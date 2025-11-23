अफगानिस्तानका ३७ स्थानमा हवाई आक्रमण गरेको पाकिस्तानको दाबी

१६ फागुन, काठमाडौं । पाकिस्तानका सूचनामन्त्री अताउल्लाह तारडले पाकिस्तानी सेनाले अफगान तालिवानलाई ठूलो क्षति पुर्याएको दाबी गरेका छन् ।
उनले २८ फेबु्रअरी अर्थात शनिबार बिहानसम्म अफगान तालिवानका ३३१ सदस्यको मृत्यु भएको र पाँच सयभन्दा बढी घाइते भएका पनि दाबी गरेका छन् ।
बीबीसीका अनुसार अफगान तालिवान बलका १०४ चौकीहरू नष्ट गरिएको र २२ चौकी कब्जा गरिएको सूचनामन्त्री अताउल्लाहको दाबी छ ।
उनले पाकिस्तानी सेनाले अफगानिस्तानका ३७ स्थानमा हवाई आक्रमण गरेको छ । पाकिस्तानी सेनाको अभियान अहिले पनि जारी रहेको मन्त्री अताउल्लाहको भनाइ छ ।
उता अफगानिस्तानको तालिवान सरकारका तर्फबाट शनिवारको आक्रमणबारे कुनै अपडेट नगरिएको बीबीसीमा समाचार छ । यसअघि तालिवान सरकारका अधिकारीहरूले बीबीसीसँग शुक्रवार बेलुकीबाट पाकिस्तानी पक्षमाथिको आक्रमण सुरू गरिएको पुष्टि गरेका थिए ।
बीबीसीले अफगानिस्तानको तालिवान सरकारका प्रवक्ता अब्दुल हक फिदालाई उद्धृत गर्दै भनेको छ, ‘रमजानको छुट्टीपछि खोस्तमा अभियान फेरि सुरू भएको र लडाइँ जारी छ ।’
