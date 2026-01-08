संविधान संशोधनको मुद्दामा भोट माग्दै उपेन्द्र यादव

४ फागुन, सप्तरी । फागुन २१ मा हुनलागेको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका उपेन्द्र यादवले औपचारिक प्रचार-प्रसार थालेका छन् । सोमबारबाट घरदैलो अभियान सुरु गर्दै अध्यक्ष यादवले प्रचारप्रसारलाई औपचारिकता प्रदान गरेका हुन् ।
यादव यसपटक सप्तरी-३ बाट उम्मेदवार छन् । विकासको दृष्टिकोणबाट जिल्लाकै पछाडि परेको क्षेत्र मानिने डाक्नेश्वरी नगरपालिकाबाट उनले घरदैलो थालेका छन् ।
जसपा नेपालका सचिव एवं निर्वाचन परिचालन समितिका संयोजक शैलेन्द्रप्रसाद साहका अनुसार अध्यक्ष यादवले पहिलो दिन डाक्नेश्वरीको वडा नम्बर-७ का मझौरा, ब्रह्मपुर, सिंगिया तथा वडा नम्बर-१ का कविलासा, मधुवनीलगायतका गाउँका मतदाताका घरदैलोमा अध्यक्ष यादव पुगेका छन् ।
घरदैलोका क्रममा यादवले मतदातासँग संविधान संशोधन गरी बाँकी अधिकार प्रत्याभूत गराउन र विकासका काम अगाडि बढाउन भन्दै भोट मागिरहेका छन् ।
घरदैलो कार्यक्रममा पूर्वमन्त्री रेणुकुमारी यादव, केन्द्रीय सचिव शैलेन्द्रप्रसाद साह, केन्द्रीय सदस्य विदेश्वरप्रसाद यादवलगायतका नेताहरू पनि सहभागी छन् ।
सप्तरी-३ मा विष्णुपुर, रूपनी, राजगढ गाउँपालिका र शम्भुनाथ र डाक्नेश्वरी नगरपालिकाको भूगोल पर्दछ । यो क्षेत्रमा कुल एक लाख ११ हजार ८७१ मतदाता छन् ।
