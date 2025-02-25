क्यानडाका सम्राले बनाए टी-२० विश्वकपमा कीर्तिमानी शतक

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
५ फागुन, मुम्बई । क्यानडाका युवराज सम्राले आईसीसी टी-२० विश्वकप २०२६ को दोस्रो शतक प्रहार गरेका छन् ।
१९ वर्षीय सम्राले मंगलबार न्युजिल्यान्डविरुद्धको खेलमा कीर्तिमानी शतक बनाएका हुन् । ओपनिङमा आएका सम्राले ५८ बलमा शतक पूरा गरे ।
उनले टी-२० विश्वकपमा शतक प्रहार गर्ने सबैभन्दा कान्छा खेलाडीको कीर्तिमान समेत बनाएका छन् ।
यस्तै यो टी-२० विश्वकप इतिहासमा एसोसियट राष्ट्रको खेलाडीले बनाएको पहिलो शतक समेत हो ।
सम्राले ६५ बलमा ११ चौका र ६ छक्कासहित ११० रन बनाएर आउट भए । सम्रा र कप्तान दिलप्रित बजवा मिलेर पहिलो विकेटका लागि ११६ रनको साझेदारी गरेका थिए ।
बजवाले ३६ तथा नवनित धलिवालले १० रन बनाए । क्यानडाले टस जितेर पहिले ब्याटिङ गर्दै २० ओभरमा ४ विकेट गुमाएर १७३ रन बनाएको छ ।
