहन सक्दैन ।

भोलि संसदीय दलको नेता बन्ने अवसर पाउँछ वा पाउँदैन, त्यो पनि टुंगो छैन । कसैको एक्लै बहुमत आउने छाँटकाँट पनि देखिँदैन । यस्तो अवस्थामा मलाई आजैदेखि प्रधानमन्त्री मान, मलाई प्रधानमन्त्री जस्तो देखेर हेर भन्दै हिँड्नु भनेको राजनीतिक बचकानापनमात्रै हो ।

विगतका चुनावहरूमा तपाईंहरूले गठबन्धन गरेर लड्नुभएको थियो। तर यसपटक सबै पार्टीहरू आफ्नै सामर्थ्य मा चुनाव लड्दैछन् र चुनावअघि नै गठबन्धन गर्ने क्रम ‘ब्रेक’ भएको छ । यो नयाँ चुनावी अभ्यासलाई तपाईंले कसरी हेर्नुभएको छ ?

यसलाई मैले सकारात्मक रूपमा लिएको छु । सबैले आ–आफ्नो सामर्थ्यको अभ्यास गर्न पाएका छन् । धेरै उम्मेदवारहरूले चुनाव लड्ने अवसर पाएका छन् र दलहरू आफ्ना एजेन्डासहित जनताका बीचमा जाने मौका मिलेको छ । यसबाट दलहरूको पूर्ण क्षमता उपयोग भएको छ, जुन लोकतन्त्रका लागि राम्रो कुरा हो ।

त्यसोभए, यसपालि दलहरूको वास्तविक सामर्थ्यको परीक्षण हुने भयो, होइन त ?

हो, जनताले कुन दललाई कति मन पराउँछन् र कसलाई कति भोट हाल्छन् भन्ने कुराले दलीय क्षमताको परीक्षण हुन्छ । यो स्वाभाविक प्रक्रिया हो ।

समग्र देशको चुनावी प्याटर्न हेर्दा, यो चुनाव अनुहार हेरेर भइरहेको छ कि एजेन्डा हेरेर ?

यो त एक प्रकारको ‘इम्याच्योर’ (अपरिपक्व) निर्वाचन हो । २०८४ मा हुनुपर्ने चुनाव २०८२ मै हुँदैछ । यो किन भयो भने, विगतको कांग्रेस–एमाले गठबन्धनको सरकार पूर्णरूपमा असफल भयो । उनीहरूले न संसद् जोगाउन सके, न सरकार, न त संविधान नै ! त्यसैको दुष्परिणामस्वरूप मुलुक अचानक चुनावमा होमिनु परेको हो ।

अहिले जनताको मूल चासो विकासमा छ । जनताले गरिबी र बेरोजगारीको अन्त्य चाहेका छन् । राम्रो शिक्षा, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा, शुद्ध खानेपानी र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने आधारभूत आवश्यकताप्रति जनताको बढी चासो र आकर्षण देखिएको छ ।

अहिले धेरैले आफूलाई भावी प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार घोषणा गरेर हिँडिरहेका छन् । कसैले चुनावपछि यति सिट आउँछ भनी दाबी गरिरहेका छन् । तपाईंको आँकलनमा यो चुनावपछि जसपा नेपालको अवस्था कस्तो होला ?

हाम्रो पोजिसन पहिलाको तुलनामा निकै राम्रो हुन्छ । जहाँसम्म प्रधानमन्त्री घोषणा गर्ने कुरा छ, मैले त भित्ता–भित्तामा राष्ट्रपतिका तस्बिरहरू र आफूलाई प्रधानमन्त्री घोषणा गरेका मान्छेहरू फुटपाथमा देखिरहेको छु । पद नपाएर बौलाउँदै हिँडेका र चुनावै नलडी मन्त्री घोषणा गरेकाहरू पनि धेरै देखियो । यस्ता बकमफुसे’ कुरा गर्नुको कुनै अर्थ छैन ।

अहिले चुनावै भएको छैन, कसले भोलि संसदीय दलको नेता बन्ने अवसर पाउँछ वा पाउँदैन, त्यो पनि टुंगो छैन । कसैको एक्लै बहुमत आउने छाँटकाँट पनि देखिँदैन । यस्तो अवस्थामा मलाई आजैदेखि प्रधानमन्त्री मान, मलाई प्रधानमन्त्री जस्तो देखेर हेर भन्दै हिँड्नु भनेको राजनीतिक बचकानापनमात्रै हो ।

तपाईंको भनाइको अर्थ, यसपालिको संसद्को संरचना पनि अघिल्लो ‘हङ पार्लियामेन्ट’ (त्रिशंकू संसद्) जस्तै हुन्छ भन्ने हो ?

मलाई त यो संसद् पहिलाको तुलनामा अझ बढी ‘हङ’ हुन्छ जस्तो लाग्छ । आगामी दिनमा मुलुकलाई राजनीतिक स्थिरता दिन निकै सकस पर्ने देखिन्छ ।

अहिलेको भन्दा पनि बढी ‘हङ’ भयो भने त संसद्ले कामै गर्न नसक्ने अवस्था आउला नि, तपाईंको आँकलन त्यही हो ?

चुनौतीहरू पक्कै बढी हुनेछन्, त्यसैले धेरै कसरत गर्नुपर्ने हुन्छ । राजनीतिक द्वन्द्वहरूलाई व्यवस्थापन गरेर र राष्ट्रिय समस्याहरूलाई समाधान गरेर मात्र चुनाव गराएको भए प्रक्रिया सहज हुन्थ्यो । तर अहिलेका संकटहरूलाई थाती राखेर चुनाव गराइँदै छ, ती संकटहरू चुनावपछि झन् टड्कारो रूपमा आउनेछन् । त्यसैले निर्वाचनपछिको स्थिति सहज होला जस्तो म देख्दिनँ ।

तस्वीर-भिडियो : कमल प्रसाईं/अनलाइनखबर

उपेन्द्र यादव प्रतिनिधि सभा निर्वाचन २०८२ सप्तरी ३
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

उपेन्द्रको आरोप- विरोधीहरू प्रदेश खारेज गरेर मधेशी जनतालाई गुलाम बनाउन खोज्दैछन्

उपेन्द्रको आरोप- विरोधीहरू प्रदेश खारेज गरेर मधेशी जनतालाई गुलाम बनाउन खोज्दैछन्
उपेन्द्र यादव भन्छन्- संघीयताको रक्षा गर्ने साहस जसपा नेपालसँग मात्र छ

उपेन्द्र यादव भन्छन्- संघीयताको रक्षा गर्ने साहस जसपा नेपालसँग मात्र छ
संविधान संशोधनको मुद्दामा भोट माग्दै उपेन्द्र यादव

संविधान संशोधनको मुद्दामा भोट माग्दै उपेन्द्र यादव
विगतमा सरकारमा बसेका दल असफल हुँदा अहिलेको परिस्थिति आयो : यादव

विगतमा सरकारमा बसेका दल असफल हुँदा अहिलेको परिस्थिति आयो : यादव
राजनीतिक समस्या समाधानका लागि संविधान संशोधन अपरिहार्य : यादव

राजनीतिक समस्या समाधानका लागि संविधान संशोधन अपरिहार्य : यादव
मधेशका अधिकार खोस्ने षड्यन्त्र हुँदैछ : उपेन्द्र यादव

मधेशका अधिकार खोस्ने षड्यन्त्र हुँदैछ : उपेन्द्र यादव

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?
स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर
मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

कार्टुनबाट बालबालिकाले के सिक्छन् ?

कार्टुनबाट बालबालिकाले के सिक्छन् ?

6 Stories
के हो सोडियम ? शरीरलाई किन चाहिन्छ ?

के हो सोडियम ? शरीरलाई किन चाहिन्छ ?

9 Stories
६ व्यवहार देखाउने साथी हुनसक्छन् हानिकारक

६ व्यवहार देखाउने साथी हुनसक्छन् हानिकारक

6 Stories
५ जनावर, जो अति अल्छी हुन्छन्

५ जनावर, जो अति अल्छी हुन्छन्

11 Stories
कान किन बज्छ ?

कान किन बज्छ ?

10 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित