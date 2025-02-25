राइजिङ स्टार्स महिला एसिया कपमा नेपाल जितविहीन

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
५ फागुन, काठमाडौं । नेपाली महिला क्रिकेट टोली राइजिङ स्टार्स महिला एसिया कपमा जितविहीन बनेको छ ।
मंगलबार भएको भारत ‘ए’ सँगको खेलमा ७ विकेटको हार बेहोर्दै नेपाल बाहिरिएको हो । नेपालले दिएको ७९ रनको सामान्य लक्ष्य भारत ‘ए’ ले ७.५ ओभरमा ३ विकेटको क्षतिमा पूरा गर्यो ।
भारतका लागि वृन्दा दिनेशले अविजित ३९ रन बनाइन् । तेजल हसबनिसले १८ रन बनाइन् । अनुस्का शर्माले १० रन बनाइन् ।
नेपालका लागि मनिषा उपाध्यधय, अनु कडायत र सीता रानामगरले १-१ विकेट लिए ।
त्यसअघि टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको नेपालले १८ ओभरमा अलआउट हुँदै ७८ रन मात्र बनाएको थियो ।
नेपालका लागि सम्झना खड्काले सर्वाधिक २२ रन बनाइन् । रुबी पोदार र कविता जोशीले समान १२ रन बनाए भने बिन्दु रावलले ११ रन, कप्तान पूजा महतोले १० रन बनाइन् ।
भारत ‘ए’ का लागि तनुजा कनवरले ४ ओभरमा १२ रन मात्र दिएर ४ विकेट लिइन् भने मिनु मानीले ४ ओभरमा ८ रन मात्र दिएर ३ विकेट लिइन् । राधा यादवले २ विकेट लिइन् ।
नेपालले पहिलो खेलमा पाकिस्तान ‘ए’ तथा दोस्रो खेलमा यूएईसँग हार बेहोरेको थियो ।
