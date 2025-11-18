+
अफगानिस्तानमा बस दुर्घटना, ६ जनाको मृत्यु, ४२ घाइते

अनलाइनखबर
२०८२ पुष ६ गते १६:४४

अफगानिस्तानको उत्तरी बग्लान प्रान्तमा आइतबार यात्रुबाहक बस दुर्घटनामा पर्दा कम्तीमा ६ जनाको मृत्यु भएको छ भने ४२ जना घाइते भएका छन्।

स्थानीय प्रहरीका अनुसार काबुललाई उत्तरी प्रान्तहरूसँग जोड्ने प्रमुख मार्ग सालाङ राजमार्गमा बस अनियन्त्रित भई दुर्घटना भएको हो ।

प्रान्तीय प्रहरी प्रवक्ता मौलवी शिर अहमद बुर्हानीले लापरबाहीपूर्वक सवारी चलाइएकाले दुर्घटना भएको जानकारी दिए ।

प्रवक्ताका अनुसार मृत्यु हुनेमा ६ जना यात्रु रहेका छन् भने घाइतेमध्ये दुई महिला र दुई बालबालिका पनि छन् ।

घाइते सबैलाई उपचारका लागि बग्लान प्रान्तीय अस्पतालमा भर्ना गरिएको प्रहरीले जनाएको छ।

अफगानिस्तान बस दुर्घटना
