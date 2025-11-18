+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

अफगानिस्तानले पाकिस्तानबाट गहुँ आयातमा लगायो रोक

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर १ गते ८:५२

१ मंसिर, काठमाडौं । अफगानिस्तानले पाकिस्तानबाट गहुँको आयात पूर्णरूपमा बन्द गरिदिएको छ । अफगानिस्तानले १० वर्षअघि पाकिस्तानबाट ३० करोड डलरभन्दा बढीको पिठो आयात गरेको थियो ।

त्यसपछि अफगानिस्तानले पाकिस्तानबाट गहुँ आयातमा विस्तारै कम गरेको थियो । अहिले आएर आयात पूर्णरूपमा बन्द गरेको बीबीसीले जनाएको छ ।

दुई देशबीच पछिल्लो समय तनाव बढेपछि अफगानको तालिबानी सरकारले पाकिस्तानका साथ व्यापारिक सम्बन्ध तोड्ने बताइरहेको थियो ।

अफगानिस्तानले आफ्नो देशका व्यापारीहरूलाई पाकिस्तानभन्दा पनि अन्य मुलुकसँगको व्यापारिक बाटो खोज्न निर्देशन दिएको छ ।

केही दशक यता अफगानिस्तानले पाकिस्तानको बाटो हुँदै सबैभन्दा धेरै व्यापार गर्दै आएको थियो । जुन उसको पूरै व्यापारको झण्डै आधा बराबर मानिन्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय र एशियाली बाजर निगरानी एजेन्सीहरूको आंकडाअनुसार अफगानिस्तानले सन् २०१५ मा पाकिस्तानबाट ३२० मिलियन डलरको पिठो निर्यात गरेको थियो ।

उसले सन् २०२४ मा उज्वेकिस्तान, कजाकिस्तान र रूसबाट ६८९ मिलियन डलरको गहुँ र पिठो खरिद गरेको थियो । सन् २०२५ मा यो आंकडा ७५० मिलियन डलरसम्म पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।

अफगानिस्तान गहुँ पाकिस्तान
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

पाकिस्तान र इराकबाट मुक्त भए ४३३ जना अफगान कैदी

पाकिस्तान र इराकबाट मुक्त भए ४३३ जना अफगान कैदी
अफगानिस्तानमा अफिम खेती २० प्रतिशतले घटेको राष्ट्रसंघीय प्रतिवेदन

अफगानिस्तानमा अफिम खेती २० प्रतिशतले घटेको राष्ट्रसंघीय प्रतिवेदन
अफगानिस्तानमा ६.३ रेक्टरको भूकम्पमा मृत्यु हुनेको संख्या २० पुग्यो

अफगानिस्तानमा ६.३ रेक्टरको भूकम्पमा मृत्यु हुनेको संख्या २० पुग्यो
अफगानिस्तानमा ६.३ म्याग्निच्युडको भूकम्प, जनधनको क्षति

अफगानिस्तानमा ६.३ म्याग्निच्युडको भूकम्प, जनधनको क्षति
युद्धविराम जारी राख्न सहमत भए अफगानिस्तान र पाकिस्तान 

युद्धविराम जारी राख्न सहमत भए अफगानिस्तान र पाकिस्तान 
तालिबानलाई पाकिस्तानी रक्षामन्त्रीको चेतावनी : धैर्यको परीक्षा लिँदा महँगो पर्ला

तालिबानलाई पाकिस्तानी रक्षामन्त्रीको चेतावनी : धैर्यको परीक्षा लिँदा महँगो पर्ला

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?

बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?
चोभारको गल्छीः मञ्जुश्रीको मिथकलाई विज्ञानको चुनौती

चोभारको गल्छीः मञ्जुश्रीको मिथकलाई विज्ञानको चुनौती
नवगठित नेकपाको शक्ति कति ?

नवगठित नेकपाको शक्ति कति ?
राजनीति कुलमानको, परीक्षा प्रधानमन्त्रीको

राजनीति कुलमानको, परीक्षा प्रधानमन्त्रीको
बिहारमा नेपाली बुहारीको मताधिकार खोसियो, भाजपाले बनायो चुनावी मसला

बिहारमा नेपाली बुहारीको मताधिकार खोसियो, भाजपाले बनायो चुनावी मसला
टालेको झोला बोकेर काठमाडौं छिरे, परराष्ट्रको तयारी गर्दा इन्स्पेक्टर बने

टालेको झोला बोकेर काठमाडौं छिरे, परराष्ट्रको तयारी गर्दा इन्स्पेक्टर बने
‘विप्लव, जनार्दन र घनश्याम भूसाल एक ठाउँ आउने बाटो म देख्दिनँ’

‘विप्लव, जनार्दन र घनश्याम भूसाल एक ठाउँ आउने बाटो म देख्दिनँ’

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

दूध पिउँदा कोलेस्ट्रोल बढ्छ ?

दूध पिउँदा कोलेस्ट्रोल बढ्छ ?

6 Stories
‘भिक्टिम कार्ड’ किन कोही खेल्छ ?

‘भिक्टिम कार्ड’ किन कोही खेल्छ ?

6 Stories
के ह्वेलले गीत गाउँछ ?

के ह्वेलले गीत गाउँछ ?

6 Stories
फिनल्यान्डको शिक्षा किन विश्वकै उत्कृष्ट मानिन्छ, कसरी पढाइन्छ ?

फिनल्यान्डको शिक्षा किन विश्वकै उत्कृष्ट मानिन्छ, कसरी पढाइन्छ ?

11 Stories
ओट्स र मुस्ली : कुन बढी स्वस्थकर, किन ?

ओट्स र मुस्ली : कुन बढी स्वस्थकर, किन ?

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित