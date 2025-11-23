पाकिस्तानमा सैन्य चौकीमा आत्मघाती आक्रमण, १० सैनिकको मृत्यु

काठमाडौं । पाकिस्तानको खैबर पख्तुनख्वाहमा रहेको एक सैन्य चौकीमा भएको आत्मघाती आक्रमणमा १० जना सैनिकको मृत्यु भएको छ भने अन्य धेरै घाइते भएका छन् ।
बीबीसीका अनुसार बाजौर जिल्लाको मलंग इलाकामा रहेको भवनमा विस्फोटक पदार्थले भरिएको गाडी विस्फोट भएको थियो । विस्फोट भएको भवनमा पहिला मदरसा थियो भने पछि यसलाई सुरक्षा चौकीको रूपमा प्रयोग गरिएको थियो ।
प्रहरी अधिकारीका अनुसार सुरक्षा चौकीमा भएको आत्मघाती आक्रमणबाट कम्तीमा पनि १० जना सुरक्षाकर्मीको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा एक प्रहरी र ९ जना सैनिक रहेका छन् । भवनावशेषबाट शव निकाल्ने काम भइरहेको छ ।
प्रहरी अधिकारीका अनुसार अज्ञात व्यक्तिले विस्फोटले भरिएको गाडी प्रहरी चौकीमा ठक्कर दिएको थियो ।
सेनाले भने अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन ।
खैबर पख्तुनख्वाहका मुख्यमन्त्री सोहेल अफरिदीले भने आत्मघाती आक्रमणको निन्दा गरेका छन् ।
