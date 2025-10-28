पाकिस्तान र इराकबाट मुक्त भए ४३३ जना अफगान कैदी

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- पाकिस्तान र इराकमा बन्दी बनाइएका ४३३ जना अफगान कैदीहरू गत हप्तामा स्वदेश फिर्ता भएका छन्।
- ४३० जना कैदीहरू स्पिन बोल्डक सीमा हुँदै पाकिस्तानबाट र तीन जना पुल–ए–अब्रेसिम सिमा हुँदै इराकबाट फर्किएका छन्।
- गत अक्टोबरमा १७० जना अफगान कैदीहरू स्वदेश फिर्ता भएका थिए भने विदेशमा दश हजारभन्दा बढी अफगान नागरिक छन्।
२१ कात्तिक, काबुल । पाकिस्तान र इराकमा बन्दी बनाइएका ४३३ जना अफगान कैदीहरूलाई गत हप्तामा रिहा गरी स्वदेश फिर्ता पठाइएको अफगानिस्तानको शरणार्थी तथा स्वदेश फिर्ती मन्त्रालयले जनाएको छ ।
पाकिस्तानको हिरासतमा राखिएका ४३० जना व्यक्ति दक्षिणी कान्दाहार प्रान्तको स्पिन बोल्डक सीमा हुँदै स्वदेश फर्किएको मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
विगत छ महिनादेखि इराकमा बन्दी बनाइएका अन्य तीन जना कैदीहरू भने पश्चिमी निमरोज प्रान्तको पुल–ए–अब्रेसिम सिमा हुँदै स्वदेश पठाइएको जनाइएको छ ।
गत अक्टोबरको अन्त्यमा १७० जना अफगान कैदीहरू स्वदेश फिर्ता भए पछि हाल उनीहरु कैद मक्त भई स्वदेश फर्केका हुन् ।
जुलाईको अफगान विदेश मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार दश हजार भन्दा बढी अफगान नागरिकहरू विदेशमा छन् भने त्यस मध्ये पनि अधिकाशं इरान र पाकिस्तानमा बन्दी बनाइएका छन् ।
