ट्रम्प सहभागी कार्यक्रममा गोली चलाउने व्यक्ति ३१ वर्षीय कम्प्युटर इन्जिनियर

फक्स न्युज अनलाइनका अनुसार गोली चलाउने व्यक्ति ३१ वर्षीय कोल एलेन हुन् । उनले सुटर गेम डिजाइन गर्थे, तर अहिले उनी आफैं गोली चलाएको आरोपमा पक्राउ परेका छन् ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख १३ गते १३:५१

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको डिनर कार्यक्रममा गोली चलाउने ३१ वर्षीय कोल एलेनलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ।
  • कोल एलेन क्यालिफोर्नियाका कम्प्युटर इन्जिनियर र स्वतन्त्र गेम डेभलपर हुन् जसले फर्स्ट–पर्सन सुटर गेम बनाएका थिए।
  • एलेनले सिक्रेट सर्भिस अधिकारीमाथि गोली चलाएका थिए र उनलाई जवाफी कारबाहीमा नियन्त्रणमा लिएर अस्पताल लगिएको थियो।

१३ वैशाख, काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पत्रकारहरुसमेतका लागि आयोजना गरेको डिनर कार्यक्रममा गोली चलाउने व्यक्तिको पहिचान भएको छ । घटनालगत्तै पक्राउ परेका युवक ३१ वर्षीय कोल एलेनको रुपमा पहिचान भएको प्रहरीले जनाएको छ ।

वाशिङ्टन हिल्टन होटलमा आयोजित कार्यक्रममा एक्कासी गोली चलेपछि राष्ट्रपति ट्रम्प, उनकी पत्नी मेलानिया, उपराष्ट्रपति जेडी भान्स लगायतलाई सुरक्षाकर्मीहरुले उद्धार गरेर सुरक्षित स्थानमा लगेका थिए ।

घटनालगत्तै सुरक्षाकर्मीहरुले संदिग्ध व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिएका थिए । कोल एलेन नामका ती व्यक्ति क्यालिफोर्नियाका कम्प्युटर इन्जिनियर समेत रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

फक्स न्युज अनलाइनका अनुसार एलेनले पहिले फर्स्ट–पर्सन सुटर गेम डिजाइन गर्ने काम गर्थे, तर अहिले उनी आफैं गोली चलाएको आरोपमा पक्राउ परेका छन् ।

लिङ्कडइन प्रोफाइल तथा अनलाइन अभिलेखअनुसार एलेनको जीवन र करियर कम्प्युटर वैज्ञानिक, इन्जिनियर तथा स्वतन्त्र गेम डेभलपरका रूपमा सफल देखिन्छ । उनले ‘फर्स्ट ल’ नामक सुटर रोल–प्लेइङ गेमसमेत निर्माण गरेका थिए ।

कम्प्युटर विज्ञानमा स्नातकोत्तर

सेप्टेम्बर २०१३ मा उनी क्यालिफोर्निया इन्सटिच्युट अफ टेक्नोलोजी (क्यालटेक) मा मेकानिकल इन्जिनियरिङ अध्ययनका लागि भर्ना भएका थिए र २०१७ मा स्नातक गरेका थिए । क्यालटेकले पनि सो नामका विद्यार्थीले उक्त वर्ष स्नातक गरेको पुष्टि गरेको छ ।

२०१४ को गर्मीयाममा उनले नासा जेट पर्पल्सन ल्याब्रोटरीमा अन्डरग्राजुएट अनुसन्धान फेलोका रूपमा काम गर्दै एस्ट्रोफिजिक्स अनुसन्धानमा योगदान दिएको थिए । सोही समयमा उनले ‘फर्स्ट ल’ नामक दुई–आयामिक अन्तरिक्ष युद्धमा आधारित गेम निर्माण गरेका थिए । क्यालटेकमा अध्ययनका क्रममा उनले आक्रामक तथा प्रतिरक्षात्मक रोबोटिक प्रणालीहरू पनि विकास गरेका थिए ।

पछि उनले “द्ययजचमयm” नामक जटिल दुई–आयामिक भौतिकशास्त्रमा आधारित भिडियो गेम निर्माण गरेका थिए, जसलाई उनले ‘रेसिङ गेम’ र बुलेट हेल शैलीको संयोजन’ भनेर वर्णन गरेका छन् । यो गेम स्टेम प्लेटफर्ममा सार्वजनिक गरिएको थियो ।

‘उत्कृष्ट शिक्षक’ घोषणा

मार्च २०२० देखि उनले सी एट एजुकेसनमा काम सुरु गरेका थिए । सन् २०२२ मा उनले क्यालिफोर्निया स्टेट युनिभर्सिटीबाट कम्प्युटर विज्ञानमा स्नातकोत्तर अध्ययन सुरु गरेर मे २०२५ मा उक्त डिग्री पूरा गरेका थिए ।

३० डिसेम्बर २०२४ मा सी एट एजुकेसनले फेसबुकमार्फत उनलाई ‘महिनाको उत्कृष्ट शिक्षक’ घोषणा गर्दै बधाई दिएको थियो । सो पोस्टमा राखिएको तस्बिर एलेनसँग मिल्ने देखिन्छ ।

अमेरिकाको फेडेरल इलेक्सन कमिसनको अभिलेख अनुसार उनले सन् २०२४ को निर्वाचनको क्रममा कमला ह्यारिसलाई २५ डलर चन्दा दिएका थिए ।

शनिबार राति आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अधिकारीहरूले एलेनले कार्यक्रमस्थलमा रहेको सिक्रेट सर्भिसको जाँच चौकीतर्फ हतियारसहित दौडिएको र त्यसपछि एक अधिकारीमाथि गोली चलाएको बताएका छन् । गोली लागेका ती अधिकारीलाई बुलेटप्रुफ भेस्टले जोगाएको थियो । यद्यपि उनलाई अस्पताल लगिएको थियो ।

सुरक्षा निकायका एजेन्टहरूले जवाफी कारबाहीको क्रममा उनलाई पनि नियन्त्रणमा लिएर अस्पताल लगेका थिए । त्यसपछि डिनर कार्यक्रम पुन: सुरु भएको थियो ।

‘एक्लो आक्रमणकारी’

President Trump holds a presser after the White House correspondents' dinner shooting

राष्ट्रपति ट्रम्पले एलेनलाई ‘एक्लो आक्रमणकारी’ र ‘गम्भीर मानसिक समस्याग्रस्त व्यक्ति’ भनेर टिप्पणी गरेका छन् ।

कार्यक्रममा ट्रम्प बोलिरहेको बेला मानिसहरुको हलचल सुरु भएपछि उनी बोल्दाबोल्दै रोकिएका थिए । त्यसपछि केही पड्किएको आवाज सुनिएको थियो ।

लगत्तै सिक्रेट सर्भिसका सदस्यहरूले ‘तल बस्नुहोस्, तल बस्नुहोस्,’ भन्दै राष्ट्रपति ट्रम्पलाई कार्यक्रमस्थलबाट बाहिर लगेका थिए ।

ट्रम्पका शीर्ष सल्लाहकार स्टिफन मिलरलाई पनि सुरक्षाकर्मीहरुले हतार हतार भीडबाट बाहिर निकालिएको देखिएको थियो । कार्यक्रममा सहभागीहरु भुईंमा निहुरिएर बसेका थिए ।

बीबीसीका अमेरिकी साझेदार सञ्चारमाध्यम सीबीएसका अनुसार सिक्रेट सर्भिसले राष्ट्रपति ट्रम्प र प्रथम महिला मेलानियालाई मञ्चबाट सुरक्षित स्थानमा लगेपछि काउन्टर असल्ट टिम (सीएटी)का हतियारधारी सुरक्षाकर्मीहरू मञ्चमा उभिएर कोठाको पछाडितर्फ लामो बन्दुक तेर्स्याएको देखिएको थियो ।

सीबीएसका अनुसार केही समयपछि सुरक्षाकर्मीहरूले अर्को एक अतिथिलाई पनि हतार हतार अर्को कोठातिर लगेका थिए । त्यसक्रममा उनीहरू टेबल र ढलेका खाली कुर्सीहरू नाघ्दै अघि बढेका थिए ।

यस घटनाको केही समयपछि एक वक्ता मञ्चमा आएर डिनर कार्यक्रम पुन: सुरु हुने घोषणा गरेका थिए ।

सुकुमवासी बस्तीको बिलौना : छाप्रो ढल्दा आँसु खस्यो

सुकुमवासी बस्तीको बिलौना : छाप्रो ढल्दा आँसु खस्यो
कर्मचारीको उमेरहद ६० वर्ष प्रस्तावित, अन्य के छ नयाँ व्यवस्था ?

कर्मचारीको उमेरहद ६० वर्ष प्रस्तावित, अन्य के छ नयाँ व्यवस्था ?
कुमार बेनका दाजुले चलाउँदै छन् खेलकुद मन्त्रालय

कुमार बेनका दाजुले चलाउँदै छन् खेलकुद मन्त्रालय
तस्करी निरन्तर, भन्सार असुल्ने बहानामा जनतामाथि यातना

तस्करी निरन्तर, भन्सार असुल्ने बहानामा जनतामाथि यातना
बालेन ब्रो ! दलतन्त्रको जरा काट, लोकतन्त्रको होइन

बालेन ब्रो ! दलतन्त्रको जरा काट, लोकतन्त्रको होइन
तेलको मूल्य बढ्ने सूचना पम्पलाई चुहाएर आयल निगमलाई करोडौं नोक्सानी

तेलको मूल्य बढ्ने सूचना पम्पलाई चुहाएर आयल निगमलाई करोडौं नोक्सानी
मेयर हुँदा नसकेको सुकुमवासी बस्ती प्रधानमन्त्री बनेर खाली गराउँदै बालेन

मेयर हुँदा नसकेको सुकुमवासी बस्ती प्रधानमन्त्री बनेर खाली गराउँदै बालेन

