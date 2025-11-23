उपेन्द्र यादव भन्छन्- संघीयताको रक्षा गर्ने साहस जसपा नेपालसँग मात्र छ

५ फागुन, काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले संघीयताकाे रक्षा गर्ने साहस आफ्नो पार्टीसँग मात्रै रहेको बताएका छन् । मंगलबार फेसबुकमार्फत अभिव्यक्ति सार्वजनिक गर्दै अध्यक्ष यादवले संघीयताको रक्षा गर्न जसपा नेपालले जित्नुपर्ने बताएका हुन् ।
‘मधेश जनविद्रोह केवल आन्दोलन थिएन, त्यो मधेशको आत्मसम्मानको घोषणापत्र थियो,’ यादवले भनेका छन्, ‘गोली, दमन र षड्यन्त्रकाबीच उभिएर अधिकार र पहिचानको झण्डा उठाउने शक्ति नै आज मधेशको वास्तविक प्रतिनिधि हो ।’
अहिले शहीदको बलिदानबाट स्थापना भएको संघीयतालाई कमजोर बनाउन खोज्नेहरू धेरै देखिएको उनले भनेका छन् । ‘शहीदहरूको बलिदानले बनाएको संघीयताको आधारलाई कमजोर पार्न खोज्नेहरू धेरै छन्, तर त्यसको रक्षा गर्ने साहस जसपा नेपालसँग मात्रै छ,’ अध्यक्ष यादवले भनेका छन् ।
अब निर्णय गर्ने जिम्मा जनताका हातमा रहेको बताउँदै उनले अगाडि भनेका छन्,‘इतिहास लेख्ने कि इतिहास मेट्ने ? आफ्नो अधिकार, स्वाभिमान र सशक्त प्रतिनिधित्वका लागि संघर्ष गरेको शक्तिलाई मतदान गरौँ ।’
विभाजन र भ्रमभन्दा माथि उठेर, आफ्नो अधिकार सुरक्षित गर्ने शक्तिलाई मतदान गर्न उनले आग्रह गरेका छन् ।
